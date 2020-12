Corona-Infektion in Arnstädter Kita

Die Abstriche der Kontaktpersonen der Kategorie sind am Sonntag, 6. Dezember, vorgenommen worden. Nun sind 30 Kinder, vier Erzieher und eine Praktikantin der Kita „Regenbogen“ in Quarantäne.

Aufgrund einer Corona-Infektion bei einer pädagogischen Fachkraft in der Arnstädter Kindertagesstätte „Regenbogen“ hat das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises für die in dem betroffenen Bereich betreuten 30 Kinder und für weitere vier Erzieherinnen sowie einer Praktikantin Quarantäne bis voraussichtlich 17. Dezember angeordnet, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die Abstriche der Kontaktpersonen der Kategorie eins seien am Sonntag, 6. Dezember, vorgenommen worden. Da sich die Einrichtung bereits in der Stufe „gelb“ mit eingeschränkten Öffnungszeiten befindet und kein weiterer Personalwechsel zwischen den Bereichen im betroffenen Zeitraum stattfand, kann die Betreuung der Kinder der anderen Bereiche weiter in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr erfolgen, so die Verwaltung.

