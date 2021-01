Corona-Ausbruch im Sondershäuser DRK-Pflegeheim

40 Bewohner und elf Mitarbeiter des Seniorenheims in der Hospitalstraße, das vom DRK Kyffhäuserkreisverband betrieben wird, sind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Das bestätigt auf Nachfrage Karl-Heinz Genzel, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbands. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Dienstag hatten Mitarbeiter des Gesundheitsamts bei Bewohnern und Personal Abstriche genommen. Die ersten Ergebnisse lagen am Donnerstag vor. An diesem Tag hatte das Gesundheitsamt 84 Neu-Infektionen gemeldet, davon entfielen allein 47 auf die Senioreneinrichtung in Sondershausen. Am Freitag wurden drei weitere Positivtests gemeldet.

„Bislang weist keiner der Bewohner Krankheitssymptome auf“, so Genzel.

Anlass für den Massentest war der positive Schnelltest bei einer Bewohnerin gewesen, woraufhin das Gesundheitsamt weitere Tests angeordnet hatte.

In der Senioreneinrichtung würden inzwischen regelmäßig stichprobenartig Schnelltests bei Mitarbeitern und Bewohnern durchgeführt, erklärte Genzel auf Nachfrage. Bislang habe es keine positiven Befunde gegeben. Wie der Erreger ins Heim gekommen ist, dafür gebe es derzeit noch keine abschließende Erklärung, so Genzel.

Mitarbeiter und Azubis können ausgefallene Pflegekräfte ersetzen

Personalengpässe sieht Karl-Heinz Genzel aktuell nicht. Mit eigenen Mitarbeitern und Auszubildenden können die Pflegekräfte, die positiv getestet worden sind und die, die als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, ersetzt werden. Unterstützung erhält die Einrichtung zudem schon seit Wochen beispielsweise bei den Schnelltests durch ehrenamtliche DRK-Mitglieder.

Am kommenden Dienstag soll es in der Einrichtung noch einmal eine Nachtestung durch das Gesundheitsamt geben.

Im DRK-Pflegeheim werden 78 Senioren betreut.