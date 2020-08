Corona: Zweites Kind im Ilm-Kreis positiv getestet

Um einen Fall gestiegen ist die Zahl der Corona-Infektionen am späten Freitagnachmittag. Das gab am Montag eine Sprecherin des Landratsamtes bekannt. Betroffen ist ein Kind, dessen Geschwisterkind bereits vor einigen Tagen nach der Rückkehr aus dem Urlaub positiv getestet wurde. Da sich Mutter und Kinder seither in Quarantäne befanden, gibt es keine weiteren Kontaktpersonen.

Die Mutter ist nach wie vor symptomfrei. Mit Stand Montag gibt es im Ilm-Kreis 158 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. 148 Fälle gelten als genesen, sechs sind verstorben. Vier Fälle und die dazu gehörigen Kontaktpersonen sind in Quarantäne. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden fünf Verdachtsfälle isoliert behandelt, davon keiner intensivmedizinisch.