Corona: Erneut fünf Todesfälle in Erfurt

Schnelltests bieten viele Arbeitgeber an, auch Besucher werden in Pflegeheimen in der Regel getestet, bevor sie Bewohner besuchen dürfen. Fällt ein Schnelltest positiv aus, müssen sich Betroffene umgehend beim Gesundheitsamt melden.

Erneut meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Freitagmorgen, dass fünf Menschen an oder mit Corona verstorben sind. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem fünf Corona-Todesfälle gemeldet wurden. Zudem fielen seit dem Vortag 32 Tests auf das Virus positiv aus. Damit ist seit Pandemiebeginn in Thüringens Landeshauptstadt bei 5171 Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden und im Zusammenhang mit Covid-19 sind 183 Todesfälle zu beklagen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt bei 93,0.





Die Erreichbarkeit der städtischen Corona-Hotline ändert sich ab Montag. Vom 1. März an ist sie wochentags zwischen 9 und 11 Uhr erreichbar unter der Rufnummer 0361/655 26 76 62. Geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Fachämtern der Stadtverwaltung beantworten Fragen rund um das Coronavirus.

Fragen können auch per E-Mail an corona@erfurt.de gestellt werden.

