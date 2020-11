Berlin. Inhalte dieses Artikels:

Welche Symptome treten bei einer Coronavirus-Infektion auf?

Übertragung: Wie steckt man sich mit Covid-19 an?

Wie ist der Verlauf einer Erkrankung mit dem Coronavirus?

Wie wird man bei einer Corona-Infektion behandelt?

Wann sollte man wegen einer Infektion mit dem Coronavirus zum Arzt gehen?

Corona beim Kind - Was sind die typischen Symptome?

Grippe vs. Corona – was sind die Unterschiede?

Allergie oder Corona?

Coronavirus-Hotline: Wen im Notfall anrufen?

Coronavirus-Tests – Wie funktionierten sie?

Noch immer wird das Leben auf der ganzen Welt maßgeblich durch die Corona-Pandemie bestimmt. Insgesamt haben sich fast 63 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Rund 1,5 Millionen Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Corona: Alles Wichtige zu Symptomen und Co.

Allerdings sind die Statistiken nur bedingt verlässlich. Viele Infizierte weisen asymptomatische Krankheitsverläufe auf: Sie bemerken gar nicht, dass sie sich angesteckt haben. Andere Menschen zeigen wiederum Symptome einer Coronavirus-Infektion, werden aber nicht getestet.

Überschneidungen der Symptome von Covid-19 mit anderen Erkrankungen wie der Grippe gibt es durchaus. Mittlerweile hat sich die Datenlage jedoch wesentlich verbessert als zu Beginn der Pandemie: Es liegen inzwischen zahlreiche Informationen über die Beschwerden der Patienten mit nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen aus Deutschland und vielen anderen Ländern vor. Auf viele drängende Fragen gibt es nun deutlichere Antworten.

Corona: Was sind erste Anzeichen und typische Symptome von Covid-19?

Die Verläufe der Erkrankung Covid-19 variieren laut Robert-Koch-Institut stark. Sie reichten von Verläufen ohne Symptome bis hin zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen. Die häufigsten Corona-Symptome sind laut RKI und Bundesministerium für Gesundheit:

Husten: Rund 41% der Infizierten klagen laut RKI über Husten.

Fieber: Auch Fieber zählt zu den klassischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus. 31% der Erkrankten weisen nach Angaben des RKI eine Körpertemperatur über 38°C auf.

Schnupfen: Eine verstopfte oder fließende Nase kann ebenfalls auf eine Ansteckung hinweisen. 24% leiden laut RKI unter Schnupfen.

Geruchs- und Geschmacksverlust: Wer plötzlich nichts mehr riechen und schmecken kann, sollte hellhörig werden. Während das RKI diese Symptomatik bei 21% der Infizierten feststellen konnte, wiesen bei anderen Studien mehr als die Hälfte aller Erkrankten einen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns auf. Bis Geruch und Geschmack wiederkommen, kann es mitunter einige Wochen dauern. Das Phänomen geht – anders als etwa bei einem grippalen Infekt – nicht zwingend mit einer verstopften Nase einher.

Lungenentzündung: Zwei Prozent aller Infizierten entwickeln laut RKI eine Pneumonie. Die Symptome sind neben Fieber, Erschöpfung und Husten auch Probleme beim Atmen und Brustschmerzen.

Hals-, Kopf- oder Gliederschmerzen: Ein Kratzen im Hals, Kopfweh und Gliederschmerzen können auf eine Infektion mit Covid-19 hindeuten. Es kann auch zu einer Schwellung der Lymphknoten im Halsbereich kommen. Vereinzelt treten Rachenentzündungen auf. Erschöpfung ist ein Symptom.

Magen-Darm-Beschwerden: Infizierte werden mitunter von Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit oder Bauchschmerzen geplagt. Diese Symptome können zu einem Gewichtsverlust führen.

Kurzatmigkeit: Das Gefühl, schlechter Luft zu bekommen, kann bei einer Coronainfektion auftreten. Das Bundesministerium für Gesundheit rät in dem Fall, ärztliche Hilfe aufzusuchen.

Auch von Symptomen wie Bindehautentzündung, Hautausschlag, Apathie oder Somnolenz berichtet das RKI

Übertragung: Wie steckt man sich mit Covid-19 an?

Das Coronavirus wird sowohl durch Tröpfchen- als auch durch Schmierinfektionen übertragen. Das bedeutet konkret, dass man sich von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute anstecken kann, wenn virushaltige Tröpfchen oder Aerosole eingeatmet werden, oder dass die Übertragung indirekt über die Hände passiert, wenn man kontaminierte Dinge berührt. Aus diesen Gründen sind die Alltagsmaßnahmen zum Schutz vor Corona so wichtig, die als AHA+L+A-Regeln bezeichnet werden:

A: Abstand zu anderen Personen im öffentlichen Raum halten – und zwar mindestens 1,5 Meter H: Hygiene ernst nehmen, indem man sich beispielsweise regelmäßig und lang genug die Hände wäscht A: Alltagsmasken tragen, um die Verbreitung von Tröpfchen und Aerosolen zu vermindern und so andere Personen zu schützen L: Regelmäßig lüften, um die Ausbreitung von Viren in Innenräumen einzudämmen -- lesen Sie dazu auch: Coronavirus: Was vor einer Ansteckung durch Aerosole schützt A: Die Corona-Warn-App der Bundesregierung nutzen, um über mögliche Risikobegegnungen informiert zu werden

Besonders tückisch ist an der Erkrankung, dass Infizierte bereits vor den ersten Symptomen ansteckend sind und so unwissentlich die Krankheit an andere Personen weitergeben. Am höchsten ist die Ansteckungsgefahr laut Bundesministerium für Gesundheit einen Tag vor den ersten Krankheitszeichen.

Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftauchen erster Symptome, beträgt bei Covid-19 im Durchschnitt fünf bis sechs Tage. Studien zufolge tauchten bei 95 Prozent der Infizierten spätestens nach zehn bis 14 Tagen Krankheitsanzeichen auf, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt.

Viele Experten gehen davon aus, dass die Pandemie erst mit einer Impfung zum vollständigen Erliegen kommt. Inzwischen sind zwar mehrere Impfstoffe in greifbarer Nähe – zugelassen sind die aussichtsreichen Kandidaten von Biontech/Pfizer, Moderna oder AstraZeneca allerdings noch nicht.

Wie ist der Verlauf einer Coronavirus-Erkrankung?

Genau wie die Symptome ist auch der Verlauf einer Erkrankung mit Covid-19 individuell verschieden. Den „typischen Verlauf“ gibt es nicht. Während manche Menschen kaum oder gar keine Krankheitszeichen haben, werden andere von schweren Symptomen geplagt. Rund 80 Prozent erleben einen so milden Krankheitsverlauf, dass sie sich Zuhause auskurieren können.

Ein schwerer Verlauf zeigt sich in der Regel nach sieben bis zehn Tagen: Zu diesem Zeitpunkt kommt es in dem Fall zu einer Verschlechterung der Krankheitssymptome, weil nicht mehr genug Sauerstoff ins Blut gelangt, wie das Bundesministerium für Gesundheit erklärt. https://gesund.bund.de/covid-19#verlauf Demnach müssen zwei Prozent aller Infizierten auf die Intensivstation, wo sie maschinell beatmet werden.

Bei etwa 5 bis 11 Prozent der mit Corona Infizierten kommt es zu einem schweren Verlauf. Typischerweise verschlechtern sich die Symptome nach 7 bis 10 Tagen. Es gelangt dann nicht mehr genug Sauerstoff ins Blut. Etwa 2 Prozent der Patientinnen und Patienten müssen intensivmedizinisch versorgt und maschinell beatmet werden. Man spricht hier von einem kritischen Verlauf.

Welche Langzeitfolgen hat Corona?

Auch die Dauer ist unterschiedlich: Einige Covid-19-Patienten haben die Erkrankung sind nach kurzer Zeit überstanden, andere klagen noch Wochen oder Monate nach der .

Wie wird man bei einer Corona-Infektion behandelt?

Ein Medikament, das eine Covid-19-Infektion wirksam bekämpft, gibt es noch nicht. Das Mittel Remdesivir ist zwar seit Juli 2020 in Europa zur Behandlung zugelassen – nach Angaben der WHO hat es aber „keinen entscheidenden Einfluss“ auf die Überlebenswahrscheinlichkeit.

Ärzte setzen deshalb meistens auf eine symptomatische Behandlung: Wer Fieber hat, bekommt ein Mittel gegen Fieber, wer hustet, bekommt ein Mittel gegen Husten. Erkrankte mit leichten Verläufen kurieren sich zuhause im Bett aus, wie sie es auch bei einer Grippe oder schweren Erkältung tun würden. Personen mit einem schweren Krankheitsverlauf bekommen im Krankenhaus Sauerstoff zugeführt. Auch eine maschinelle Beatmung kann notwendig sein.

Wann sollte man wegen Corona-Verdacht zum Arzt?

Viele Infizierte sind verunsichert – sie wissen nicht, wann es an der Zeit ist, einen Arzt aufzusuchen. Detaillierte Hinweise zum weiteren Vorgehen und Antworten auf die Frage, wann Sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten, finden Sie hier: Verdacht auf Corona: Wann Patienten zum Arzt sollten.

Ganz unabhängig von auftretenden Symptomen gilt: Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich bei seinem Gesundheitsamt melden. Das RKI bietet online eine Postleitzahlsuche an, um das zuständige Gesundheitsamt zu finden.

Alle anderen Bürger sollen sich bei verdächtigen Symptomen und einem begründeten Verdacht auf Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus an das Amt oder den Hausarzt wenden. Dieser kann eine Laboruntersuchung veranlassen. Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen – um nicht noch schlimmstenfalls andere anzustecken.

Corona beim Kind: Was sind die Unterschiede zum Erwachsenen?

Eine Infektion mit dem Coronavirus verläuft bei Kindern mitunter anders als bei Erwachsenen. Doch es gibt einige Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus, die besonders typisch sind und meistens schon früh nach der Ansteckung auftreten, wie Sie hier lesen können: Corona bei Kindern - Das sind die typischen Symptome.

Grippe vs. Coronavirus: Was sind die Unterschiede?

Der immer wieder herangezogene Vergleich der Grippe mit dem Coronavirus hinkt. Mediziner warnen davor, Covid-19 zu unterschätzen. Bei der Erkrankung handle es sich nicht um eine klassische Lungenentzündung wie bei einer Grippe, betonte Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Uniklinikums Carl Gustav Carus in Dresden. Covid-19 sei „höchstkomplex“ und etwas Besonderes, was viele schwere Fälle der vergangenen Wochen gezeigt hätten.

So habe man bei Patienten mit schweren Verläufen auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems, des Rückenmarks oder der Gefäße beobachtet. Sogar temporäre Querschnittslähmungen oder Organversagen von Leber und Niere seien beobachtet worden. Die Folgen bezeichnete Albrecht teilweise als „grässlich“

Allergie oder Corona? Was sind die Unterschiede?

Allergiker können aufatmen: In der Regel unterscheiden sich die Symptome bei einer Allergie gegen Staub oder Pollen deutlich von denen bei einer Infektion mit Coronaviren, wie Mediziner betonen.

So heißt es auf der Website des deutschen Allergie- und Asthmabundes: Während Infektionen mit dem SARS CoV-2 Virus in den meisten Fällen durch Fieber und trockenen Husten gekennzeichnet sind, weisen Allergiker kein Fieber auf, dafür oft juckende Augen- und Nasenschleimhäute, tränende Augen, Niesreiz und Schnupfen.

Coronavirus-Hotline: Wen im Notfall anrufen?

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat und plötzlich schwere Symptome wie Atemnot, starke Schmerzen oder sehr hohes Fieber verspürt, sollte nicht davor zurückscheuen, den Notruf 112 zu wählen. Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst ist eine telefonische Anlaufstelle: Er ist unter der Nummer 116 117 zu erreichen.

Viele Ministerien auf Bundes- und Landesebene haben auf ihren Internetseiten umfassende Informationen zum Coronavirus zusammengestellt. Auch Hotlines für telefonische Fragen wurden in einigen Bundesländern eingerichtet. Eine Auswahl:

Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus:

Telefon: (030) 346465100 (Montag bis Donnerstag: 8 bis 18 Uhr; Freitag: 8 bis 12 Uhr)

Infotelefon des Bundeswirtschaftsministeriums (für wirtschaftsbezogene Fragen):

Telefon: (030) 18 615 0 (Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr)

E-Mail: buergerdialog@bmwi.bund.de

Hotline des Senats in Berlin

Telefon: (030) 90 28 28 28

Hotline der Hamburger Gesundheitsbehörde:

Telefon: (040) 428 284 000

Bürgertelefon zum Coronavirus der NRW-Landesregierung:

Telefon: (0211) 9119 10 01 (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr)

Hotline des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz:

Telefon: (0361) 57 381 50 99

Unabhängige Patientenberatung Deutschland

Telefon: 0800 011 77 22

Coronavirus-Tests – Wie funktionieren sie?

Es muss zunächst zwischen zwei verschiedenen Arten von Tests unterschieden werden. Es gibt die sogenannten RT-PCR-Tests, die auch als Coronavirus-Schnelltests bekannt sind. Sie können eine akute Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 nachweisen. Mit Hilfe eines Rachenabstrichs kann innerhalb weniger Stunden festgestellt werden, ob ein Mensch infiziert ist oder nicht. Lesen Sie hier, wer die Schnelltests durchführen darf – und wie sie gemacht werden. 230900604

Es gibt außerdem noch den Antikörpertest. Mit Hilfe dieses Tests werden vor allem überstandene Corona-Infektionen nachgewiesen. Er funktioniert über die Analyse einer Blutprobe. Diese wird durch spezielle Maschinen in Laboren analysiert.

Coronavirus-Test: Wer wird getestet?

Die Testkapazitäten in Deutschland sind hoch, aber nicht unbegrenzt. Deshalb wird nicht jeder, der es möchte, auf eine Coronavirus-Infektion getestet. Lesen Sie hier alles über die neuen Regeln bei Corona-Tests.

Wer getestet wird, entscheiden die behandelnden Haus- oder Amtsärzte sowie Kliniken. Dabei orientieren sie sich an den aktuellen Empfehlungen des RKI

Menschen, die akute Symptome der Atemwege haben oder unter einem Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns leiden, werden vorrangig getestet – unabhängig davon, ob sie zu einer Risikogruppe zählen

Auch Personen, die Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten und typische Symptome zeigen, können unter Umständen getestet werden

Antikörpertests können je nach Verfügbarkeit in Arztpraxen und Krankenhäusern von jedem in Anspruch genommen werden, der sie selbst bezahlt

In einigen Bundesländern können Angehörige bestimmter Berufsgruppen getestet werden

Alle aktuellen Corona-Zahlen finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor, der sich in Echtzeit aktualisiert. Hinweis: Die Zahlen weichen meist von denen des RKI ab, weil für den Monitor unterschiedliche Datenquellen (Johns Hopkins University CSSE, NHC, DXY (China) sowie Meldungen der deutschen und französischen Behörden) verwendet werden