Corona-Inzidenz im Weimarer Land weiter bei 1,2

Weimarer Land. Die Corona-Inzidenz im Weimarer Land bleibt auch mit Stand vom 27. Juli stabil bei 1,2.

Keinen neuerlichen Corona-Befund gibt es mit Stand vom 27. Juli. Damit bleibt es laut Gesundheitsamt bei derzeit einer positiv getesteten Person. Die Inzidenz im Weimarer Land liegt somit bei 1,2, weil in sieben Tagen nur ein Fall auftrat. Stationär behandelt wird niemand. Zudem ist keine Person in Quarantäne. Allerdings befinden sich 27 Reiserückkehrer in Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreisgebiet 4157 Fälle registriert; 4073 Personen gelten als genesen.