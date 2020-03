In Thüringen gibt es 232 Infizierte. In Jena starb der erste Thüringer am Coronavirus. Der Rennsteiglauf wird nun auch nicht in den Herbst verschoben. Hier die aktuellen Entwicklungen.

Live-Blog Coronavirus: 232 Infizierte in Thüringen - Jena erlässt Betretungsverbot - Rennsteiglauf abgesagt

21. März

11.26 Uhr: TU Ilmenau stellt auf Notbetrieb um

Zum Schutz ihrer Beschäftigten und Studierenden sowie der Öffentlichkeit ist die Technische Universität Ilmenau ab Montag, 23. März 2020, im Notbetrieb. Damit verbunden ist die Einstellung des Präsenzbetriebes der Universität, die Schließung der Gebäude und die Anordnung von Heimarbeit.

10.38 Uhr: Erst Infizierte im Saale-Orla-Kreis als geheilt entlassen

Der Leiter des Pandemiestabes des Landratsamtes in Schleiz, Dr. Torsten Bossert, teilte am Samstagmorgen mit, dass die ersten beiden corona-positiv Getesteten aus dem Saale-Orla-Kreis als gesund aus der Quarantäne entlassen wurden.

Das ist jedoch kein Grund zur Entwarnung. Denn gleichzeitig informierte Bossert darüber, dass am Freitagabend eine neue Infektion gemeldet wurde. Es handele sich um einen jungen Mann aus dem Orlatal, der kürzlich aus dem Skiurlaub zurückkehrte.

8.30 Uhr: Wartburgkreis bietet auch am Wochenende Telefon-Beratung zu Corona-Fragen

Am Bürgertelefon des Wartburgkreises werden auch am Wochenende Fragen zum Thema Corona beantwortet. Erreichbar ist dieses am Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 15 Uhr unter Telefon (03695) 616161.

6 Uhr: Thüringen startet Hilfsprogramm für kleine Unternehmen

Thüringen startet ab Montag ein Soforthilfe-Programm für kleine und mittelständische Unternehmen. Firmen mit bis zu 50 Beschäftigten, die von der Corona-Krise betroffen sind, können einen Zuschuss bis 30.000 Euro beantragen.

5.50 Uhr: Schulsozialarbeiter kümmern sich ausnahmsweise auch in schulfreier Zeit um Kinder

Schulsozialarbeiter können bis auf Weiteres durch die örtlichen Jugendämter auch in der allgemeinen Jugendhilfe eingesetzt werden. „Der Einsatz ist vor Ort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entscheiden und zu dokumentieren. Diese Abweichung von der Richtlinie Schulsozialarbeit ist bis auf Weiteres förderunschädlich“, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Jugendämter seien entsprechend informiert worden.

Damit reagiert die Landesregierung auf die Schulschließungen in Folge der Corona-Pandemie und die dadurch frei werdenden Schulsozialarbeiter. Aktuell werden rund 280 Schulsozialarbeiter durch das Land finanziert.

5.45 Uhr: Corona-Krise: Viele kleine Firmen in Thüringen in Existenznot

Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus hat Thüringen die Einschränkungen im öffentlichen Leben seit Freitag erneut ausgeweitet. Jetzt bleiben die Türen vieler Geschäfte von Friseursalons und Kosmetikstudios für die Kunden geschlossen. Für deren Inhaber und Betreiber bedeutet das einen kompletten Wegfall aller Einnahmen und damit letztlich der Geschäftsgrundlage. Die Fixkosten dagegen laufen weiter. Fast 3000 Unternehmen haben in dieser Woche Kurzarbeit beantragt.

5.30 Uhr: Kommunen und Kreise müssen sich um Obdachlose kümmern

Wohin können sich Obdachlose wenden, wenn die Ausgangssperre kommt? Im Thüringer Sozialministerium erwartet man, dass die zuständigen kreisfreien Städte und Landkreise diese Frage bei allen zu regelnden Dingen in der Corona-Krise mit bedenken.

5.15 Uhr: Bahn will Grundangebot sichern - regional gibt es aber Reduzierungen

Kunden der Bahn müssen vorerst nur begrenzt Einschränkungen hinnehmen. Die Eisenbahnunternehmen haben sich mit dem Verkehrsministerium, dem Landesamt für Bau und Verkehr und auch untereinander zu einem stabilen Grundangebot in der Corona-Krise abgestimmt. Das soll auch bei steigendem Krankenstand gewährleistet sein. Diesbezüglich wurde ein Stufenkonzept vereinbart.

5.10 Uhr: Kein „Flickenteppich“ mehr: Land will Corona-Maßnahmen direkt anweisen

Die Thüringer Landesregierung will künftig die im Zuge der Corona-Krise notwendigen Maßnahmen direkt anweisen. „Es wird ab sofort statt Erlassen verbindliche Rechtsverordnungen geben, die ohne Verzug in Kraft treten“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dieser Zeitung. Damit entfielen die bislang nötigen Verfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte, mit denen sie die Anweisungen des Landes jeweils separat umsetzten.

5.05 Uhr: Den Thüringer Tafeln gehen die Lebensmittel aus - einige mussten bereits schließen

Weil die, die es sich leisten können, in den Kaufhallen die Regale leer kaufen, können Kaufhallen weniger abgeben. Durch die Hamsterkäufe bekommen die, die Hilfe benötigen, weniger zu essen. „Thüringen hilft“ will die Tafeln unterstützen und hat eine Spendenaktion gestartet.

20. März

20.27 Uhr: Jena kurz vor Ausgangssperre - 83-Jähriger starb an Coronavirus

Die Stadt Jena ist im Kampf gegen das Coronavirus nur wenigen Schritte von einer Ausgangssperre entfernt: Sie untersagt mit einer aktualisierten Allgemeinverfügung das Betreten aller öffentlicher Orte. Davon ausgenommen sind zum Beispiel Familien oder Menschen, die nur zu zweit unterwegs sind. Wer allerdings in einer Gruppe von drei Personen unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Abend bestätigte die Stadt zudem, dass der 83-jährige Mann, der in der Nacht zum Freitag in seiner Wohnung verstorben war, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Dessen Ehefrau war zuvor ebenfalls positiv getestet worden. Der Mann hatte mehrfache schwere Vorerkrankungen.

Anmerkung der Redaktion: Die Stadt Jena hatte zunächst von einem 87-Jährigen berichtet, der an den Folgen des Corona-Virus verstorben war. Diese Altersangabe wurde von der Stadt mittlerweile auf 83 Jahre korrigiert.

20 Uhr: Drei bestätigte Coronavirus-Infektionen im Landkreis Sonneberg

Am 20. März wurden die ersten Fälle einer CoVid-19 Infektion im Landkreis Sonneberg bestätigt. Betroffen sind eine Frau und zwei Männer. Bei den drei Betroffenen handelt es sich um eine Frau Anfang 50, einen Mann Mitte 50 und um einen Mann Mitte 30. Den Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie befinden sich zurzeit in einem stabilen Zustand mit leichten Krankheitssymptomen. Alle drei befinden sich in häuslicher Quarantäne und wurden vom Gesundheitsamt über die strikte Einhaltung des Kontaktverbots zu anderen Mitmenschen belehrt.

19.30 Uhr: Weniger Einkäufer an mehr Tagen: Bald Sonntagskauf in Thüringen?

In Erfurt wird es keine Sonntagsöffnung geben. Laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) wird die Stadt am Samstag eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die bisherige Regeln präzisiert und die Erfurter Verfügung an landesweite Regeln anpasst. Dazu gehört auch die Nicht-Öffnung am Sonntag. Die Verordnung wird Samstag veröffentlicht und tritt demnach Sonntag 0 Uhr in Kraft.

Auch die Stadt Jena sieht aktuell keine Veranlassung, ihre Allgemeinverfügung vom 18. März zu verändern: Damit gestattet sie weiterhin ein Sonntagsverkauf zwischen 8 und 18 Uhr. Danach dürfen Supermärkte, Bäckereien, Fleischereien, Getränkemärkte, Drogerien und andere mehr öffnen. In Weimar ist der Sonntagsverkauf für die Branchen nach Liste möglich.

19.00 Uhr: Jena hat 10 neue bestätigte Corona-Fälle

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Betroffenen in der Saalestadt auf 55.

18.45 Uhr: Bürgermeisterwahl in Großlohra und Nordhäuser Kreistag abgesagt

Der Landkreis Nordhausen noch heute Abend eine neue Allgemeinfügung veröffentlichen, in der die Bürgermeisterwahl in Großlohra an diesem Sonntag abgesagt wird, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. „Nach Rücksprache mit dem Innenministerium heute Abend mussten wir uns zu diesem Schritt entscheiden“, so Landrat Matthias Jendricke. Die Wahl wird auf einen neuen Termin verschoben, der noch festgelegt wird. Die Allgemeinverfügung wird auf der Landkreis auf seiner Internetseite unter www.landratsamt-nordhausen.de veröffentlichen.

Bereits am Nachmittag war klar, dass die Kreistagssitzung, die für kommenden Dienstag geplant war, abgesagt wird. „Nachdem sich nach einer Abfrage bei den Fraktionen keine ausreichende Teilnahme abgezeichnet hätte, drohte die fehlende Beschlussfähigkeit“, so der Landrat.

18.40 Uhr: Zahl der Infizierten im Landkreis Gotha auf sieben gestiegen

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist im Landkreis Gotha angestiegen. War in den ersten Tagen der zurückliegenden Woche lediglich ein Fall registriert, sind es Stand Freitag, 18 Uhr, sieben bestätigte Infektionen in Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Gotha. Nicht jeder Fall benötige auch Behandlung, erklärt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes Gotha. Will heißen: Die Betroffenen seien in Quarantäne.

Kurzarbeit bei Feuer-Powertrain in Nordhausen

18.40 Uhr: Corona-Streifen sind in Erfurt auch am Sonntag unterwegs

Die Streife des Stadtordnungsdienstes soll etwaige Menschenansammlungen auflösen und die Einhaltung der Erlasse kontrollieren. „Wir haben die Mannschaft noch einmal aufgestockt auf jetzt 40 Mitarbeiter“, bestätigt Ordnungsdezernent Horn. „Auch am Sonntag werden wir in zwei Schichten unterwegs sein.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

Die neuen Streifen wurden im Rahmen einer Umorganisation der Stadtverwaltung aus anderen Bereichen abgezogen.

18.30 Uhr: Einschränkungen in Polizeidienststellen

Die Landespolizeiinspektion Gotha schränkt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie den Besucherverkehr in den Dienststellen der Polizeiinspektionen Arnstadt-Ilmenau, Eisenach, Inspektionsdienst Gotha und der Kriminalpolizeiinspektion Gotha bis auf Weiteres auf ein notwendiges Mindestmaß ein.

In dringenden Fällen kann weiterhin persönlich vorgesprochen werden. Es wird darum gebeten, dem Telefonkontakt Vorrang einzuräumen. Die Dienststellen sind wie folgt zu erreichen:

PI Arnstadt-Ilmenau: 03677-601124

PI Eisenach: 03691-261124

ID Gotha: 03621-781124

KPI Gotha: 03621-781424

18.23 Uhr: 48. GutsMuths-Rennsteiglauf am 16. Mai wird abgesagt

Die Organisatoren des GutsMuths-Rennsteiglaufs haben am späten Donnerstagabend beschlossen, die Austragung des für den 16. Mai 2020 geplanten 48. GutsMuths-Rennsteiglaufs abzusagen. Eine Verschiebung in den Herbst wird nicht erfolgen. Damit findet die 48. Auflage am 8. Mai 2021 statt.

18.10 Uhr: Wartburgkreis verschärft Regelungen für das Geisaer Land

Im Geisaer Land im südlichen Wartburgkreis haben sich nach Angaben des Landratsamts die Infektions- und Quarantänefälle sprunghaft erhöht. Daher hat Landrat Reinhard Krebs (CDU) verfügt, dass alle Einwohner in diesem Gebiet soziale Kontakte außerhalb der beruflichen Tätigkeit auf den Kreis der im Haushalt lebenden Personen zu beschränken haben. "Vermeiden Sie soweit als möglich Kontakt zu Personen mit Vorerkrankungen, auch innerhalb der Familie", heißt es in der aktuellen Mitteilung. Der Aufenthalt außerhalb der Privathaushalte sei weiterhin für notwendige Erledigungen wie Einkäufe und Arztbesuche und Aufenthalte im Freien gestattet. Es müsse aber ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Wer vom Gesundheitsamt angewiesen ist, zu Hause zu bleiben, muss diese Weisung weiter befolgen. Der Landrat behält sich vor, eine Ausgangssperre zu verhängen. Zum Geisaer Land gehören die Stadt Geisa mit Ortsteilen, die Gemeinden Buttlar, Schleid und Gerstengrund.

17.08 Uhr: Zehn Infizierte in Eisenach und im Wartburgkreis

Auch am Freitag gab es wie jeden Tag um 16.30 Uhr die neuesten Coronafall-Zahlen vom für die Stadt Eisenach und den Wartburgkreis zuständigen Gesundheitsamt in Bad Salzungen. Danach gab es zu diesem Zeitpunkt in der Region zwölf nachgewiesene Fälle, zwei davon sind bereits wieder gesund. Von den noch Erkrankten wohnen sechs im Südkreis, drei im Nordkreis, eine Person in Eisenach.

Demzufolge ist die Zahl der Erkrankten binnen 24 Stunden um vier gestiegen. Aufgelistet wird dort auch die Zahl der Menschen, die unter Quarantäne stehen. Das sind 98, somit 41 mehr als 24 Stunden zuvor (82 im Südkreis, 13 im Nordkreis und drei in der Stadt Eisenach).

17.03 Uhr: Mehr als 120 Corona-Fälle bei Landespolizeien

Die Ausbreitung des Coronavirus trifft einem Medienbericht zufolge die Polizeien der Bundesländer. Mehr als 120 Beamte sind infiziert. Insgesamt befinden sich mindestens 1500 Polizistinnen und Polizisten aktuell in häuslicher Quarantäne.

15.57 Uhr: Sechs bestätigte Infektionen im Landkreis Gotha

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist im Landkreis Gotha um einen weiteren Fall angestiegen. War in den ersten Tagen der zurückliegenden Woche lediglich ein Fall registriert, sind es Stand Freitag, 14 Uhr, sechs bestätigte Infektionen in Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Gotha.

Nicht jeder Fall benötige auch Behandlung, erklärt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes Gotha. Will heißen: Die Betroffenen seien in Quarantäne. Die Kreisbehörde will jetzt mit Nachdruck darangehen, die am Donnerstag erlassene Allgemeinverfügung zur Einschränkung des öffentlichen Lebens im Landkreis Gotha durchsetzen.

15.37 Uhr: Die aktuelle Lage zu Corona in Thüringen und den Folgen per Newsletter

Über den aktuellen Überblick zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen informieren wir Sie täglich früh und abends per Newsletter

15.33 Uhr: Hofwiesenpark und Küchengarten geschlossen

Ab sofort sind der Hofwiesenpark und der Küchengarten für Bürger geschlossen. Damit möchte die Stadt die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen und die Einwohner vor näheren Kontakten schützen. In den vergangenen Tagen wurde beobachtet, dass sich viele Fußgänger in öffentlichen Parks der Stadt Gera aufhielten.

Der vorgegebene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern zwischen Personen wurde häufig nicht eingehalten. "Zum Schutz der Bürger vor Infektionen ist diese Einschränkung leider nötig. Bitte nehmen Sie die Sicherheitsvorgaben ernst und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen", äußert sich Oberbürgermeister Julian Vonarb dazu.

15.32 Uhr: Übersicht über neue Liefer-Restaurants entsteht

Aus der Not der Corona-Situation heraus haben vereinzelte Geraer Gastronomien bereits auf Abhol- und Lieferservice umgestellt, die weiter arbeiten könnten. Um auf diese neuen Angebote nun auch aufmerksam zu machen, ruft die Stadtratsfraktion "Die Liberalen" dazu auf, dass sich Gastronomen mit solchen Angeboten melden. Die Fraktion, die sich aus FDP, Freien Wählern und der Liberalen Allianz zusammensetzt, würde gern eine Übersicht zusammenstellen und dann veröffentlichen. Die Gastronomen können sich melden per Email: fragen@einfach-machen-gera.de

15.28 Uhr: Kurzarbeit bei Feuer-Powertrain in Nordhausen

VW, Audi und BMW - angesichts immer weiterer Werkschließungen wird auch der Nordhäuser Kurbelwellenhersteller Feuer-Powertrain ab Montag mit Kurzarbeit einsetzen. Das hat Geschäftsführer Bernd Gulden auf Anfrage bestätigt. Es handele sich um eine "einschneidende" Verringerung der Arbeitszeit für fast alle der rund 600 Mitarbeiter.

15.28 Uhr: 87-Jähriger stirbt in Jena: Corona-Virus als Ursache noch offen

In der Nacht zu Freitag ist in Jena ein 83 Jahre alter Mann verstorben, dessen Ehefrau zwei Tage zuvor ein positives Testergebnis auf das Coronavirus bekommen hatte. Der Mann hatte mehrfache schwere Vorerkrankungen.

Anmerkung der Redaktion: Die Stadt Jena hatte zunächst von einem 87-Jährigen berichtet, der an den Folgen des Corona-Virus verstorben war. Diese Altersangabe wurde von der Stadt mittlerweile auf 83 Jahre korrigiert.

15.24 Uhr: Klinikum Altenburger Land aktiviert Ressourcen - OPs abgesagt

Wegen der Corona-Krise werden alle planbaren Operationen und Eingriffe für einen längeren Zeitraum abgesagt und Kapazitäten auf den Intensivstationen geschaffen.

15.21 Uhr: Insgesamt 15-Corona-Fälle im Landkreis Schmalkalden-Meingen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gibt es Stand Freitag, 14 Uhr, 15 Corona-Fälle. Bei den vier neuen Corona-Fällen handelt es sich um drei Personen aus dem Raum Meiningen und einer Person aus der Region Werratal. Alle befinden sich derzeit in strenger häuslicher Quarantäne, das Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen.

15.21 Uhr: Thüringer Handelsverband zum Thema Sonntagsöffnungen: "Müssen an Mitarbeiter denken"

Die Frage, ob Lebensmitteleinzelhändler auch am Sonntag öffnen müssen, damit sich der Andrang in den Geschäften insgesamt verringert, treibt die Einzelhändler um. Knut Bernsen, Geschäftsführer des Handelsverbandes Thüringen, hat eine klare Haltung. Er sagt auf Anfrage unserer Zeitung: "Sonntagsöffnungen sehe ich in der aktuellen Lage nicht, weil wir einfach auch mal an die Mitarbeiter denken müssen. Die machen gerade jetzt eine tollen Job." Sie bräuchten aber ebenfalls mal einen Tag Pause.

15.16 Uhr: Aktueller Stand im Weimarer Land

zwölf Erkrankte (sieben männlich, fünf weiblich)

71 enge Kontaktpersonen in Quarantäne (53 vom Vortag plus 18 weitere mit Stand 20. März, 13.30 Uhr)

228 Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Grund der Allgemeinverfügung derzeit in häuslicher Absonderung

14.30 Uhr: Vorsichtsmaßnahme wegen Coronavirus: Leitungswasser im Orlatal wird gechlort

Im Gebiet des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla Pößneck wird das Leitungswasser seit etwa zwei Wochen vorsorglich gechlort.

14.10 Uhr: 11. Fall im Kyffhäuserkreis

Einen weiteren mit dem Coronavirus Infizierten gibt es im Kyffhäuserkreis. Es ist inzwischen der 11. bestätigte Fall. Es handelt sich nach Auskunft des Landratsamts um einen Urlaubsrückkehrer. Die Person stehe unter häusliche Quarantäne. Aktuell befinden sich alle elf Infizierten zu Hause, niemand müsse im Krankenhaus behandelt werden.

14.03 Uhr: Greiz stoppt Gebührenerhebung für Kitas - Zeulenroda noch nicht

Noch hat die Landesregierung keine grundsätzliche Entscheidung getroffen, wie mit den Kita-Gebühren, den Gehaltszahlungen und Sachkosten der Träger umzugehen ist. Doch die Stadt Greiz als Träger von neun Kindertagesstätten habe sich entschlossen, die Eltern zu entlasten und die Gebühren für die Betreuung von mehr als 800 Kindern zum 5. April auszusetzen.

14 Uhr: Ramelow appelliert an Vernunft der Bürger

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Menschen mit Nachdruck dazu aufgefordert, wegen der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus sich nicht in Gruppen zu treffen. "Es ist einfach notwendig, jetzt das öffentliche Leben gegen Null zu fahren und man einen Grund braucht, warum man sich öffentlich bewegt", sagte Ramelow am Freitag in einem Interview im ZDF-Mittagsmagazin. Es sei notwendig, die Infektionswege zu unterbinden. "Wer sich jetzt schützt, schützt auch andere", sagte Ramelow und betonte, dass es derzeit das Beste sei, sich so wenig wie möglich im öffentlichen Raum zu bewegen.

13.58 Uhr: Arztpraxis in Bad Blankenburg schließt wegen Coronafall

Weil eine Patient seinen Aufenthalt in einem Risikogebiet verschwieg, muss ein Mediziner jetzt seine Praxis dicht machen.

13.50 Uhr: Landratsamt Greiz von Coronavirus direkt betroffen

Mit dem heutigen Tag sind im Landkreis Greiz 29 Personen positiv auf Corona getestet worden, vier davon befinden sich in stationärer Behandlung, die anderen werden ambulant versorgt, darunter auch Mitarbeiter des Landratsamtes Greiz.

13.40 Uhr: Bahnverkehr wird ausgedünnt - Minister: stabiles Grundangebot gegeben

Wegen der Corona-Krise werden die Angebote der Bahn im Thüringer Nahverkehr weiter ausgedünnt. So plane die Abellio Rail Mitteldeutschland ab Montag Streichungen und Reduzierungen, teilte das Infrastrukturministerium mit. So würden die Regionalexpresslinien RE 16 Erfurt-Halle, RE 17 Erfurt-Naumburg und RE 15 Saalfeld-Jena eingestellt. Es werde auf diesen Strecken aber mindestens eine stündliche Verbindung etwa mit Regionalbahnen geben, hieß es. Auch andere Anbieter wie die Erfurter Bahn und die Süd-Thüringen-Bahn rechneten mit weiteren Einschränkungen ab der kommenden Woche.

"Bitte überlegen Sie bei jeder Fahrt im Nahverkehr, ob diese wirklich erforderlich ist", mahnte Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Freitag. Sein Ministerium habe mit den Eisenbahnunternehmen ein stabiles Grundangebot abgestimmt, das auch bei steigendem Krankenstand gewährleistet sei. So soll es den Thüringern weiterhin möglich sein, zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen und sich mit Hilfe des Nahverkehrs selbst zu versorgen.

13.30 Uhr: Dritter Infizierter im Landkreis Nordhausen

Wie die Landkreisverwaltung Nordhausen am Freitagmittag bestätigt hat, gibt es eine dritte labordiagnostisch bestätigte Infektion mit dem Coronavirus im Landkreis Nordhausen. Diese sei im Zusammenhang mit einem Aufenthalt in einem Risikogebiet im Ausland zu sehen. „Die entsprechende Ermittlung der Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt ist überwiegend abgeschlossen“, heißt es.

Die betroffene Person steht unter häuslicher Quarantäne. Weitere behördliche Maßnahmen seien aktuell nicht erforderlich. Laut Landrat Matthias Jendricke (SPD) ist die betroffene Person durch eine Laboruntersuchung nach einer Abstrichuntersuchung ermittelt worden. Für die Risikoeinschätzung für Region ändere sich dadurch aber nichts.

13 Uhr: Thüringer Onlinebibliothek Thuebibnet stockt Onleihe-Angebot auf

Die Thüringer Bibliotheken erweitern ihr Online-Angebot an Ebooks, Hörbüchern sowie Zeitungen und Zeitschriften. Der derzeitige Download- Bestand von 80.000 Titel werde auf 100.000 Titel erweitert, dafür nehme man zusätzlich 15.000 Euro in die Hand, sagte der Leiter der Erfurter Stadtbibliothek Eberhard Kusber am Freitag.

Im Bibliothekennetz Thuebib sind landesweit 60 Bibliotheken zusammengeschlossen. Das Angebot ist über das Onleihe-Portal unter der Adresse onleihe.de/thuebibnet zu erreichen. Möglich ist dort auch ein Vollzugriff auf die Zeitungsdatenbank Genios mit rund 350 Tageszeitungen und 700 Zeitschriften aus dem gesamten Bundesgebiet. Voraussetzung ist eine gültige Mitgliedschaft in einer Thüringer Bibliothek. Laut Kusber kann man sich derzeit auf den Internetseiten der Stadt- oder Ortsbibliotheken auch online anmelden oder abgelaufene Ausweise verlängern.

12.40 Uhr: Weitreichende Ausgangsbeschränkungen für Bayern

Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.

Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft – dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. „Das öffentliche Leben wird heruntergefahren“, sagte Söder.

12.32 Uhr: Sparkasse Altenburger Land schließt Filialen wegen Corona

Die Sparkasse Altenburger Land richtet ihre Geschäftstätigkeit auf die Bewältigung der Corona-Krise aus. Zur Gesundheitsvorsorge und um die mögliche Verbreitung des Virus einzudämmen werden ab Montag die Filialen in Gößnitz, Lucka und Langenleuba-Niederhain ihren Betrieb vorübergehend einstellen und bieten nur noch Leistungen an Automaten an.

12.01 Uhr: Wahl in Georgenthal wird verschoben

Mit einer Allgemeinverfügung hat Landrat Onno Eckert am Freitag, 20. März, die Wahl zum Gemeinderat sowie die Wahl zum Bürgermeister in der Landgemeinde Georgenthal abgesagt.

12 Uhr: Fünfter Corona-Fall im Ilm-Kreis

Im Ilm-Kreis gibt es einen fünften Corona-Fall. Der 80-Jährige Mann ist eine Kontaktperson des 4. Falles gewesen, einer 52-jährigen Frau, die aus dem Ägypten-Urlaub zurückgekehrt war. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne, teilte am Freitag Landrätin Petra Enders (Linke) mit. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wollte sie keine weiteren Angaben zu den Personen machen. Der 5. Fall hatte keine, der 4. Fall 30 Kontaktpersonen.

11.57 Uhr: Dramatischer Appell im Saale-Orla-Kreis: „Pandemie kaum noch beherrschbar“

Aktuell gebe es im Saale-Orla-Kreis fünf Infizierte, rund 100 Personen befinden sich in Quarantäne. „Aber das spielt keine Rolle mehr“, so Torsten Bossert, Chef des Schleizer Pandemie-Stabes, der mit Blick auf die Gesamtsituation ein düsteres Bild zeichnet. „Alle Maßnahmen in Deutschland, die Fallkurve abzuflachen und nach hinten zu verschieben, haben versagt.“ Bossert hält Ausgangssperre für überfällig.

11.37 Uhr: Kindermedienfestival "Goldener Spatz" kann im Mai nicht stattfinden

Das Deutsche-Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz", das vom 24. bis zum 30. Mai zum 28. Mal in Gera und Erfurt stattfinden sollte, werde verschoben. Zugrunde liege der Entscheidung unter anderem der Erlass über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus des Thüringer Gesundheitsministeriums, teilt der Veranstalter am Freitagmorgen mit. Die Organisatoren sehen sich in einer besonderen Verantwortung gegenüber den Festivalbesuchern, den Filmgästen sowie dem Fachpublikum. Sie sollten unter keinen Umständen einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt werden, heißt es in der Mitteilung.

11.20 Uhr: Zahl der Corona-Fälle erhöht sich auch im Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis Eichsfeld drei weitere bestätigte COVID-19-Fälle. Entsprechende Maßnahmen werden durch das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld veranlasst. Eine Person sei wieder gesund.

11 Uhr: Weitere Corona-Fälle im Landkreis Gotha

Im Landkreis Gotha ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus auf 5 gestiegen. Das teilt das Landratsamt mit. Eine weitere aus Gotha stammende infizierte Studentin ist in Jena in Quaratäne.

10.52 Uhr: Friedrich-Schiller-Universität Jena wechselt in den Notbetrieb

Als Folge der Corona-Krise wechselt die Friedrich-Schiller-Universität heute ab 12 Uhr in den Notbetrieb. Das teilte die Universität am Freitag mit. Die Lage werde vom Krisenstab ständig neu bewertet. Die Anordnung gelte mindestens bis zum 19. April 2020.

10 Uhr: Zahl der Infizierten in Erfurt steigt weiter

Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Erfurt seit Donnerstag auf 27 gestiegen.Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind dabei, das Umfeld der Neuinfizierten abzuklären, um die Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Möglich ist, dass der hohe Anstieg von Donnerstag auf Freitag mit Urlaubsrückkehrern im Zusammenhang steht. Am Donnerstag waren lediglich fünf neue Fälle zu verzeichnen. Oberbürgermeister Andreas Bausewein bittet daher erneut alle Erfurterinnen und Erfurter, wenn möglich zu Hause zu bleiben.

9.53 Uhr: Corona-Schnelltests im Auto am Hofwiesenparkplatz in Gera

Am Sonnabend startet in Gera die Corona-Teststrecke unter freiem Himmel auf dem Hofwiesenparkplatz. Beprobt wird nur, wer einen Termin hat.

9.47 Uhr: Ordnungsämter im Orlatal stehen vor großen Herausforderungen

Die Corona-Krise ist eine große Herausforderung für die Ordnungsämter im Orlatal. Sie haben viele neue Aufgaben zu bewältigen. Sie sind derzeit – teils in Zusammenarbeit mit der Polizei – dabei, alle betroffenen Einrichtungen zu informieren und die Vorgaben umzusetzen.

9.17 Uhr: Klinikum Altenburger Land weitet Besuchsverbote aus

Das Klinikum setzt gravierende Einschränkungen um, Besuche werden fast komplett verboten. Der Sozialdienst ist nur noch telefonisch erreichbar.

8.15 Uhr: Ramelow schließt regionale Ausgangssperren nicht aus

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schließt lokale und regionale Ausgangssperren zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus nicht aus. Dies geht aus einem Interview hervor, das er "MDR Aktuell" am Freitagmorgen gegeben hat. Was Ausgangssperren angehe, sei man im Moment noch skeptisch, so Ramelow. Zunächst solle weiter das öffentliche Leben runtergefahren werden. "Ich will aber nicht ausschließen, dass auch hier lokal oder regional abgeriegelt werden muss, wenn Infektionsherde entstehen", so Ramelow.

Dass sich viele Bürger nicht an die Infektionsschutzmaßnahmen halten, verurteilte Ramelow scharf: "Hier wurde immer noch nicht verstanden, worum es geht: Es geht darum, die Infektionsketten zu unterbrechen", so Ramelow. Menschenansammlungen, beispielsweise in Parks, würden nun von Polizei und Ordnungskräften unterbunden. Man werde das öffentliche Leben weiter Stück für Stück herunterfahren.

7 Uhr: Finanzministerin rechnet mit weniger Steuereinnahmen wegen Corona

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) rechnet wegen der Coronakrise mit weniger Steuereinnahmen für den Freistaat. "Mit Sicherheit muss man damit rechnen, dass Steuermindereinnahmen vorhanden sein werden", sagte Taubert der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei völlig unklar, in welchen Größenordnungen weniger Steuern in die Kassen gespült werden. Am Freitag wird die Finanzministerin im Regierungskabinett über den Stand für die Aufstellung des Haushaltes 2021 berichten. Nach Tauberts Vorstellungen sollen die Ministerien nicht mehr Bedarf an Geld anmelden, als sie im Jahr 2019 ausgegeben haben.

6.45 Uhr: Auch Freiberufler: Tiefensee will Corona-Hilfsprogramm ausweiten

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will in der Corona-Krise auch Selbstständige ohne Angestellte sowie Freiberufler unter den Schutzschirm des Landes holen. Er wolle dem Kabinett der Landesregierung vorschlagen, dass auch solche Menschen Soforthilfen des Landes in Anspruch nehmen könnten, sagte Tiefensee der Zeitung "Freies Wort" (Freitagsausgabe).

Damit sollten zum Beispiel jene unterstützt werden, die in der Kunst-, Kultur- und Unterhaltungsbranche oder unterrichtend tätig seien. Zuletzt hatte Tiefensee erklärt, die sofortigen Zuschüsse des Landes für Unternehmen, die wegen der Pandemie in Liquiditätsschwierigkeiten sind, solle es vor allem für Kleinst- und Kleinunternehmen geben. Das Kabinett kommt am Freitag zu einer weiteren Sitzung zusammen, um über die Auswirkungen der Corona-Krise in Thüringen zu beraten.

6.30 Uhr: Notverordnung tritt in Kraft - Geschäfte und Gaststätten machen dicht

In Thüringen sollen ab diesem Freitag alle Gaststätten und die meisten Geschäfte geschlossen werden. Nur Lebensmittelläden, Apotheken, Banken und andere Grundversorger sind davon ausgenommen. Auch Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe können öffnen, ausgenommen sind Frisöre.

Das verfügte die Landesregierung am Donnerstag in einer neuen Notverordnung, die nun von den Landkreisen und kreisfreien Städten umgesetzt werden soll. Einige Kommunen hatten bereits selbstständig Maßnahmen eingeleitet.

6.15 Uhr: Leser fragen - Experten antworten: Darf der Chef das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel verbieten?

Wichtige Fragen und Antworten rund um den Alltag in Zeiten von Corona. Stellen auch Sie über unsere Zeitung ihre Fragen, die wir von Experten beantworten lassen.

6 Uhr: Warum nicht jeder auf Corona getestet wird

Viele Menschen sind verärgert, weil sie bei der 116.117 oder den Gesundheitsämtern nicht durchkommen oder abgewiesen werden. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) verweist man auf die Häufung von Anrufen zu jeglichen Themen rund um Corona wie Kinderbetreuung oder Reisen, die derzeit die 116.117 erreichten. „Dadurch war die Hotline teilweise überlastet und für Menschen, die ärztliche Hilfe benötigen, nicht zu erreichen“, sagt KV-Sprecher Veit Malolepsy. Genutzt werden sollte der ärztliche Bereitschaftsdienst nur bei der begründeten Befürchtung, dass man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat sowie bei akuten Erkrankungen oder Anliegen an die Terminservicestelle.

19. März

21.10 Uhr: Bundeswehr soll in Thüringer Asylbewerber-Unterkunft aushelfen

Die Bundeswehr ist wegen der Corona-Krise vom Land Thüringen gebeten worden, in einer Unterkunft für Asylbewerber in Suhl zu helfen. Die Bewohner der Einrichtung stehen unter Quarantäne. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte am Donnerstag in Berlin: „Wir haben zum Beispiel eine konkrete Anfrage aus Thüringen, da geht es auch um den Einsatz unserer Kräfte in einer Aufnahmeunterkunft, die im Moment mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern unter Quarantäne steht und wo die zivilen Kräfte, also die privaten Sicherungsdienste, eben auch im Moment nicht so verfügbar sind.“ Begonnen hat dieser Einsatz aber noch nicht.

20.43 Uhr: Thüringen-Kliniken: „Wir erleben die Ruhe vor dem Sturm“

Die beiden Saalfelder Klinik-Geschäftsführer erklären im Interview den Stand bei den Beatmungsgeräten an ihren Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck, wie sie die Zahl der Geräte erhöht haben und von welchen Erfahrungen sie nach dem ersten Corona-Patienten in Thüringen profitieren. Und sie nehmen Stellung zu einer möglichen Triage, bei dem Mediziner angesichts knapper Ressource entscheiden müssen, welche Patienten zu erste betreut werden sollen.

Im Bedarfsfall kann im Pößnecker Krankenhaus kurzfristig eine Corona-Pandemiestation mit bis zu 30 Betten eingerichtet werden, erklärten beide in einem weiteren Interview und kritisierten die Politik des Saale-Orla-Kreises als zu Schleiz-lastig - auch mit Blick auf das Abstrichzelt in Pößneck. Sie lehnen schließlich den Vorschlag ab, pensionierte Ärzte zurückzuholen, da diese selbst zur Hochrisiko-Gruppe gehören

20.36 Uhr: Drei neue Fälle an einem Tag im Unstrut-Hainich-Kreis

Mit Stand von Donnerstagabend, 20 Uhr, gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis fünf Coronafälle. So steht es auf der Internetseite des Landkreises. Damit sind allein am 19. März drei neue Fälle hinzugekommen.

20.31 Uhr: Insgesamt 45 Infizierte in Jena

Wer das Vorgehen der Stadt Jena als zu radikal einstuft, wird von den Zahlen überholt: Am Abend bestätigte die Stadt, dass es 45 Menschen gebe, die an einer Coronavirus-Infektion erkrankt seien. Darunter sei ein schwerer Krankheitsverlauf.

Die Bürgerstiftung Jena ruft unterdessen all Bürger auf, am Samstag um 18 Uhr gemeinsam von den Balkonen zu Hause zu singen.

20.10 Uhr: Erfurter Ordnungsdienst soll Corona-Regeln durchsetzen

Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) rief die Erfurter erneut auf, Menschenansammlungen zu meiden. „Es sind immer noch zu viele Menschen unterwegs, insbesondere Ältere“, sagte er. „Wir müssen ihnen deutlich machen, dass das kein Spaß ist.“ Die Stadtspitze kündigt Intensive Kontrollen an.

Zwei Erfurter Abiturientinnennutzen unterdessen die schulfreie Zeit. Sie wollen neben dem Lernen daheim auch für andere da sein. Sie wollen sich ans Steuer setzen und mit dem Auto im nächsten Supermarkt Einkäufe für ältere Nachbarn des Erfurter Ortsteils Sulzer Siedlung erledigen. Für Menschen, die das nicht selber wollen oder können.

19.46 Uhr: Schutzmaßnahmen im Wartburgkreis werden streng kontrolliert

Die ab Freitag geltenden massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollen im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach streng kontrolliert werden. Polizei, Gesundheitsamt und die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden werden dabei eng zusammenarbeiten. Wer sich nicht an die Vorgaben der Behörden im Kampf gegen das Coronavirus hält, muss mit empfindlichen Geldbußen bis zu 25.000 Euro rechnen, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamts. Gleiches gelte bei Betroffenen für die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne. Hier drohen neben Bußgeldern bis zu 25.000 Euro sogar bis zu fünf Jahre Haft.

18.40 Uhr: Corona-Pandemiestation mit bis zu 30 Betten in Pößneck möglich

Auch wenn die Lage noch nicht so akut sei: In der Thüringen-Klinik Pößneck könnte bei Bedarf eine Corona-Pandemiestation entstehen.

18.40 Uhr: Pendler aus Nachbarkreisen dürfen unter Umständen nicht in Jena arbeiten

Bei der Zahl nachgewiesener Corona-Infizierter in Jena ist weiter mit einer „exponentiellen Entwicklung“ zu rechnen. Schon deshalb grenzt Jena weiter und über dem Schnitt Risikogebiete ein und verschärft die Regeln für Pendler. „Wir stufen jetzt das gesamte Ausland als Risikogebiet ein. Dazu kommen die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen“, sagt Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) als Chef des Jenaer Krisenstabes. Weil die benachbarten Landkreise (Saale-Holzland, Weimarer Land) der Jenaer Einschätzung der Situation nicht folgten, verschärft sich die Situation für Pendler: Wer in Jena arbeitet, aber in den vergangenen 14 Tagen in einem der Risikogebiet war, dem wird untersagt, seine Arbeitsstelle aufzusuchen. Ausgenommen hiervon sind Personen, die zum Beispiel im Gesundheitswesen, im Pflegebereich, bei der Polizei und Feuerwehr tätig sind.

18.30 Uhr: Erfurter Club-Szene plant 24-Stunden-Livestream

Die Erfurter Clubszene rückt zusammen: Am Samstag um 12 Uhr starten „Kalif Storch“ und das Kulturzentrum Engelsburg eine 24-Stunden-Party im Live-Stream. „Seit Jahren gestalten wir eure Nächte, damit ihr dem Alltag entfliehen und euch in sicheren Räumen verlieren könnt“ – nun gelte es auf die akute Situation aufmerksam zu machen, in der sich die Thüringer Kreativwirtschaft durch die Corona-Krise befindet. Um aber zu zeigen, dass die Clubs nicht aufgeben und noch da sind – „entschlossen, bunt und kreativ“ – wird ein Musikprogramm aus dem Kalif Storch gesendet, das die unterschiedlichsten Musikstile umfasst. Wer sich reinklickt, wird gebeten, eine kleine Spende zu hinterlassen.

18.17 Uhr: TLV Bad Langensalza nimmt rund um die Uhr Proben an

Das Virologie-Labor des TLV führt die Untersuchungen auf SARS-CoV-2 aus Nasen- oder Rachenabstrichen durch. Die statistische Auswertung hat ergeben, dass ab dem Zeitpunkt Probeneingang 9. März 2020 rund 80 Prozent der Proben nach einem Tag befundet sind, 90 Prozent nach zwei Tagen, 99 Prozent nach drei Tagen.

Die Annahme der Proben im TLV Bad Langensalza ist rund um die Uhr sichergestellt. Seit Montag besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass in dringenden Fällen Proben durch den Probenkurier des TLV außerhalb der regulären Dienstzeiten transportiert werden können. Dadurch können notfalls bei Kapazitätsüberlastung Proben zeitnah an andere Labore in Thüringen weitergeleitet werden.

Neben dem TLV und dem Uniklinikum Jena führen noch vier Privatlabore die Untersuchungen direkt in Thüringen durch. Die tägliche Probenkapazität dieser sechs Labore beträgt ungefähr 1350 Proben. Ab Donnerstag kommt voraussichtlich ein weiteres Labor hinzu.

18 Uhr: Gera einen Schritt vor der Ausgangssperre

Sie werden wegen der anhaltenden Corona-Krise noch massiver, noch weitreichender, die Einschnitte ins öffentliche Leben, die zum Freitag, 20. März, in Kraft treten. Daraus machte Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) bei dem kurzfristig einberufenen Pressegespräch am Donnerstagnachmittag keinen Hehl.

Die neue Allgemeinverfügung, so der OB, orientiere sich zu "nahezu 100 Prozent" an dem, was der Freistaat vorgegeben habe. Sie verbiete sämtliche Veranstaltungen und Ansammlungen und Versammlungen, auch unter freiem Himmel, bis auf Beerdigungen und Hochzeiten im jeweils engsten Familienkreis. Alle Spielplätze, egal ob kommunal oder privat, werden geschlossen, ebenso alle Gaststätten - bis auf stark reglementierten Außerhausverkauf - und eine Vielzahl an Läden und Geschäften. Alles selbstredend zusätzlich zu den bereits geschlossenen öffentlichen Einrichtungen.

18 Uhr: Bodo Ramelow wendet sich mit Rede an Thüringer

"Wir stehen vor der größten Herausforderung unserer jüngeren Geschichte. Das Corona-Virus breitet sich mit großer Geschwindigkeit in Europa, in Deutschland und auch in Thüringen aus.

Ich wende mich daher heute direkt an Sie, um Sie über unsere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu informieren und Ihnen die nächsten Schritte der Thüringer Landesregierung zu erläutern."

Ministerpräsident Ramelow dankt in der Corona-Krise den Thüringern für die Bereitschaft, schmerzhafte Einschnitte mitzutragen, und mahnt zugleich, Hygiene-Regeln einzuhalten. Seine Ansprache im Wortlaut.

17.43 Uhr: Arzt vom Weimarer Klinikum nicht positiv

Der Arzt aus der Notaufnahme des Weimarer Klinikums hat sich nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nach drei Tagen liegt das Ergebnis eines zur Sicherheit erneut durchgeführten Tests vor, der negativ auf Sars-Cov-2 ausfiel. Eine Infektion des Arztes hätte eine ganze Schichtbesetzung in ihrer Arbeit einschränken können.

17.42 Uhr: Sparkasse Gera-Greiz schränkt Öffnungszeiten ein

Auch die Sparkasse Gera-Greiz hat Vorbereitungen getroffen, um gegen die Corona-Krise vorzugehen. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, werden vorübergehend ab Donnerstag, 19. März 2020, teilweise die Öffnungszeiten der Beratungscenter und Filialen eingeschränkt. Gleichzeitig werde die telefonische Erreichbarkeit massiv ausgebaut.

17.34 Uhr: Coronavirus: Werden Netflix und Co. jetzt gedrosselt?

Arbeitnehmer arbeiten im Home Office und stehen mit ihren Kollegen über Video-Konferenzen in Kontakt, Schüler nutzen Online-Plattformen für den Unterricht von zu Hause und wer tatsächlich "Corona-Ferien" macht, der nutzt oftmals Musik- und Video-Streaming-Dienste oder greift auf Online-Spiele zurück.

In Zeiten der Corona-Krise gewinnt das Internet noch mehr an Bedeutung im Alltagsleben. Doch halten die Netze einer solchen Belastung überhaupt stand? Oder müssen sogar Netflix, Amazon Prime, Spotify und Co. gedrosselt werden, um die Netzstabilität zu gewährleisten?

17.20 Uhr: Aktuell sechs Erkrankte im Weimarer Land

Aktuell gibt es im Weimarer Land sechs Erkrankte (drei Männer und drei Frauen). Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung - beide ohne schwere Symptomatik. Drei Personen kamen aus Österreich (Stand vom 18. März). 53 enge Kontaktpersonen wurden ermittelt und befinden sich in Quarantäne (42 vom Vortag plus elf weitere mit Stand 19. März).

Etwa 200 Reiserückkehrer aus Risikogebieten befinden sich auf Grund der Allgemeinverfügung derzeit in häuslicher Quarantäne.

16.52 Uhr: Erste Corona-Patientin in Eisenach geheilt

Es gibt sie - die gute Nachricht in Sachen Coronavirus. Das für die Stadt Eisenach und den Wartburgkreis zuständige Gesundheitsamt vermeldet die erste Corona-Patientin, die als gesund gilt. Die Frau kommt aus Eisenach. Und so ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in der Wartburgregion sogar um eben diesen Fall gesunken. Mit Stand 19. März, 15 Uhr, zeigt die Statistik sechs Menschen mit bestätigter Infektion: zwei Männer im nördlichen Wartburgkreis, zwei Männer und eine Frau im südlichen Wartburgkreis sowie nur noch eine Frau aus der Stadt Eisenach.

Angestiegen ist aber wieder die Zahl der Fälle von behördlich angeordneter Quarantäne: Da werden 57 Fälle gemeldet und damit 20 mehr als am Tag zuvor, 54 im Südkreis, drei im Nordkreis, keiner in der Stadt Eisenach.

16.44 Uhr: Abiturprüfungen werden verschoben

Thüringen verschiebt im Zuge der Corona-Krise die Abiturprüfungen. Einen neuen Termin gibt es nach Informationen unserer Zeitung noch nicht. Ursprünglich hätten die Abiprüfungen am 30. April begonnen und damit zehn Tage, nachdem die Schule nach aktuellen Plänen wieder den Unterricht aufgenommen hätte. Der Freistaat wolle seine Abiturienten ausreichend Zeit einräumen, um sich auf die Prüfungen vorbereiten zu können, hieß es.

16.16 Uhr: Unternehmen können Antrag für Steuererleichterungen online stellen

Die von der Corona-Krise betroffenen Thüringer Unternehmen können ab sofort Anträge für Steuererleichterungen online stellen. Die Thüringer Steuerverwaltung biete hierfür jetzt ein eigenes Antrags-Formular, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit.

Das Formular kann im Internet unter www.finanzamt.thueringen.de heruntergeladen werden. Die betroffenen Steuerpflichtigen/ Unternehmen können das ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail ins Finanzamt senden. Das Finanzministerium wies darauf hin, dass Stundungs- und Erlassanträge für die Gewerbesteuer an die zuständige Gemeinde zu richten seien. Direkter Link zum Antragsformular: https://finanzen.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Finanzaemter/Vordrucke/Steuererleichterungen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Coronav.pdf

Im ELSTER-Portal stehen die Funktionen „Antrag auf Fristverlängerung“, Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen“ und „Sonstige Nachricht“ zur Verfügung. Dort kann man keine Dokumente hochladen oder beifügen, sondern das dort eingestellte Formular nutzen. Für die Anträge auf Steuerstundungen kann in ELSTER das Formular „Sonstige Nachricht“ genutzt werden.

15.53 Uhr: Vierter bestätigter Fall im Ilm-Kreis

Am Donnerstag wurde im Ilm-Kreis die vierte Coronavirus-Infektion bestätigt. Die 52-jährige Frau ist eine Reiserückkehrerin aus Ägypten. Die Infektion wurde am Donnerstag diagnostiziert, teilte das Landratsamt mit. Sie zeigte grippale Symptome und wird jetzt im häuslichen Bereich behandelt. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen und setzt sie unter Quarantäne.

15.21 Uhr: Zahl der Infizierten im Weimarer Land steigt rasant

Die Zahl der Infizierten in Weimar und im Weimarer Land steigt deutlich an. Mit Stand Mittwoch waren in der Kulturstadt neun und im Landkreis fünf Infektionen durch Labortests bestätigt. Noch am Sonntagabend waren in Weimar nur zwei und im Weimarer Land eine Infektion bekannt. In der Stadt befanden sich 281 Personen in häuslicher Isolation, davon 34 Kontaktpersonen einer positiv getesteten Person. Hinzu kommen nochmal etwa 30 bis 40 Personen von Donnerstag, die noch nicht in die Statistik aufgenommen wurden, da die Verantwortlichen mit dem Erfassen nur schwer hinterher kommen.

15 Uhr: Insgesamt elf Infizierte im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gibt es elf Corona-Fälle. Bei den neuen Corona-Fällen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen handelt es sich um Personen, die allesamt in den vergangenen Tagen aus Risikogebieten zurückgekehrt sind und nur geringfügige Symptome ohne schwere Beeinträchtigungen zeigen. Alle befinden sich derzeit in strenger häuslicher Quarantäne, das Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen.

14.45 Uhr: Sieben weitere Neu-Infizierte im Kreis Greiz

Das Landratsamt Greiz vermeldet auf Nachfrage vom 19. März, 14.45 Uhr, insgesamt 23 positiv auf Corona getestete Menschen. Das sind noch einmal sieben mehr im Vergleich zu Mittwochvormittag.

13.50 Uhr: Dritter Corona-Fall im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis ist ein dritter Corona-Fall nachgewiesen worden. Das vermeldet das Landratsamt auf seiner Homepage.

13.40 Uhr: Mittlerweile zehn Corona-Infizierte im Kyffhäuserkreis

Drei neue Coronafälle sind seit Mittwoch im Kyffhäuserkreis bekanntgeworden, wie das Landratsamt am Mittag informierte. Ein junger Mann aus dem Westteil des Kyffhäuserkreises wurde bereits am Mittwoch positiv getestet.

Zudem wurde am Donnerstag das Virus bei zwei weiteren Männer aus dem Ostkreis festgestellt. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne.

13.30 Uhr: Fast jeder Zweite zufrieden mit Thüringer Krisenmanagement

In Thüringen sind 45 Prozent der Menschen zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement der Landesregierung. 32 Prozent äußerten sich hingegen kritisch bis sehr kritisch. Der Rest ist unentschieden oder wollte sich nicht an der aktuellen Umfrage beteiligen, die das Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Spiegel durchführte.

13.21 Uhr: Innenminister: Regeln in der Coronakrise werden durchgesetzt

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat betont, dass die neu angeordneten Regeln in der Coronakrise durchgesetzt werden. Viele Menschen hätten noch nicht verstanden, worum es bei den Verboten gehe, sagte Maier am Donnerstag in Erfurt. „Die Verbote sollen nicht da sein, um die Menschen zu drangsalieren, sondern sie sollen bewirken, die sozialen Kontakte zu reduzieren“, sagte Maier. Für die Umsetzung und Durchsetzung der Verbote seien vor allem die Ordnungsbehörden der Kommunen zuständig. „Wenn Polizisten Streife fahren und Verstöße sehen, werden sie natürlich auch tätig“, betonte Maier.

Mit einem neuen Erlass verbietet Thüringen ab Freitag unter anderem Ansammlungen von Menschen - zum Beispiel in Parks. Auch viele Geschäfte wie Bekleidungsläden müssen schließen, ebenso Spiel- und Bolzplätze (dpa).

13 Uhr: Keine Fußballspiele in Thüringen bis 19. April

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie finden in Thüringen bis Ostern keine Fußballspiele statt. Das teilte der Thüringer Fußball-Verband am Donnerstag mit. Die Regelung betreffe alle Alters- und Spielklassen auf Landes- und Kreisebene bis einschließlich 19. April. Am Mittwoch hatte der Nordostdeutscher Fußballverband bereits alle Spiele auf der Regionalebene ausgesetzt.

12.54: Fünf neue Corona-Infektionen im Saale-Holzland-Kreis - Auch Kind erkrankt

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises sind fünf weitere Fälle von Corona-Infektionen im Landkreis bekannt geworden. Das hat das Landratsamt am Donnerstagmittag mitgeteilt.

Aktuell sind im Saale-Holzland-Kreis zehn Fälle bestätigt. Bei den fünf neuen Fällen handelt es sich laut Kreisverwaltung um drei Frauen, einen Mann und ein Kind.

12.01: Erster Corona-Fall im Landkreis Sömmerda

Ein Mann aus dem Landkreis Sömmerda ist nun auch positiv auf Corona getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Der Mann war aus einem anderen Bundesland zurückgekehrt und istnun in häuslicher Quarantäne.

11.31 Uhr: Dringender Aufruf an alle Urlaubsrückkehrer des Landkreises Eichsfeld

Im Landkreis Eichsfeld werden alle Urlaubsrückkehrer dringend gebeten, sich umgehend über die Hotline des Gesundheitsamtes zu melden. Nähere Auskünfte würden telefonisch gegeben, hieß es am Donnerstag vom Landratsamt. Hotline des Gesundheitsamtes: 03606 650-5555

10.59 Uhr: Reisegruppe mit Corona-Verdacht massiv angefeindet

Eine Reisegruppe aus dem Kyffhäuserkreis sieht sich massiven Anfeindungen in allen Lebensbereichen ausgesetzt und wird öffentlich an den Pranger gestellt. Seit über zehn Tagen werden die Teilnehmer und deren Angehörige wegen des Coronavirus massiv angefeindet. Deshalb sieht sich der Bürgermeister der Stadt Roßleben-Wiehe, Steffen Sauerbier (SPD), nun gezwungen,Partei für diese zu ergreifen.

10.40 Uhr: Coronavirus: Diese Geschäfte müssen schließen, diese bleiben geöffnet

Im Zuge der Coronavirus-Krise hat die Landesregierung in Thüringen eine Notfallverordnung erlassen. Danach sollen die meisten Geschäfte geschlossen werden. Doch es gibt auch Ausnahmen. Ein Überblick.

10.35 Uhr: Mitarbeiterin der Uniklinik nicht infiziert - Jena verschärft Maßnahmen weiter

Die Mitarbeiterin einer Ambulanz am Universitätsklinikum Jena (UKJ) ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Die Frau, die in der Endoskopie arbeite, sei im wichtigen zweiten Test negativ auf Corona getestet worden, sagt UKJ-Sprecherin Annett Lott. Die Testergebnisse der übrigen Mitarbeiter lägen noch nicht vor. Für notwendige Untersuchungen gebe es keine Einschränkungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung über die Endoskopie sei äußerst gering.

Nachdem unterdessen ein aus Schottland Eingereister in Jena positiv getestet ist, habe Jena jetzt auch Großbritannien als Risikogebiet eingestuft. Es sei „tragisch und schlimm“, wie die britische Regierung das Thema spekulativ behandle, sagte Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) als Chef des Jenaer Krisenstabes. „Dabei ist es Mathematik; und das kann man beeinflussen.“ In diesem Sinne wird Jena in den nächsten Tagen einen „Drive-in“-Schnelltest etablieren. Und auch innerdeutsch werden die Zügel in puncto Risikogebiet gestrafft: Mit dabei sind jetzt Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

10.30 Uhr: Fünf neue Infektionen in Erfurt

In Erfurt hat es in den letzten 24 Stunden fünf neue Infektionen gegeben. Damit steigt die Zahl der Infizierten in der Landeshauptstadt auf 22.

10.13 Uhr: Clueso bei Corona-Appell dabei: „Bleibt Zuhause!“

„Bleibt Zuhause!“ Mit diesem eindringlichen Appell wenden sich der Erfurter Musiker Clueso, andere Prominente, Ärzte und Polizisten an die Bevölkerung, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. In einem Video für das Bundesgesundheitsministerium sagt Clueso unter dem Hashtag #WirBleibenZuhause, zentrale Aufgabe sei es nun, die Älteren, die Schwächeren und vor allem die vielen Angestellten im Gesundheitswesen zu schützen, berichtet dpa. „Und es geht nur, indem wir zuhause bleiben. Ich weiß, es ist schwer, die Sonne scheint, man will raus einen Kaffee trinken“, so Clueso (39) weiter.

Neben Clueso haben etwa das Model Sara Nuru und die Schauspielerin Jeanette Biedermann Videos unter diesem Motto hochgeladen. Aber nicht nur Prominente, auch Polizisten und Ärzte appellieren an die Bevölkerung: Die Bundespolizei Baden-Württemberg twitterte am Mittwoch ein Foto von zwei Polizisten, die Schilder hochhalten: „Wir bleiben für euch da“ - „Bleibt ihr bitte für uns daheim“. Auch aus verschiedenen Kliniken wie zum Beispiel dem Universitätsklinikum Schlewsig-Holstein gibt es solche Aufrufe.

8.44 Uhr: Zahl der Infizierten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erstmals zweistellig

Zur Stunde sitzt die Kernmannschaft des Pandemiestabes in kleiner Runde in Saalfeld zusammen. Die Nachrichtenlage am Morgen ist unerfreulich, denn über Nacht sind fünf weitere Fälle von Einwohnern des Kreises Saalfeld-Rudolstadt bekannt geworden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Damit ist die Zahl inzwischen auf zwölf gestiegen.

Erst am späten Mittwochabend war bekannt geworden, dass es im Labor in Greiz weitere positive Testergebnisse von Bewohnern des Landkreises gibt. Sie betrafen offenbar drei weitere Mitglieder der Winterurlaubergruppe aus Deesbach. Damit sind in dem Ort in der Bergbahnregion ebenso wie in Kamsdorf jeweils fünf Menschen positiv getestet worden. Jeweils einen Fall gibt es in Bad Blankenburg und Lehesten.

Fragezeichen gibt es um Fußballfans, die sich angesteckt haben könnten.

8.20 Uhr: Thüringen lässt landesweit Gaststätten schließen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sollen ab Freitag in ganz Thüringen nun auch Gaststätten, Bekleidungsgeschäfte und Friseurläden schließen. Ein entsprechender Erlass der Landesregierung soll in ganz Thüringen für einheitliche Regeln im Umgang mit der Coronakrise sorgen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag mitteilte. Ein früherer Erlass, nach dem zum Beispiel der Betrieb von Gaststätten noch erlaubt war, sofern diese 1,5 Meter Mindestabstand zwischen den Tischen wahren, wird aufgehoben und durch die neuen Bestimmungen ersetzt. Ausgenommen vom Gaststättenverbot ist der Außerhaus-Verkauf.

Die fünf Thüringer kreisfreien Städte hatten bereits am Mittwoch schärfere Regeln und die Schließung von Restaurants angekündigt. Mit dem neuen landesweiten Erlass sollen nach wie vor Lebensmittelläden, Lieferdienste, Poststellen und Autowerkstätten geöffnet bleiben.

7.51 Uhr: Fieberthermometer aus Ilm-Kreis weltweit gefragt

Beim Fieberthermometer-Hersteller in Geschwenda arbeitet man fieberhaft, um die weltweiten Bedarfe decken zu können. Die Geratherm Medical AG, die hauptsächlich analoge Fieberthermometer mit dem vor Jahren selbst entwickelten Quecksilber-Ersatzstoff Galinstan herstellt - einer Verbindung aus Gallium, Indium und Zinn - ist der einzige Produzent von analogen Fieberthermometern in Europa.Und davon profitiert das Unternehmen derzeit enorm.

Derweil können sich etwa Jenaer Buchhändler ebenfalls nicht über mangelnde Nachfrage beklagen. Mancher kaufte sich gleich ein halbes Dutzend Bücher.

7.29 Uhr: Schließungen von Bordellen und Laufhäusern

Aufgrund der Coronavirus-Krise mussten Bordelle und Laufhäuser in Erfurt schließen. Unklar ist aber, womit die Prostituierten nun ihren Lebensunterhalt verdienen sollen.

7 Uhr: Thüringen hält vorerst an Abi-Terminen fest

Thüringen hat die ab Ende April anstehenden Abiturprüfungen bislang noch nicht verschoben. „Der Termin steht noch im Kalender. Aber das Bildungsministerium bereitet sich auch auf andere Szenarien vor“, sagte ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums.

Bislang gehe man davon aus, dass der Unterricht im Freistaat am 20. April wieder beginne. Die ersten Abi-Prüfungen seien bislang für den 30. April geplant.

6.15 Uhr: IHK enttäuscht von Tiefensees Absichtserklärungen

Die Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise und der zuständige Thüringer Ressortchef spannt einen Rettungsschirm auf. Volumen der Finanzhilfen für zinslose Kredite und Zuschüsse: etwa 1,5 Milliarden Euro. Die Wohltat kommt aber nicht überall gut an.

6 Uhr: Über 20.000 Menschen in Pflegeeinrichtungen von Besuchsverbot betroffen

In Thüringen dürfen Angehörige nicht mehr Krankenhäuser, Seniorenheime und Wohnformen für Menschen mit Behinderung betreten. Die Betroffenen reagieren mit Besonnenheit, wie eine kleine Umfrage bei Seniorenheim-Betreibern und Verbänden ergab. Im Freistaat leben insgesamt 25.000 ältere Menschen in Pflegeheimen.

