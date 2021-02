Beim Verteilen kostenloser medizinischer Masken waren am vergangenen Wochenende Oberweimar/Ehringsdorf und Legefeld an der Reihe.

Weimar. Die Masken werden am 25. Februar, von 15 bis 16 Uhr, verteilt.

In der Weimarer Weststadt werden Corona-Masken verteilt

Nun ist auch die Weststadt an der Reihe: Ortsteilbürgermeisterin Petra Hamann und der Ortsteilrat von Weimar-West verteilen am Donnerstag, 25. Februar, nachmittags kostenlos Masken zur Corona-Vorbeugung an die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils.

Bei Vorzeigen des Personalausweises erhält jeder Bürger eine FFP2-Maske sowie drei OP-Masken. Die Verteilung findet 15 bis 16 Uhr am Bürofenster der Ortsteilbürgermeisterin vorm Bürgerzentrum in der Prager Straße 5 statt.

