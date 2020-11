Corona zwingt zu stillem Gedenken in Nordhausen

Die Gedenkveranstaltung für die Opfer der Pogromnacht in Nordhausen kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Das teilte Oberbürgermeister Kai Buchmann (Parteilos) am Dienstagabend im Stadtrat mit. Der Grund seien die neuen Coronaauflagen. Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD), die ehrenamtlichen Beigeordneten und er würden am 9. November daher im stillen Rahmen einen Kranz der Stadt auf dem Pferdemarkt, dem ehemaligen Synagoge, niederlegen. Ab 15 Uhr bestehe die Möglichkeit zum persönlichen Gedenken, dies aber ebenfalls unter den bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Dieselbe Vorgehensweise gelte auch für die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am 15. November, ab 11 Uhr.