Antigen-Schnelltests zum Covid-19-Antikörper-Nachweis könnten auch in Pflegeheimen eingesetzt werden (Symbolfoto).

Corona-Schnelltests in Pflegeheimen: Warten auf Konzept des Landes

Das Konzept für die Corona-Schnelltests im Gerstunger „Pflegecentrum Sonnenschein“ hat Leiterin Margit Benkenstein schon vor zwei Wochen geschrieben. Dazu gehört das Angebot für Angehörige, sich vor Besuchen testen zu lassen. Im Gesundheitsamt sei das Konzept in Prüfung, sie habe inzwischen schon mal die Schnelltests bestellt. 20 Stück pro Bewohner pro Monat, so wie es seit 15. Oktober eine Bundesverordnung möglich macht. Die Schnelltests sollen die Heime sicherer machen und vor allem gefürchtete Besuchsverbote verhindern. Sie sei froh über diese Möglichkeit, sagt Leiterin Benkenstein, die auch Vorsitzende im Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) ist. Trotz offener Fragen seien die bpa-Anbieter in den Startlöchern, die geltenden Regelungen decken das nach Ansicht des Verbandes auch rechtlich ab. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog