Live-Blog Coronavirus in Thüringen: Mittlerweile acht Infizierte - Thüringen verbietet Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern

Aktuelle Zahl der Coronavirus-Erkrankten in Thüringen: 8

Diese Veranstaltungen fallen in Thüringen aus oder werden verlegt

Thüringen verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern

Jugendweihen in Thüringen bis jetzt nicht von Absagen bedroht

Minister informieren am Dienstag über Coronavirus in Thüringen

10. März

14.03 Uhr: Erster bestätigter Corona-Fall in Weimar

In Weimar gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Diese Information erhielt Oberbürgermeister Peter Kleine (ptl) am Ende des wöchentlichen Pressegespräches. Der Krisenstab wurde alarmiert. Näheres ist noch nicht bekannt.

13:59 Uhr: 75. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora abgesagt

Die Landesregierung sagt die zentralen Feierlichkeiten zur Befreiung der beiden Konzentrationslager am 5. April in Buchenwald ab. Die Stiftung überlegt nun nach alternativen Formen, wie das Gedenken stattfinden könne.

13.30 Uhr: Thüringen verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern

Thüringen verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, für solche mit 500 bis 1000 Teilnehmern wird im Einzelfall geprüft.

.@HeikeWernerTH „Die Kommunen erhalten eine Weisung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes: Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern sollen vorerst nicht mehr stattfinden, Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Teilnehmern nach Prüfung nur im Ausnahmefall.“ @thueringende pic.twitter.com/Z7sNq0OPmU — TMASGFF (@SozialesTH) March 10, 2020

Auch in Bayern werden Großveranstaltungen verboten: Coronavirus: Bayern verbietet Großveranstaltungen

12.20 Uhr: Kostenlose Corona-Hotline vom Helios in Erfurt

Auch das Helios-Klinikum bietet nun eine Hotline zum Thema Corona an. Eine 24-Stunden-Beratung ist kostenfrei unter (0800) 8 123 456 rund um das Sars-CoV-2-Virus möglich

11.25 Uhr: Saale-Holzland-Kreis meldet weitere Infektion

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Thüringen ist auf sieben gestiegen. Im Saale-Holzland-Kreis wurde das neuartige Virus bei einem Mann nachgewiesen, der in Südtirol gewesen war, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Der Mann, der bisher keine Krankheitssymptome zeige, befinde sich in häuslicher Quarantäne, hieß es. Das Gesundheitsamt ermittle nun intensiv alle möglichen Kontaktpersonen des Infizierten.

Interaktive Karte: So verbreitet sich das Coronavirus in Deutschland

8.43 Uhr: Jobmesse Erfurt auf Ende Mai verlegt

Aus Schutz vor dem Coronavirus wurde kurzfristig die für Mittwoch (11. März) geplante Jobmesse in Erfurt abgesagt. Die Messe sollte in der Thüringenhalle stattfinden. Neuer Termin ist nun der 27. Mai.

7.40 Uhr: Jugendweihen drohen noch keine Absagen

Einen Monat vor Beginn der Jugendweihen in Thüringen haben die Veranstalter neben den organisatorischen Vorbereitungen auch das neuartige Coronavirus im Blick. Laut Interessenvertretung Jugendweihe Thüringen drohe noch keiner der landesweit 158 geplanten Feiern eine Absage.

6.30 Uhr: Fast jedes 2. Ostthüringer Unternehmen rechnet mit Umsatzrückgängen

Die Ostthüringer Wirtschaft spürt die ersten Folgen des Coronavirus. Einer Blitzumfrage der IHK Ostthüringen zufolge registrieren schon jetzt etwa die Hälfte der Unternehmen Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Jeder zweite Umfrageteilnehmer erwartet zudem Umsatzrückgänge durch das Virus. Ein Drittel rechnet sogar mit erheblichen Einbußen von mehr als zehn Prozent.

6:10 Uhr: Verkehrsgewerbe für Sonntagsfahrverbot

„Wir sehen in Thüringen wie auch im restlichen Bundesgebiet keinen akuten Versorgungsengpass, im Gegenteil. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage, ist die Nachfrage nach Laderaum sehr gering“, sagte Martin Kammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbands Thüringen des Verkehrsgewerbes e.V. (LTV). Er fügte hinzu: „Somit steht außerhalb der gesetzlichen Fahrverbotszeit von Sonntag 22 Uhr bis Samstag 24 Uhr genügend Laderaum zur Verfügung, um Waren liefern zu können“. Generell werde derzeit nicht mehr Laderaum nachgefragt, sondern im Gegenteil sogar weniger. „Von der Aufhebung des Fahrverbotes würden einzig und allein die Unternehmen aus Osteuropa profitieren. Sie befördern allerdings auch keine Engpasswaren“, betonte Kammer. Unternehmen, die an Sonntagen aufgrund der Corona-Krise dringend Waren liefern müssen, können wie bisher bei ihrer zuständigen Genehmigungsbehörde eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Der LTV geht davon aus, dass diese Anträge in Thüringen bei Null liegen werden.

9. März

19.35 Uhr: Zwei Coronavirus-Infizierte im Kyffhäuserkreis

Zwei Männer aus dem Kyffhäuserkreis haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das haben Labortests bestätigt, wie Ulrich Thiele, Sprecher der Kreisverwaltung am Montagabend mitteilte. Die beiden Infizierten waren am Samstag aus Tirol zurückgekehrt.

19:02 Uhr: Zwei weitere Coronavirus-Fälle im Saale-Orla-Kreis

Im Saale-Orla-Kreis gibt es zwei weitere Erkrankte, wie das Landratsamt am Montagabend mitteilte. Der Fachdienst Gesundheit ermittelt nun die Kontaktpersonen der Betroffenen und erklärt, dass sich frühere Annahmen nicht bestätigt hätten. Betroffen sind eine 43-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann - wie der erste Erkrankte stammen sie auch aus dem Raum Pößneck. Beide hatten im Februar auch leichte Erkältungssymptome gezeigt. Beide waren laut Landratsamt Teilnehmer der Skigruppe, unter denen sich auch der Pößnecker befand, bei dem als Erstes der Coronavirus nachgewiesen wurde.

18 Uhr: Minister informieren über Coronavirus und Folgen in Thüringen

Über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Thüringer Wirtschaft will die Landesregierung morgen in Erfurt berichten. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) informieren in der Staatskanzlei 13 Uhr über den Stand der Dinge und beantworten Journalistenfragen.

17:34 Uhr: Schleizer Tafel erhält kaum noch Obst und Gemüse

Neben dem Einkaufsverhalten in Zeiten der Corona-Vorsorge gibt es aber weitere Gründe, weshalb es weniger Lebensmittelspenden in Schleiz gibt.

15.55: Mehrere Veranstaltungen starten planmäßig

Erfurt: Veranstalter Peterknecht informiert, dass die Veranstaltungen zu den Kinderbuchtagen nach wie vor stattfinden. Auch die Termine der Frühlingslese starten planmäßig, so lange es keine amtlichen Verfügungen oder aber vermehrte Absagen von Gästen gibt, heißt es seitens des Veranstalters Herbstlese. Die Tagung der Willy-Brandt-Stiftung zum Jahrestag des Brandt-Besuches am 19. März in der Kleinen Synagoge soll ebenso normal stattfinden

Die Messe Erfurt informiert auf ihrer Website, dass derzeit alle Veranstaltungen realisiert werden. Man ergreife aber zusätzliche Hygiene-Maßnahmen. Zudem werden Besucher mit Erkältungssymptomen gebeten, den Veranstaltungen fern zu bleiben.

Größere Konzerte wurden in Thüringen bislang nicht abgesagt, ergab eine Nachfrage bei den großen Veranstaltern. Das erklärte beispielsweise Pierre Gehrmann von der MAWI Concert Konzertagentur GmbH in Leipzig. "Wir sind selbstverständlich mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden in Austausch", ergänzte er. Auch Eva Kretz, die im Auftrag großer Agenturen Konzerte in Thüringen betreut, sind noch keine Absagen großer Konzerte bekannt. Sie beruhigt aber die Fans: "Bei einer Absage gelten alle Karten, auch die gewonnenen, für den Nachholtermin."

Das Konzert von Helge Schneider am Mittwoch in Erfurt findet nach Angaben des Veranstalter Semmel Records zum Stand Montag 14 Uhr, weiterhin statt

Darf Schlagerstar Andrea Berg am Freitag in der Messe singen? Kann das Musical „Bibi & Tina“ am Donnerstag in die Thüringenhalle locken und der THC am Wochenende vor Publikum Handball spielen? Antworten darauf hat der Erfurter Corona-Krisenstab auf morgen, Dienstag, 10. März, vertagt. Erst wenn die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn schriftlich vorliege, der eine Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern empfiehlt, werde über Konsequenzen in Erfurt neu entschieden, ließ Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke gestern mitteilen.

14.15 Uhr: Weitere Veranstaltungen für diese und kommende Woche abgesagt oder verschoben

Mühlhausen: Das für den 14. März in der Kornmarktkirche in Mühlhausen geplante Konzert mit dem Trompeten-Virtuosen Ludwig Güttler und dem Leipziger Bach-Collegium wird auf den 11. Oktober, 18 Uhr, verlegt. Nach einer Mitteilung der veranstaltenden Agentur bleiben die Karten gültig. Sie können aber auch bis zum 14. April zurückgegeben werden.

13.30 Uhr: Helios-Klinikum sagt Infoabende für werdende Eltern ab

Das Helios-Klinikum in Erfurt hat vorsorglich seine beliebten Infoabende für werdende Eltern bis Ende April abgesagt. Folgende Termine sind davon betroffen: 11. März, 25. März, 8. April und 29. April 2020, jeweils ab 19.30 Uhr.

12.18 Uhr: Stadt Jena sagt geplanten Wissenschaftskongress ab

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ihren für diese Woche in Jena geplanten Wissenschaftlichen Kongress am Montagvormittag abgesagt. Das kommende Heimspiel vom FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC steht derzeit auf der Kippe.

11.30 Uhr: Rätsel um Ansteckungsweg im Erfurter Corona-Fall

Im Fall einer am Coronavirus erkrankten Frau in Erfurt ist der Ansteckungsweg noch unklar. Die 65-Jährige habe sich weder in einem Coronavirus-Risikogebiet aufgehalten noch Kontakt zu Menschen aus Risikogebieten gehabt, sagte ein Sprecher der Stadt Erfurt am Montag auf Anfrage. Derzeit befragten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Arbeitskollegen der Büroangestellten. Wie es der Frau derzeit geht.

9.45 Uhr: Coronavirus: Im Saale-Orla-Kreis Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten

Zur Vermeidung der Ausbreitung der Infektion mit dem Coronavirus sollen auch für diese Woche größere Veranstaltungen in der Region verboten werden. Konkret betrifft das Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen.

8. März

17.00 Uhr: Corona-Angst wirkt sich auf Messe aus

Mit einem deutlichen Besucherrückgang ist am Sonntag die Thüringen Ausstellung zu Ende gegangen. Geschäftsführerin Constanze Kreuser sieht die Ursache für den Rückgang in der Angst vor dem neuartigen Coronavirus. „Es gibt keinen anderen Grund, schon gar nicht im Jubiläumsjahr“, sagte sie.

19 Uhr: Hauptversammlung der Feuerwehr Kahla fällt aus

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Kahla musste verschoben werden: Nicht alle Kameraden erreichte die Nachricht.

7. März

18.00 Uhr: Fast alle Testergebnisse aus Saale-Orla-Kreis eingetroffen

Am Samstagabend lagen bis auf wenige Ausnahmen alle Befunde der rund 180 getesteten Personen aus dem Raum Pößneck und Schleiz vor. Bislang sind alle Ergebnisse negativ. Einige Proben stehen aber noch aus. Im Landkreis Hof sind auch alle Tests auf den Virus negativ verlaufen.

15.40 Uhr: Stadt Erfurt meldet nächste Coronavirus-Infektion für Thüringen

Aus Erfurt wurde am Samstagnachmittag die nächste Coronavirus-Infektion für Thüringen gemeldet. Demnach hat sich eine 65 Jahre alte Frau infiziert.

12.40 Uhr: Die Stadt Suhl gibt Entwarnung

Am Samstagmittag konnte die Stadt Suhl bei beiden Coronavirus-Verdachtsfällen Entwarnung geben.

6. März

21.10 Uhr: Corona-Virus: Deutlicher Umsatzrückgang bei Thüringer Gaststätten und Hotels

Die Sorge vor dem Coronavirus hat zunehmend Auswirkungen auf die Thüringer Wirtschaft und sorgt etwa bei Hotels und Gaststätten für einen deutlichen Umsatzrückgang.

19.12 Uhr: Sonntagsfahrverbot soll gelockert werden

Der Bund hat wegen Versorgungsengpässen bei bestimmten Waren im Zuge der Corona-Krise die Länder gebeten, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen zu lockern.

18.30: Erfurter buchen verhaltener - Bäcker mit Sahne-Nougat-Virus

Erste Auswirkungen der Sorge vor dem Corona-Virus sind im Erfurter Hotelgewerbe und in der Tourismusbranche spürbar. Eine Gruppe französischer Austauschschüler verschreckte die Lage in Europa bereits vor einigen Tagen so sehr, dass sie unmittelbar nach ihrer Ankunft in Erfurt wieder in ihre Heimatorte zurückkehrten. Erste Auswirkungen, wenn auch nicht dramatische, verzeichnet aber schon das Erfurter Hotelgewerbe und die Tourismusbranche.

Die Erfurter Bäckerei und Konditorei Roth kreiert unterdessen einen zartschmelzenden Sahne-Nougat-Virus und reagiert damit augenzwinkernd auf das Dauerthema Corona.

16.15 Uhr: Ergebnisse für Saale-Orla-Kreis weiter offen: Scharfe Kritik geübt

Im Saale-Orla-Kreis gibt es am Nachmittag erst Entwarnung für 47 Personen. Das Landratsamt kann zu einer weiteren Corona-Verbreitung keine allgemeine Entwarnung geben, da die restlichen Ergebnisse weiter offen sind. Eine Arztpraxis in Pößneck und eine Zahnarztpraxis in Jena bis auf weiteres geschlossen, das Gymnasium in Pößneck kann am Montag wieder öffnen.

Der Chef des Krisenstabes übt daher scharfe Kritik. Das Ministerium räumt auf Nachfrage unserer Zeitung die Vorwürfe ein Das Labor in Bad Langensalza will noch am Freitag die Ergebnis der untersuchten Personen in Pößneck zukommen lassen. Weitere 79 Fälle aus Schleiz sollen dann am Wochenende untersucht werden.

Alle weiteren Infos lesen Sie hier: Erst 47 Personen im Saale-Orla-Kreis negativ getestet

16 Uhr: Gotha baut und feiert trotzdem Gothardusfest

Vom 30. April bis zum 3. Mai wirdmit einer kleineren Variante des Gothardusfestesan den Gothaer Schutzpatron Sankt Gothardus erinnert. Der Grund ist aber weniger der Corona-Virus, sondern die vielen Baustellen

15.53 Uhr: Erlebnisbergwerk Merkers ab Montag geschlossen

Das Erlebnisbergwerk Merkers im Wartburgkreis hat die Marke von zwei Millionen Besuchern geknackt. Der zweimillionste Gast fuhr am Freitag in das ehemalige Kalibergwerk ein. Von Montag an soll es allerdings zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

15.31 Uhr: Zwei begründete Corona-Verdachtsfälle in Erfurt

In Erfurt gibt es seit Freitag zwei begründete Verdachtsfälle einer Corona-Erkrankung. Es handelt sich um eine Mutter und ihren Sohne. Beide seien getestet worden. Mit dem Ergebnis werde in drei bis vier Tagen gerechnet. Der Junge besucht die Gemeinschaftsschule 4 am Großen Herrenberg. Die Schulräume wurden gesäubert, gelüftet und desinfiziert.

14.15 Uhr: Diese Veranstaltungen und Fußballspiele fallen aus

Im Saale-Orla-Kreis und Saale-Holzland fallen unter anderem diese Veranstaltungen aus:

Weltgebetstag in Ranis

Männerballett Ziegenrück

Versammlung Forstbetriebsgemeinschaft Dreba

Kleiderbörse Bodelwitz

Gottesdienste Dreitzsch und Triptis

Weltgebetstag Pößneck

Kinderkleiderbasar in Hainspitz

KSB-Frauensporttag in Kahla

Als Vorsichtsmaßnahme sind an diesem Wochenende zudem alle Fußballspiele im Saale-Orla-Kreis abgesagt worden. Abgesagt wurde auch das Spitzenspiel der Thüringenliga zwischen Ehrenhain und Wismut Gera,allerdings nicht wegen dem Coronavirus.

11.30 Uhr: Testergebnisse laufen ein, Auswertung am Nachmittag

Mit großer Spannung werden im Saale-Orla-Kreis die Ergebnisse der Tests von nunmehr ca. 180 Personen aus dem Umfeld des nachweislich mit dem Coronavirus infizierten 57-Jährigen aus Pößneck erwartet. „Die Ergebnisse laufen jetzt bei uns ein. Die Auswertung läuft“, erklärte der Leiter des Krisenstabes, Dr. Torsten Bossert, Leiter des Fachdienstes Gesundheit.

Das wegen Corona-Verdachts geschlossene Gymnasium in Pößneck nimmt derweil am Montag wieder den Unterricht auf. "Die Situation erlaubt es, dass wir diese Entscheidung verantwortungsbewusst fällen konnten", sagte Bossert.

5. März

21.30 Uhr: Deutschlandweit nun rund 540 Corona-Infizierte

Das Coronavirus breitet sich aus, in Deutschland sind nun fast alle Bundesländer betroffen. In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut 400 Infizierte (Stand 15 Uhr, 5. März), eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben der Gesundheitsministerin haben jedoch ergeben, dass es am Donnerstagabend schon über 540 Fälle sein müssen. Die aktuellen Entwicklungen für Deutschland und die Welt lesen Sie in unserem Newsblog.

19.49 Uhr: Tag der Karnevalisten in der Vereinsbrauerei Apolda findet nicht statt

Der Tag der Karnevalisten in der Vereinsbrauerei Apolda ist die erste Großveranstaltung in Stadt und Kreis, die dem Coronavirus zum Opfer fällt. Am Mittwoch gab die Brauerei als Gastgeber gemeinsam mit dem Faschingsregional-Verein (FRA) die schwere Entscheidung bekannt.

Solche Absagen könnten in nächster Zeit noch weitere Veranstaltungen treffen, gleichwohl es im Weimarer Land bisher noch keinen bestätigten Infektionsfall gibt. "Sobald sich ein Corona-Verdacht im Kreis bestätigt, müssen Veranstalter davon ausgehen, dass wir als Landratsamt im Sinne des Infektionsschutzgesetzes eine Verfügung erlassen werden, nach der größere Veranstaltungen abgesagt werden müssen", erklärt Landrätin Christiane Schmidt-Rose.

18.30 Uhr: Weiter keine Untersuchungsergebnisse im Saale-Orla-Kreis

Im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises liegen bis jetzt keine Untersuchungsergebnisse über weitere Fälle von Infektionen mit dem Covid-19-Virus vor. Das teilt der Leiter des Krisenstabes des Landratsamtes, der Fachdienstleiter Gesundheit, Dr. Torsten Bossert, am Donnerstagmorgen mit. 160 Personen wurden auf den Virus geprüft.

17 Uhr: Antworten auf die häufigsten Fragen zu Corona

Von Schadenersatz, Schulpflicht bis zu Hamsterkäufen: Das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis hat die Antworten auf die häufigsten Fragen der Bürger am Infotelefon hier veröffentlicht.

Hausärztetagung in Erfurt wegen Corona abgesagt

Der Thüringer Hausärzteverband hat vorsorglich seine Frühjahrstagung in Erfurt abgesagt. Als Grund nannte Verbandschef Ulf Zitterbart die Sorge vor einer möglichen Verbreitung des Virus ausgerechnet während der Tagung. „Es wäre nicht zu verantworten, sollte sich eine Infektionskette auf eine Tagung von Hausärzten zurückführen lassen“, erklärte er. Hausärzte würden jetzt in den Praxen gebraucht - vor allem wegen der alljährlichen Grippewelle. An der Fortbildungstagung am 14. März sollten 200 Mediziner teilnehmen.

„Im schlimmsten Fall könnten 200 Ärzte vorübergehend isoliert werden“, sagte Zitterbart. Bei einer nachgewiesenen Ansteckung müssen die Kontaktpersonen von Infizierten ermittelt, auf das Virus getestet und in dieser Zeit ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden. In Thüringen gibt es bislang eine bestätigte Infektion mit dem neuen Virus (dpa).

16:10 Uhr: Sommergewinn in Eisenach findet doch statt.

Der Eisenacher Sommergewinn wird doch stattfinden. Allerdings sind wegen der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus weitreichende Änderungen geplant. So werden Festumzug und die Kommersch-Abende zum Sommergewinn ausfallen.

Die Stadt Eisenach hat vorsorglich einen Stab gegründet, um eine Ausbreitung des Coronavirus in der Region weitgehend zu verhindern.

15.13 Uhr: Nach Corona-Fall im Saale-Orla-Kreis 330 Anrufe an Infotelefon

Nach der thüringenweit ersten Infektion mit dem Coronavirus im Saale-Orla-Kreis steht das vom Landratsamt geschaltete Bürgertelefon nicht still. Seit Dienstag hätten sich laut dpa mehr als 330 Menschen mit Fragen an die Kreisverwaltung gewandt, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag.

Ein 57-jähriger Pößnecker hatte sich Jähriger im Skiurlaub in den italienischen Dolomiten mit dem Virus angesteckt. Seit Dienstag wurden in der Region mehr als 160 Menschen auf den Erreger getestet. Sie hatten Kontakt mit dem Infizierten. Im Fall eines CDU-Abgeordneten, der ebenfalls zu der Skigruppe gehörte und deswegen getestet wurde, hatte sich der Verdacht nicht bestätigt.