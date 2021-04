Corona im Ilm-Kreis: 30 Patienten in den Kliniken

Ilm-Kreis. 53 neue Fälle hat das Gesundheitsamt seit Mittwoch registriert.

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt mit Stand vom 22. April zu 682 bestätigten, aktiven Fällen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.

53 Fälle sind im Gesundheitsamt seit Mittwoch hinzugekommen, teilte die Kreisverwaltung mit. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 30 bestätigte Fälle, sechs davon auf Intensivstation, zwei davon beatmet, und fünf Verdachtsfälle, davon einer auf Intensivstation und einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 178 Abstriche gemacht.

Weiterer Schüler in Stadtilm positiv getestet

In einer Schule in Stadtilm ist ein weiterer Schüler positiv getestet worden., ebenso an einer weiterführenden Schule in Arnstadt. An einer weiterführenden Schule in Ilmenau sind zwei Schüler positiv getestet worden. In einem Kindergarten in der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue trat bei einem Kind und einer Personalkraft ein positiver Fall auf. Im bereits geschlossenen Kindergarten „Regenbogen“ in Arnstadt ist ein Kind positiv getestet worden. In einer Pflegeeinrichtung in einem Ilmenauer Ortsteil wurde eine Personalkraft positiv getestet.