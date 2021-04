Corona-Kurve in Weimar steigt weiter

Weimar. Gesundheitsamt meldet am Sonntagvormittag 17 neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus.

Die Corona-Kurve in der Kulturstadt und ihren Ortsteilen verzeichnete am Wochenende einen Aufwärtstrend. 17 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt der Stadt am Sonntagvormittag aus den letzten 24 Stunden. Nur in vier Fällen ließ sich der Infektionsweg bisher sicher bestimmen, in allen passierte die Ansteckung im familiären Umfeld. Zu zwölf Infektionen liefen noch Ermittlungen, in einem Fall blieb der Übertragungsweg unbekannt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz kletterte von knapp 178 auf nunmehr 187. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Weimar hatte am Sonntag somit genau 200 aktiv Erkrankte, von denen sich sechs in stationärer Behandlung befinden. Die Zahl an Genesenen ließ sich wegen der anhaltend hohen Arbeitsbelastung des Gesundheitsamtes zunächst noch nicht ermitteln. 58 Menschen mussten bis Sonntagvormittag neu in Quarantäne, die Zahl stieg damit auf 890. Vier der am Samstag in den Schnelltestzentren geprüften 489 Menschen hatten ein positives Ergebnis.