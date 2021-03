Corona-Selbsttests in Thüringen: Der aktuelle Stand bei Supermärkten und Drogerie-Ketten

Erfurt Die Tests für Zuhause waren in Thüringen bis Dienstag noch Mangelware. Doch zumindest eine Drogeriekette rechnet damit, schon am Mittwoch hunderttausende Tests anbieten zu können. Wie viele davon in Thüringen, blieb unklar.