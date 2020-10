Corona-Geschehen im Saale-Orla-Kreis bleibt eingegrenzt

Aktuell gibt es keinen Anlass für besondere Befürchtungen, dass sich im Zusammenhang mit den gehäuften Corona-Infektionsnachweisen im Schleizer Michaelisheim eine akute Ausbreitung ergeben könnte. Dies ist einer aktuellen Mitteilung des Landratsamtes Saale-Orla vom Sonnabend zu entnehmen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Das Corona-Ausbruchsgeschehen in einer Wohnstätte der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein in Schleiz scheint sich seit deren Bekanntwerden vor gut einer Woche nicht wesentlich ausgebreitet zu haben“, heißt es in der Mitteilung. Darauf ließen die Ergebnisse einer am Mittwoch durchgeführten Testreihe schließen, zu der all jene Bewohner sowie Mitarbeiter noch einmal herangezogen worden waren, bei denen das Corona-Virus Sars-Cov-2 in einer ersten Testreihe nicht nachgewiesen wurde. „Lediglich bei einer Heimbewohnerin wurde eine Neuinfektion festgestellt“, so das Landratsamt.

Maßnahmen zeigen Wirkung

„Die in der Wohnstätte ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung scheinen zu wirken“, lautete eine vorsichtig optimistische Einschätzung von Amtsarzt Torsten Bossert. Darüber hinaus wurden dem Fachdienst Gesundheit des Landratsamt Saale-Orla-Kreis keine weiteren Neuinfektionen aus der Region gemeldet. Mit 38 nachgewiesenen aktiven Fällen – ausgehend von der Annahme, dass Infizierte nach zwei Wochen genesen sein sollen – bleibe das Infektionsgeschehen im Saale-Orla-Kreis zwar „auf einem hohen Niveau“, immerhin sinke aber die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz durch das herausfallen zahlreicher Positivbefunde aus der Statistik deutlich: von mehr als 40 am Freitag auf nun 15.