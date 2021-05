Corona-Testbus steht am Möno-Kaufhaus in Nordhausen

Nordhausen. Testzentrum am HSB-Bahnhof in Nordhausen weitet seine Öffnungszeiten aus.

In der kommenden Woche steht der Testbus des Landratsamtes wieder am Möno-Möbelkaufhaus in der Bochumer Straße in Nordhausen, und zwar von Dienstag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Das Testzentrum im HSB-Bahnhof in Nordhausen weitet seine Öffnungszeiten aus und ist ebenfalls dienstags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr erreichbar.

Alle Informationen zu den Standorten und Öffnungszeiten der Testzentren im Landkreis Nordhausen sind unter https://www.landratsamt-nordhausen.de/informationen-coronavirus.html zusammengestellt. Mit Ausnahme der Teststation in der Zorgestraße in Nordhausen sind in allen weiteren Testzentren Corona-Schnelltests ohne Voranmeldung möglich. Anmeldungen im Testzentrum Zorgestraße sind telefonisch unter 03631 / 911-9201 (Montag 8 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag 8 bis 14 Uhr) oder online unter https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/nordhausen/buergertest-zentrum-nordhausen möglich. red