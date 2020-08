Corona-Teststation am Erfurter Flughafen eröffnet

Am Samstagmorgen ging die neue Corona-Abstrichstelle am Flughafen Erfurt-Weimar in Betrieb. 13 Passagiere aus Rhodos ließen sich als erste an der neuen Teststation der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen testen, drei weitere vereinbarten einen Termin für den Test in ihrer Heimatstadt.

Die Passagiere des vorzeitig aus Rhodos gelandeten Urlaubsfliegers konnten sich am Samstagmorgen kurz vor acht Uhr als erste Urlaubsrückkehrer in der neuen Corona-Abstrichstelle am Thüringer Flughafen Erfurt-Weimar auf das tückische Virus testen lassen. Binnen drei Tagen hatten Flughafen und Kassenärztliche Vereinigung Thüringen das Test-Center im Terminal errichten lassen, erklärte Sven Auerswald, Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT). „Entweder können sich die Passagiere nun gleich nach der Landung am Erfurter Flughafen testen lassen oder am Schalter nebenan einen Termin für einen Corona-Test in ihrer Heimatstadt vereinbaren“, so Auerswald.