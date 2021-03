Corona-Inzidenzwert in Thüringen klettert auf 232 – Landkreis Greiz wieder Deutschlands größter Hotspot

Erfurt. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen in Thüringen steigt an. Nach einer kurzzeitigen Verbesserung ist der Kreis Greiz wieder der bundesweit am schlimmsten von der Pandemie betroffene Landkreis.

In Thüringen sind am Sonntag 944 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Wie die Staatskanzlei mitteilte, stieg der Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner nach einem leichten Rückgang am Samstag auf 232. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Der Kreis Greiz war am Sonntag nach einer kurzzeitigen Verbesserung am Samstag wieder der bundesweit am schlimmsten von der Pandemie betroffene Landkreis. Dort lag die Inzidenz bei gut 514. Im Saale-Orla-Kreis, der am Samstag (514) Corona-Hotspot Nummer eins in Deutschland gewesen war, ging sie auf 386 zurück.

Der Wartburgkreis liegt mit einer Inzidenz von rund 470 bundesweit an vierter Stelle der am stärksten betroffenen Kreise.

Von Samstag zum Sonntag wurden elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 173 schwer an Covid-19 Erkrankte wurden am Sonntag auf Intensivstationen von Krankenhäusern behandelt, diese Zahl steigt seit Wochen wieder kontinuierlich an.