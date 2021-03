Corona in Erfurt: Acht weitere Todesfälle und 64 Neuinfektionen

Die Stadtverwaltung setzt in Erfurt auf dezentrale Testzentren für die kostenlosen Schnelltests in Praxen und Apotheken (Symbolbild). 25 Arztpraxen haben bislang ihre Zusage gegeben. Diese sind auf der Internetseite der Stadt aufgelistet.

Acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus und 64 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Mittwochmorgen gemeldet. Angestiegen ist auch die 7-Tage-Inzidenz von 100,0 am Vortag auf 109,4. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog