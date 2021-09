Erfurt. Zum Wochenbeginn ist die Inzidenz in Thüringen leicht gesunken. Diese Regionen haben aktuell die höchsten Werte.

Zum Beginn der neuen Woche ist die Corona-Inzidenz in Thüringen nahezu unverändert geblieben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag 45,4. Am Sonntag hatte der Wert bei 45,5 gelegen und am Samstag bei 44,9. Er gibt an, wie viele Neuansteckungen es je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gegeben hat. Bundesweit lag die Inzidenz bei 81,9.

Die höchsten regionalen Werte haben in Thüringen derzeit der Landkreis Sonneberg mit 91,2, der Landkreis Hildburghausen mit 75,0 und der Wartburgkreis mit 67,8.

Der Corona-Newsletter Wir halten Sie immer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut RKI wurden keine neuen Corona-Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat 4398 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.