Corona-Situation im Weimarer Land unverändert

Bis Ostersamstag hat sich die Corona-Situation im Weimarer Land nicht verändert. Das Landratsamt meldete am Nachmittag unverändert 46 Erkrankte. Neuerkrankungen seien nicht hinzugekommen.

Seit beginn der Pandemie sind im Weimarer Land 58 Krankheitsfälle nachgewiesen worden, 11 sind genesen. Derzeit gebe es 20 männliche und 26 weibliche Erkrankte. Darunter befinden sich 15 Bewohner aus dem Pflegeheim Ettersburg. Eine ältere Person ist verstorben.

Acht Personen aus dem Landkreis sind in stationärer Behandlung, darunter sechs Bewohner aus dem Pflegeheim Ettersburg. In Quarantäne befinden sich 406 enge Kontaktpersonen. 31 Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in häuslicher Absonderung.