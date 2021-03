Corona in Weimar: Die Fünfzig hielt einen Tag

Einen Tag dauerte das gute Gefühl, in einer Stadt mit Inzidenz unter 50 zu leben. Fünf Neuinfektionen bis Freitag reichten aus, um die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in der Stadt Weimar auf 56,72 (Vortag 49,06) steigen zu lassen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Das Weimarer Land musste zwei weitere Todesfälle an oder mit Corona vermelden. Bis Freitagmittag gab es im Landkreis elf Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz ist dennoch gesunken: Sie betrug Freitag 114,4 (Vortag 127,8).

Aktive Infektionen waren in Stadt (70/-3) und Kreis (186/-31) immer noch mehr als 150 registriert. Zwei Patienten aus Weimar und elf (-6) aus dem Weimarer Land befanden sich in stationärer Behandlung. Zudem informierte das Gesundheitsamt Apolda, dass die britische Virus-Variante B.1.1.7. inzwischen auch im Weimarer Land nachgewiesen ist. Unter anderem wurde sie bei einem Schüler der Grundschule Pfiffelbach festgestellt.

Vor dem Wochenende befanden sich in der Stadt Weimar (319) und im Weimarer Land (445) insgesamt 764 Menschen in Quarantäne.