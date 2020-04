Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Patienten im Klinikum Weimar verdoppelt

Auf insgesamt 105 ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Weimar und im Weimarer Land am Montag gestiegen. Von ihnen sind in Stadt und Kreis jeweils acht Menschen wieder genesen. Auf 14 verdoppelt hat sich seit Sonntag derweil in Weimar die Zahl der im Klinikum stationär behandelten Menschen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

