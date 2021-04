In Erfurt liegt die Inzidenz derzeit bei knapp 160 (Symbolbild).

Corona in Erfurt: 7-Tage-Inzidenz liegt bei 159,8

Erfurt Weitere 28 Menschen hat das Gesundheitsamt am Montagmorgen mit Corona-Infektion registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 159,8.

Um 28 ist die Zahl der neu positiv getesteten Menschen am Montagmorgen im Vergleich zum Vortag gestiegen, meldet das Gesundheitsamt in Erfurt. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 159,8, am Sonntag hatte das Gesundheitsamt 160,8 notiert.

Alle aktuellen Infos aus Thüringen im Corona-Liveblog.

Seit Pandemiebeginn vor mehr als einem Jahr wurden in Thüringens Landeshauptstadt insgesamt 6841 Personen mit Corona-Infektion registriert. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist seit dem Vortag um 43 auf 6039 gestiegen.

Unverändert die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 231 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 571 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Rund 243 Autos waren hupend auf den Straßen rund um die Erfurter Innenstadt aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen unterwegs und legten von 15.50 bis 17.30 Uhr den Verkehr lahm. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Passanten und Autofahrer mussten sich an Kreuzungen bis zu 20 Minuten gedulden. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Der Korso brach mit Polizeibegleitung vom Güterverkehrszentrum aus Richtung Innenstadt auf. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Zeitweise wurden Straßen komplett gesperrt. Foto: Bodo Schackow / dpa



Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Betroffen von den Sperrungen waren neben der Weimarischen Straße u.a. auch die Stauffenbergallee, der Talknoten, der Gothaer Platz und der Juri-Gagarin-Ring. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Die Polizei registrierte 92 Verstöße gegen den Auflagenbescheid der Stadt. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Dazu zählen u.a., dass in den Fahrzeugen kein Mund-Nasen-Schutz getragen oder die Maximalbelegung von zwei Erwachsenen überschritten worden war. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Acht Personen erhielten nach Beendigung des Autokorsos eine Anzeige, weil sie ein Gruppenfoto schossen und trotz der Unterschreitung des Mindestabstands keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Foto: Bodo Schackow / dpa



Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Verschiedene Interessengemeinschaften, darunter solid-Erfurt und Friday for Futures, hatten zudem vor der Thüringer Staatskanzlei ab 14 Uhr eine Versammlung unter den Motto "Solidarische Pandemiebekämpfung jetzt" angemeldet. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Ohne Zwischenfälle endete diese mit 56 Teilnehmern eine Stunde später. Foto: Bodo Schackow / dpa