Corona-Inzidenz in Thüringen liegt wieder knapp über 100

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist in Thüringen zu Wochenbeginn wieder über die Marke 100 gestiegen. Der Wert lag nach Angaben der Staatskanzlei am Montag bei 101,7. Thüringen weise damit weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer auf. Am Wochenende war die Zahl erstmals seit vielen Wochen in Thüringen unter 100 gesunken. Allerdings können die Werte am Wochenende und am Montag davon beeinflusst sein, dass da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen melden.

Laut Staatskanzlei gab es in den letzten 24 Stunden 195 Neuinfektionen; zwölf Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Freistaat 2169 Neuinfektionen registriert. Insgesamt wurden bisher 105 Infektionen mit Virusmutationen festgestellt.

Die niedrigsten Werte bei den Neuinfektionen weisen derzeit die Kreise Nordhausen, Sonneberg und der Ilm-Kreis sowie die Stadt Eisenach auf. Sie liegen unter der Marke von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz.

