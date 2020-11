Corona und die Weihnachtsmärkte im Kyffhäuser-Kreis

Corona-Lockdown und die Weihnachtsmärkte: Die Kreisstadt Sondershausen hat ihren Weihnachtsmarkt für dieses Jahr bereits abgesagt. Andere Kommunen im Kreis ringen hingegen noch mit sich, ob sie ihren Weihnachtsmarkt stattfinden lassen oder nicht. Schließlich ist ein Weihnachtsmarktbesuch mit Glühwein, Programm und Verkaufsständen für viele der gesellige Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit schlechthin. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) lässt die Entscheidung ebenfalls noch offen, tendiert aber vielmehr zu einer Verschiebung. „Unser Weihnachtsmarkt findet sonst immer am ersten Adventswochenende statt, das wäre in diesem Jahr am 27./28. November. Das ist mit dem vierwöchigen Lockdown natürlich Geschichte“, räumt Strejc ein. „Aber ich hoffe, dass wir unseren Weihnachtsmarkt dann zu einem späteren Zeitpunkt veranstalten können. Kurzfristig möglich wäre das, die Verkaufsstände gehören der Stadt, da sind wir unabhängig. Wenn im Dezember die Bestimmungen wieder gelockert werden, könnte unser Weihnachtsmarkt zum Beispiel auch am zweiten oder dritten Adventswochenende stattfinden.“

Veranstaltungsort wäre der Anger, 600 Besucher wären nach Angaben des Bürgermeisters laut Hygienekonzept dort innerhalb des gesperrten Bereiches erlaubt.

