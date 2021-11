Thüringen ist mit einer Inzidenz von 420 nach Sachsen (444) das am zweitstärksten betroffene Bundesland.

Corona-Inzidenz in Thüringen steigt auf 419,9

Erfurt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Thüringen ist erneut deutlich angestiegen. Am Sonntagmorgen lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner laut Robert-Koch-Institut bei 420.

Der starke Anstieg der Thüringer Corona-Zahlen hat sich am Sonntag fortgesetzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 419,9. Am Vortag hatte sie bei 406,0 gelegen, am Sonntag vor einer Woche lag der Wert noch bei 304,1. Es kamen 1038 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall binnen 24 Stunden hinzu. Thüringen ist damit nach Sachsen (444,0) das Bundesland mit der zweithöchsten Wocheninzidenz.

Im Südwesten des Freistaats haben mittlerweile fünf Kommunen die Marke von 500 wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten. Am höchsten war die Zahl weiterhin im Landkreis Sonneberg mit 739,8, gefolgt vom Landkreis Gotha mit 523,2 und Schmalkalden-Meiningen mit 512,7. Auch der Landkreis Hildburghausen und der Ilm-Kreis waren über der 500er-Marke. Am niedrigsten lag die Inzidenz im Landkreis Sömmerda mit 269,1.

