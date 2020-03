Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live-Blog Coronavirus: 15 Infizierte in Thüringen - Kreise und Städte verschärfen Veranstaltungsverbot

Zahl der Infizierten in Thüringen: 15

Nach Verbot: Weitere Veranstaltungen fallen aus oder wurden bereits verlegt

Schulen können bei Verdacht eigenständig über Freistellung entscheiden

Thüringer Finanzämter sind nur noch per Telefon zu erreichen

12. März

16.00 Uhr: Erster bestätigter Corona-Fall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Der erste Fall einer COVID-19 Infektion wurde am Donnerstag im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bestätigt. Bei der Betroffenen handele es sich um eine 39-jährige Frau aus dem Raum Zella-Mehlis. Die Frau habe am 7. März während einer Südtirol-Reise erste grippeähnliche Symptome bemerkt, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Das Gesundheitsamt des Landkreises ordnete häusliche Quarantäne für die Frau und ihren Lebensgefährten, der sie bei dem Italien-Aufenthalt begleitete, an. Derzeit werde von keinen weiteren Kontaktpersonen ausgegangen.

15.50 Uhr: Zwei weitere Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Im Saale-Holzland-Kreises sind am Donnerstag zwei weitere Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden. Laut Gesundheitsamt stehen die beiden Fälle nicht miteinander und auch nicht mit dem bereits bekannten Erkrankungsfall im Landkreis in Verbindung.

Bei den beiden neuen Fällen handele es sich um eine Frau und einen Mann. Die Frau habe sich zuvor in Südtirol aufgehalten, der Mann sei im Urlaub in Österreich gewesen. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt die Kontaktpersonen der beiden Infizierten. Im Saale-Holzland-Kreis gibt es damit aktuell drei bestätigte Corona-Fälle.

Von den Kontaktpersonen des am Dienstag als infiziert gemeldeten Mannes aus dem Saale-Holzland-Kreis liegen inzwischen für neun die Testergebnisse vor, die alle sind negativ.

15.40 Uhr: Geänderte Regeln für Besucher am Universitätsklinikum Jena

Um die Patienten des Universitätsklinikums Jena (UKJ) vor dem Risiko einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu schützen, gelten ab sofort veränderte Regelungen für Besucher. Es wird dringend darum gebeten, dass jeder stationäre Patient immer nur von einem Besucher zur selben Zeit besucht wird.

Für Patienten, die eine Ambulanz des UKJ aufsuchen, gilt: Wenn möglich, sollten sie den Termin allein wahrnehmen. Ist der Patient auf eine Begleitung angewiesen, wird darum gebeten, maximal eine Person mitzubringen.

Auch die Klinikumsmitarbeiter bemühen sich, persönliche Kontakte mit externen Gesprächspartnern soweit möglich zu minimieren und auf andere Kommunikationswege auszuweichen.

15.30 Uhr: Erster Todesfall nach Infizierung in Bayern

In Bayern ist erstmals ein Patient nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 80-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag im Klinikum Würzburg der Erkrankung erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in München mit.

15.20 Uhr: Tschechien schließt die Grenzen für Deutsche und andere Europäer

Tschechien schließt seine Grenzen für alle Deutschen, die keinen festen Wohnsitz in dem EU-Mitgliedstaat haben. Die Maßnahme gelte auch für Ausländer aus Italien, Spanien, Österreich, der Schweiz, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Dänemark und Frankreich, erklärte Ministerpräsident Andrej Babis nach einer Krisensitzung am Donnerstag. Er stufte diese Staaten als Risikogebiete für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ein. In Tschechien gibt es bisher 96 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Virus.

15.01 Uhr: Erfurt und Unstrut-Hainich-Kreis verschärfen Bestimmungen für Rückkehrer

Erfurter, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen zwei Wochen lang ihre Wohnung beziehungsweise ihr Grundstück nicht verlassen. Das besagt eine Allgemeinverfügung, die Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) erlassen hat. Die Verfügung tritt am Samstag 0 Uhr in Kraft. Bausewein hatte sie am Mittwochabend im Stadtrat angekündigt. Auch andere Thüringer Kommunen gingen diesen Schritt, wie der Unstrut-Hainich-Kreis.

Die Personen sind zudem verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch beim Gesundheitsamt zu melden und die Umstände ihres Aufenthaltes in einem Risikogebiet zu erklären. Dazu gehören Angaben zum Ort, zum Zeitraum des Aufenthaltes und zu Kontaktpersonen.

14.50 Uhr: Labore stocken Kapazitäten weiter auf

Labore in Thüringen stocken ihre Test-Kapazitäten auf. Robert Siegmund vom MVZ Gemeinschaftslabor Suhl mit Außenstellen unter anderem in Friedrichroda und Saalfeld sagte auf Nachfrage, man richte sich auf einen weiteren Anstieg der Infektionen ein und baue daher aus. Losgehen könne es vermutlich schon in dieser Woche.

Bisher werden Proben in ein Partnerlabor in Heidelberg geschickt. Die Wartezeit auf die Ergebnisse betragen 3 bis 4 Tage, das sei zu lang. Man sehe aber, dass vor allem die Labors im Westen an die Kapazitätsgrenzen kommen. Kunden sind Niedergelassene und Kliniken, aber auch Privatpersonen könnten sich perspektivisch im Rahmen von IGeL-Leistungen testen lassen. Kosten ca. 130 Euro.

14.20 Uhr: Jena, Eisenach und Wartburgkreis untersagen Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern

In der Stadt Jena werden alle Veranstaltungen ab 100 Teilnehmenden ab Samstag, 14. März, untersagt. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Diese Anordnung hat auch Auswirkungen auf die Stadtratssitzung am Mittwoch. Zu dieser werden Gäste nur soweit eingelassen, bis die Maximalzahl von 100 Personen in der Rathausdiele erreicht ist.

Auch das Landratsamt Wartburgkreis hat Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen im gesamten Gebiet des Wartburgkreises sowie der Stadt Eisenach verboten. Dies bezieht sich auf öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen. Die Anordnung gilt ab sofort und bis einschließlich zum 19. April.

Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises hatte bereits am Mittwoch Veranstaltungen mit einer Anzahl von mehr als 100 Teilnehmern ab sofort untersagt.

12.30 Uhr: Finanzämter schließen Servicestellen

Die Servicestellen der Thüringer Finanzämter werden für den Besucherverkehr bis auf weiteres geschlossen. Das teilte das Thüringer Finanzministerium mit.

Ziel sei es, sowohl die Besucher als auch die Bediensteten in den zwölf Thüringer Finanzämtern zu schützen. Finanzministerin Heike Taubert bittet um Verständnis: „Der direkte Personenkontakt in den Servicestellen soll eingeschränkt werden. Wir müssen auf die Gesundheit unserer Bediensteten und die Gesundheit der Besucher Rücksicht nehmen.“

Die Finanzämter arbeiten jedoch regulär. Bei Fragen könnten sich Steuerpflichtige wie gewohnt telefonisch an die Finanzämter wenden.

12.10 Uhr: Heimspiel des Thüringer HC abgesagt

Das Heimspiel des Handball-Bundesligisten Thüringer HC gegen die SG BBM Bietigheim am Freitagabend wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht stattfinden. Das gab die Handball-Bundesliga am Donnerstagvormittag bekannt. Alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende wurden abgesagt, ohne dass bislang ein Nachholtermin feststeht.

Zunächst hatte sich der Verein mit den Gremien eigentlich auf ein Geisterspiel verständigt, dass bei Eurosport live übertragen werden sollte. Ob die kommenden Spieltage wie geplant stattfinden werden, ist noch nicht absehbar.

11.42 Uhr: Halle schließt als erste deutsche Großstadt alle Schulen und Kitas

Die Stadt Halle (an der Saale) in Sachsen-Anhalt schließt von diesem Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen. Das gelte vorerst bis zum 27. März, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag in Halle. In Thüringen gibt es unterdessen vorerst vereinzelte Schulschließungen. Die Evangelische Grundschule an der Regierungsstraße in Erfurt ist beispielsweise am Donnerstag vorübergehend geschlossen worden.

10.20 Uhr: Dritter Corona-Fall im Kyffhäuserkreis

Die betroffene Person gehörte der Reisegruppe aus Tirol an. Zwei Männer der Gruppe aus dem Ostteil des Kyffhäuserkreises waren bereits am Montag positiv auf das Virus getestet worden. Alle Mitglieder der Reisegruppe, die am vergangenen Samstag aus Tirol zurückgekehrt war, war bereits eine häusliche Isolierung empfohlen worden.

9.40 Uhr: Keine Genehmigungen für Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen

Beim Bürgertelefon des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises sowie im Fachdienst Gesundheit gibt es derzeit zahlreiche Anfragen von Veranstaltern, die um Sondergenehmigungen für Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern ersuchen.

Solche Sondergenehmigungen für kulturelle Veranstaltungen, Versammlungen, Feierlichkeiten sind praktisch nicht möglich, erklärt der Leiter des Krisenstabes und des Fachdienstes Gesundheit, Dr. Torsten Bossert. Beispielsweise für angefragte öffentliche Gemeindeversammlungen zur Vorstellung von Bauprojekten oder Investitionen rät der Krisenstab, andere Varianten der Durchführung der Sitzungen zu wählen oder diese zu verschieben.

8.00 Uhr: Thüringer Gefängnisse bereiten sich auf Corona-Fälle vor

Die fünf Thüringer Gefängnisse bereiten sich auf Infektionen mit dem Corona-Virus vor. Die Hygienemaßnahmen und entsprechende Belehrungen seien noch einmal verschärft worden, sagte Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) dieser Zeitung. Trotz der Corona-Gefahr sollen aber Besuche der Gefangenen vorerst weiter möglich sein, betonte er.

7.00 Uhr: Experte rät von Besuchen in Altenheimen ab

Die Panik um das Coronavirus hat schon jetzt sehr viel Schaden angerichtet“, sagt Mathias Pletz. Er ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum. In der Podcast-Reihe „Hollitzer trifft“ sprach TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mit ihm über das Coronavirus und die öffentliche Reaktion darauf.

11. März

18.41 Uhr: Ernst-Abbe-Bücherei in Jena geschlossen

Die Ernst-Abbe-Bücherei wird bis zum 14. April geschlossen. Bücher und sonstige Medien, deren Leihfrist innerhalb dieses Zeitraums ausläuft, gelten bis zur Wiedereröffnung als "automatisch verlängert".

18.35 Uhr: Gera meldet ersten bestätigten Coronavirus-Fall

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Mittwoch den ersten Fall des neuartigen Corona-Virus in Gera bestätigt. Bei der erkrankten Person handele es sich um eine zurückgekehrte 43-jährige Österreich-Urlauberin. Bisher wurden vier weitere Personen getestet.

17.40 Uhr: Stadt Erfurt untersagt Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern

Nach den ersten bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus reagiert die Stadt Erfurt mit weiteren Maßnahmen auf die aktuelle Lage. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde dazu eine Allgemeinverfügung erlassen, die Veranstaltungen mit 500 Personen und mehr vorerst untersagt.

Dies beziehe sich sowohl auf Veranstaltungen unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen. Zu den Veranstaltungen, Vergnügungen oder sonstigen Ansammlungen gehören insbesondere Tanz- und Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen und Konzerte.

Die Allgemeinverfügung tritt am Freitag, dem 13. März, in Kraft und gilt zunächst bis 10. April 2020.

17.32 Uhr: Thüringer Landtag für Besuchergruppen dicht

Der Thüringer Landtag ist ab sofort für alle Besuchergruppen gesperrt. Auch alle außerparlamentarischen Veranstaltungen des Landtags, der Fraktionen, der Landesregierung und anderer Veranstalter im Landtag müssten abgesagt werden. Die Maßnahme gelte zunächst bis Ende März.

Die Ausschusssitzungen und die Plenarsitzungen vom 1. bis 3. April sollen wie geplant stattfinden. Gremien- und Dienstreisen werden dagegen vorerst nicht stattfinden.

17.25 Uhr: Nachfrage nach Kurzarbeitergeld bei Arbeitsagenturen gestiegen

Die Ausbreitung des Coronavirus führt bei den Arbeitsagenturen in Thüringen zu verstärkten Nachfragen nach Kurzarbeitergeld. „Da sind zum Beispiel Unternehmen dabei, die von den Zulieferengpässen betroffen sind oder auch solche aus der Tourismus- und Messebaubranche, denen Aufträge wegbrechen, weil Großveranstaltungen abgesagt werden“, berichtete der Geschäftsführer der für Thüringen zuständigen Regionaldirektion, Markus Behrens, am Mittwoch.

16.11 Uhr: Zweiter Corona-Fall in Erfurt bestätigt

In Erfurt hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf zwei erhöht. Wie Stadtsprecher Daniel Baumbach am Mittwochnachmittag bestätigte, handelt es sich bei dem Erkrankten um einen Erfurter Familienvater, der mit Frau und Kind einen Urlaub in einem Corona-Schwerpunktgebiet verbracht hatte.

16.00 Uhr: Verschiebung von Semesterstart? Thüringen führt Gespräche

In Thüringen wird über eine Verschiebung des Starts in das Sommersemester an den Hochschulen nachgedacht. Entsprechende Gespräche würden mit allen Beteiligten geführt, sagte der Sprecher des Thüringer Wissenschaftsministeriums, Stephan Krauß, am Mittwoch in Erfurt. Eine Entscheidung werde aller Voraussicht nach jedoch erst in der kommenden Woche fallen. Krauß verwies darauf, dass der offizielle Start in das Sommersemester nicht gleichbedeutend mit dem Beginn der Vorlesungen sei. Dieser sei von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich.

15.50 Uhr: Bach-Festival abgesagt

Nach dem bestätigten ersten Corona-Fall im nördlichen Ilm-Kreis wurde am Mittwochnachmittag das Bach-Festival von 19. Bis 22. März in Arnstadt komplett abgesagt.

15.40 Uhr: Zwei Geisterspiele wegen Coronavirus für Thüringer HC

Handball-Bundesligist Thüringer HC muss durch die Coronavirus-Krise in seinen nächsten beiden Heimspielen auf Zuschauer verzichten. Dies betreffe die Bundesliga-Partien gegen die SG BBM Bietigheim am Freitag und gegen die HSG Blomberg Lippe (4. April), wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der Spiel- und Ligabetrieb solle so aufrechterhalten werden, da es keinen Spielraum für Ausweichtermine gebe.

15.30 Uhr: Punktspiele des FC Carl Zeiss Jena verschoben

Die nächsten beiden Punktspiele des Fußball-Drittligisten FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC (Sonntag, 15. März) und den MSV Duisburg (Mittwoch, 18. März) fallen aus. Der Deutsche Fußball-Bund entschied am Mittwoch, beide Spieltage komplett aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus zu verschieben.

14.53 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis untersagt Veranstaltungen ab 100 Personen

Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern greift die Verwaltung des Unstrut-Hainich-Kreises zu drastischen Maßnahmen. Ab sofort sind Veranstaltungen mit einer Anzahl von mehr als 100 Teilnehmern untersagt. Am Mittwochnachmittag erließ das Landratsamt eine entsprechende Verfügung.

Damit fallen gleich mehrere geplante Veranstaltungen in den kommenden Tagen und Wochen aus, unter anderem das Frühlingsfest in Mühlhausen vom 11. bis 19. April oder auch der Feuerwehrball in Bad Tennstedt, der am Samstag, 14. März, stattfinden sollte.

14.00 Uhr: 28 Menschen im Eichsfeld in häuslicher Isolation

Im Landkreis Eichsfeld hat das zuständige Gesundheitsamt in 28 Corona-Verdachtsfällen häusliche Quarantäne angeordnet, teilt die Kreisverwaltung am Mittwochmittag mit. Die Betreffenden seien aufgefordert worden, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Bei den Verdachtsfällen würde es sich auch um Personen ohne Symptome handeln, die sich bis vor kurzem noch in Risikogebieten aufgehalten hätten. Einen bestätigten Coronafall gebe es derzeit nicht, heißt es in der Mitteilung.

13.14 Uhr: Erster Corona-Fall im Ilmkreis

Im Ilm-Kreis gibt es den ersten Corona-Fall. Der Betroffene kam gerade aus Südtirol zurück. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen in Thüringen auf neun. Derweil lag die Zahl der aus Thüringer Schulen gemeldeten Coronavirus-Verdachtsfälle nach Auskunft des Bildungsministeriums am Dienstagabend im „unteren zweistelligen Bereich“. Über eine mögliche Freistellung der betroffenen Schüler kann jede Schule eigenständig entscheiden.

13.00 Uhr: Mehrere Theater sagen wegen Coronavirus Vorstellungen ab

Die Theater in Eisenach und Rudolstadt haben ihre Vorstellungen bis Ende März abgesagt. In Eisenach werden zunächst bis zum 31. März, in Rudolstadt bis zum 27. März keine Aufführungen stattfinden, wie die beiden Häuser am Dienstag mitteilten. Bereits gekaufte Karten könnten zurückgegeben oder umgetauscht werden. In Eisenach entfällt den Angaben des dortigen Theaters zufolge die sonst anfallende Stornogebühr.

Das Theater Erfurt sagt alle Vorstellungen sowie Konzerte bis zum 10. April ab. Das gilt auch für Führungen und andere im Haus geplante Veranstaltungen. Für die Rücknahme oder den Umtausch gekaufter Karten, melden sich Betroffene bis zum 15. April 2020 entweder persönlich im Besucherservice oder telefonisch unter der 0361 22 33 155 oder per Mail an service@theater-erfurt.de.

Das Deutsche Nationaltheater Weimar führt nur noch Veranstaltungen mit einer maximalen Besucherzahl von 500 Personen durch. Das Theater reagiert damit auf eine am Mittwoch in Kraft getretene Allgemeinverfügung der Stadt Weimar. „Alle Vorstellungen und Konzerte im Großen Haus finden mit dieser Maßgabe bis auf Weiteres wie geplant statt“, hieß es. Einige Vorstellungen seien aufgrund der Beschränkung nunmehr ausverkauft. Die Spielstätten e-werk, Studiobühne und Foyer seien durch ihre geringere Platzzahl nicht betroffen. Abgesagt wurde lediglich das 7. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar am 15. und 16. März in der Weimarhalle. Durch Abonnements und weitere verkaufte Karten sei die Vorgabe von 500 Besuchern bereits weit überschritten worden.

Dagegen finden die geplanten Vorstellungen des Theaters Altenburg Gera vorerst weiterhin statt. „Da die bevorstehenden Veranstaltungen bis auf wenige Ausnahmen jeweils weniger als 500 Teilnehmer haben, sind sie von den aktuellen Veranlassungen nur teilweise betroffen“, so das Theater in einer Mitteilung. In Einzelfällen würden Buchungen verschoben, um die maximale Besucherzahl einzuhalten. Die davon Betroffenen würden direkt kontaktiert.

12.30 Uhr: Infektionsmediziner im Podcast

Infektionsmediziner Mathias Pletz erklärt im Podcast "Hollitzer trifft", warum Panik eine gefährliche Reaktion auf das Virus ist und trotzdem jeder Vorsichtmaßnahmen treffen sollte, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

11.59 Uhr: Dritter Todesfall wegen Corona-Virus in Deutscnland

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben – es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Patient sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch, ohne weitere Details zu nennen.

11.10 Uhr: Diese Veranstaltungen in Thüringen sind abgesagt

Wir haben - ohne Gewähr auf Vollständigkeit - eine ständig aktualisierte Übersicht über Veranstaltungen in Thüringen, die nach dem Verbot durch das Land ausfallen.

10 Uhr: 120 Personen im Saale-Orla-Kreis in Quarantäne

Nachdem am Montag im Saale-Orla-Kreis bei zwei weiteren Personen das Coronavirus festgestellt wurde, sind derzeit 120 Kontaktpersonen in Quarantäne.

8.30 Uhr: Erste Bustür bleibt in Jena geschlossen

Um sich vor dem Corona-Virus etwas zu schützen bleiben beim Jenaer Nahverkehr die vordersten Türen der Linienbusse ab sofort beim Stopp an den Haltestellen geschlossen. Fahrgäste sollen die hinteren Türen für den Ein- und Ausstieg zu nutzen. Gleichzeitig wird der Fahrerarbeitsplatz durch ein Absperrband gekennzeichnet, um einen Mindestabstand zum Fahrer sicherzustellen

10. März

18.19 Uhr: Erfurter Stadtrat bereitet wegen Corona Krisen-Modus vor

Die Erfurter Stadtpolitik bereitet sich wegen des Coronavirus auf den Krisenmodus vor: Während Stadtrats-Sitzungen für die Zeit einer Epidemie nur noch vierteljährlich stattfinden sollen, müsste der Hauptausschuss die Arbeit sämtlicher Fachausschüsse ersetzen.

17 Uhr: Veranstaltungen in Jena mit mehr als 500 Menschen verboten

In Jena wurden am Nachmittag alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen untersagt. Grund ist der erste Corona-Fall im Saale-Holzland-Kreis. Auch Weimar verbietet nach dem ersten Corona-Fall in der Stadt alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen.

16:20 Uhr: Nationalmannschaft in Nürnberg gegen Italien mit Geiserspiel

Der Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg wird zum Geisterspiel. Das Test-Länderspiel wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus nach aktueller Planung vor leeren Rängen ausgetragen. „Über allem steht die Gesundheit“, sagte Generalsekretär Friedrich Curtiu. Die Stadt Nürnberg hatte zuvor den DFB über die Entscheidung informiert.

15:10 Uhr: In Gera bisher nur Verdachtsfälle

Im Geraer Krankenhaus gibt es bisher nur Verdachtsfälle. Ein Kernteam steht in den Startlöchern, das sofort übernimmt, sobald es hier erste Corona-Patienten geben sollte. E s gibt momentan 16 speziell ausgewiesene Isolationszimmer,

14.49 Uhr: MVZ richtet eigene Corona-Virus-Analyse ein: Kritik an Politik

Das private Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Kielstein, das derzeit an 15 Standorten in Thüringen Praxen betreibt, hat wegen der Corona-Epidemie eigenständig fünf zentrale Anlaufstellen zur Probeentnahme eingerichtet, weil Politik und Gesundheitsämter aus seiner Sicht viel zu langsam agieren. Das Interview lesen Sie hier

14.30 Uhr: Tiefensee verspricht Unterstützung für betroffene Unternehmen

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat vom Coronavirus betroffenen Unternehmen im Freistaat wirtschaftliche Hilfen von Land und Bund zugesichert. Für Fragen von Unternehmern hat das Thüringer Wirtschaftsministerium eine Hotline geschaltet unter Telefon (0800) 534 676.

14.03 Uhr: Erster bestätigter Corona-Fall in Weimar

In Weimar gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Eine Frau hatte sich bei ihrem Urlaub in Südtirol infiziert, ihr Mann dagegen nicht. Sie verhielt sich aber vorbildlich.

13:59 Uhr: 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald abgesagt

Die Landesregierung sagt die zentrale Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers am 5. April in Buchenwald ab. Die Stiftung überlegt nun nach alternativen Formen, wie das Gedenken stattfinden könne.

13.30 Uhr: Thüringen verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern

Thüringen verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, für solche mit 500 bis 1000 Teilnehmern wird im Einzelfall geprüft. Die Maßnahme soll voraussichtlich zunächst bis zum 10. April gelten.

12.20 Uhr: Kostenlose Corona-Hotline vom Helios in Erfurt

Auch das Helios-Klinikum bietet nun eine Hotline zum Thema Corona an. Eine 24-Stunden-Beratung ist kostenfrei unter (0800) 8 123 456 rund um das Sars-CoV-2-Virus möglich

11.25 Uhr: Saale-Holzland-Kreis meldet Infektion

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Thüringen ist auf sieben gestiegen. Im Saale-Holzland-Kreis wurde das neuartige Virus bei einem 31-jährigen Mann nachgewiesen, der in Südtirol gewesen war, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Der Mann, der bisher keine Krankheitssymptome zeige, befinde sich in häuslicher Quarantäne, hieß es. Das Gesundheitsamt ermittle nun intensiv alle möglichen Kontaktpersonen des Infizierten.

8.43 Uhr: Jobmesse Erfurt auf Ende Mai verlegt

Aus Schutz vor dem Coronavirus wurde kurzfristig die für Mittwoch (11. März) geplante Jobmesse in Erfurt abgesagt. Die Messe sollte in der Thüringenhalle stattfinden. Neuer Termin ist nun der 27. Mai.

7.40 Uhr: Jugendweihen drohen noch keine Absagen

Einen Monat vor Beginn der Jugendweihen in Thüringen haben die Veranstalter neben den organisatorischen Vorbereitungen auch das neuartige Coronavirus im Blick. Laut Interessenvertretung Jugendweihe Thüringen drohe noch keiner der landesweit 158 geplanten Feiern eine Absage.

6.30 Uhr: Fast jedes 2. Ostthüringer Unternehmen rechnet mit Umsatzrückgängen

Die Ostthüringer Wirtschaft spürt die ersten Folgen des Coronavirus. Einer Blitzumfrage der IHK Ostthüringen zufolge registrieren schon jetzt etwa die Hälfte der Unternehmen Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Jeder zweite Umfrageteilnehmer erwartet zudem Umsatzrückgänge durch das Virus. Ein Drittel rechnet sogar mit erheblichen Einbußen von mehr als zehn Prozent.

6:10 Uhr: Verkehrsgewerbe für Sonntagsfahrverbot

„Wir sehen in Thüringen wie auch im restlichen Bundesgebiet keinen akuten Versorgungsengpass, im Gegenteil. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage, ist die Nachfrage nach Laderaum sehr gering“, sagte Martin Kammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbands Thüringen des Verkehrsgewerbes e.V. (LTV). Er fügte hinzu: „Somit steht außerhalb der gesetzlichen Fahrverbotszeit von Sonntag 22 Uhr bis Samstag 24 Uhr genügend Laderaum zur Verfügung, um Waren liefern zu können“. Generell werde derzeit nicht mehr Laderaum nachgefragt, sondern im Gegenteil sogar weniger. „Von der Aufhebung des Fahrverbotes würden einzig und allein die Unternehmen aus Osteuropa profitieren. Sie befördern allerdings auch keine Engpasswaren“, betonte Kammer. Unternehmen, die an Sonntagen aufgrund der Corona-Krise dringend Waren liefern müssen, können wie bisher bei ihrer zuständigen Genehmigungsbehörde eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Der LTV geht davon aus, dass diese Anträge in Thüringen bei Null liegen werden.

9. März

19.35 Uhr: Zwei Coronavirus-Infizierte im Kyffhäuserkreis

Zwei Männer aus dem Kyffhäuserkreis haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das haben Labortests bestätigt, wie Ulrich Thiele, Sprecher der Kreisverwaltung am Montagabend mitteilte. Die beiden Infizierten waren am Samstag aus Tirol zurückgekehrt.

19:02 Uhr: Zwei weitere Coronavirus-Fälle im Saale-Orla-Kreis

Im Saale-Orla-Kreis gibt es zwei weitere Erkrankte, wie das Landratsamt am Montagabend mitteilte. Der Fachdienst Gesundheit ermittelt nun die Kontaktpersonen der Betroffenen und erklärt, dass sich frühere Annahmen nicht bestätigt hätten. Betroffen sind eine 43-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann - wie der erste Erkrankte stammen sie auch aus dem Raum Pößneck. Beide hatten im Februar auch leichte Erkältungssymptome gezeigt. Beide waren laut Landratsamt Teilnehmer der Skigruppe, unter denen sich auch der Pößnecker befand, bei dem als Erstes der Coronavirus nachgewiesen wurde.

18 Uhr: Minister informieren über Coronavirus und Folgen in Thüringen

Über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Thüringer Wirtschaft will die Landesregierung morgen in Erfurt berichten. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) informieren in der Staatskanzlei 13 Uhr über den Stand der Dinge und beantworten Journalistenfragen.

17:34 Uhr: Schleizer Tafel erhält kaum noch Obst und Gemüse

Neben dem Einkaufsverhalten in Zeiten der Corona-Vorsorge gibt es aber weitere Gründe, weshalb es weniger Lebensmittelspenden in Schleiz gibt.

15.55: Mehrere Veranstaltungen starten planmäßig

Erfurt: Veranstalter Peterknecht informiert, dass die Veranstaltungen zu den Kinderbuchtagen nach wie vor stattfinden. Auch die Termine der Frühlingslese starten planmäßig, so lange es keine amtlichen Verfügungen oder aber vermehrte Absagen von Gästen gibt, heißt es seitens des Veranstalters Herbstlese. Die Tagung der Willy-Brandt-Stiftung zum Jahrestag des Brandt-Besuches am 19. März in der Kleinen Synagoge soll ebenso normal stattfinden

Die Messe Erfurt informiert auf ihrer Website, dass derzeit alle Veranstaltungen realisiert werden. Man ergreife aber zusätzliche Hygiene-Maßnahmen. Zudem werden Besucher mit Erkältungssymptomen gebeten, den Veranstaltungen fern zu bleiben.

Größere Konzerte wurden in Thüringen bislang nicht abgesagt, ergab eine Nachfrage bei den großen Veranstaltern. Das erklärte beispielsweise Pierre Gehrmann von der MAWI Concert Konzertagentur GmbH in Leipzig. "Wir sind selbstverständlich mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden in Austausch", ergänzte er. Auch Eva Kretz, die im Auftrag großer Agenturen Konzerte in Thüringen betreut, sind noch keine Absagen großer Konzerte bekannt. Sie beruhigt aber die Fans: "Bei einer Absage gelten alle Karten, auch die gewonnenen, für den Nachholtermin."

Das Konzert von Helge Schneider am Mittwoch in Erfurt findet nach Angaben des Veranstalter Semmel Records zum Stand Montag 14 Uhr, weiterhin statt

Darf Schlagerstar Andrea Berg am Freitag in der Messe singen? Kann das Musical „Bibi & Tina“ am Donnerstag in die Thüringenhalle locken und der THC am Wochenende vor Publikum Handball spielen? Antworten darauf hat der Erfurter Corona-Krisenstab auf morgen, Dienstag, 10. März, vertagt. Erst wenn die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn schriftlich vorliege, der eine Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern empfiehlt, werde über Konsequenzen in Erfurt neu entschieden, ließ Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke gestern mitteilen.

14.15 Uhr: Weitere Veranstaltungen für diese und kommende Woche abgesagt oder verschoben

Mühlhausen: Das für den 14. März in der Kornmarktkirche in Mühlhausen geplante Konzert mit dem Trompeten-Virtuosen Ludwig Güttler und dem Leipziger Bach-Collegium wird auf den 11. Oktober, 18 Uhr, verlegt. Nach einer Mitteilung der veranstaltenden Agentur bleiben die Karten gültig. Sie können aber auch bis zum 14. April zurückgegeben werden.

Das für den 14. März in der Kornmarktkirche in Mühlhausen geplante Konzert mit dem Trompeten-Virtuosen Ludwig Güttler und dem Leipziger Bach-Collegium wird auf den 11. Oktober, 18 Uhr, verlegt. Nach einer Mitteilung der veranstaltenden Agentur bleiben die Karten gültig. Sie können aber auch bis zum 14. April zurückgegeben werden. Sonneborn: Das 22. Oldtimer-Treffen mit Teilemarkt in Sonneborn am 14. März haben die Veranstalter abgesagt. Ort des Treffens war das Industriegebiet Velux in Sonneborn.

Das 22. Oldtimer-Treffen mit Teilemarkt in Sonneborn am 14. März haben die Veranstalter abgesagt. Ort des Treffens war das Industriegebiet Velux in Sonneborn. Sömmerda: Das Konzert von „Darius M. Hummel & Band“ am 14. März im Volkshaus Sömmerda muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Nachholtermin ist am 27. Februar 2021. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Das Konzert von „Darius M. Hummel & Band“ am 14. März im Volkshaus Sömmerda muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Nachholtermin ist am 27. Februar 2021. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Elxleben: Das Champions-League-Viertelfinale der Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls findet nicht wie geplant statt. Wie der Verein mitteilte, hat der Verband alle Spiele zunächst abgesagt. Grund ist das Coronavirus.

Das Champions-League-Viertelfinale der Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls findet nicht wie geplant statt. Wie der Verein mitteilte, hat der Verband alle Spiele zunächst abgesagt. Grund ist das Coronavirus. Jena: Auch das fünfte Interbild-Symposium am 18. März an der Ernst-Abbe-Hochschule wird abgesagt. Bei dem Symposium stehen Prävention und Gesundheitsschutz im Vordergrund. Ein neuer Termin werde bekanntgegeben.

Auch das fünfte Interbild-Symposium am 18. März an der Ernst-Abbe-Hochschule wird abgesagt. Bei dem Symposium stehen Prävention und Gesundheitsschutz im Vordergrund. Ein neuer Termin werde bekanntgegeben. Eisenach: Am 18. März sollte die große Premiere der „Job-Messe“ für den Hotel- und Gaststättenbereich in der Eisenacher Aßmannhalle stattfinden. Die Messe wird nun verschoben. Geplant ist die Premiere nun für Herbst 2020 oder Frühjahr 2021. Das Konzert mit den „Südtiroler Heimatsternen“ im Eisenacher Bürgerhaus ist auf 25. Oktober verschoben. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Am 18. März sollte die große Premiere der „Job-Messe“ für den Hotel- und Gaststättenbereich in der Eisenacher Aßmannhalle stattfinden. Die Messe wird nun verschoben. Geplant ist die Premiere nun für Herbst 2020 oder Frühjahr 2021. Das Konzert mit den „Südtiroler Heimatsternen“ im Eisenacher Bürgerhaus ist auf 25. Oktober verschoben. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Weimar: Das 53. Jahrestreffen der deutschen Katalytiker im Kongresszentrum Weimarhalle (11. - 13. März 2020) wird nicht stattfinden. Es wurde vom Veranstalter offiziell abgesagt. Der jährlich in Weimar anberaumte Kongress war mit 500 zum Teil internationalen Teilnehmern geplant. Für einen Fachkongress der Landesförderinstitute, der für die nächste Woche geplant war, sucht der Veranstalter einen neuen Termin im Herbst in der Weimarhalle.

13.30 Uhr: Helios-Klinikum sagt Infoabende für werdende Eltern ab

Das Helios-Klinikum in Erfurt hat vorsorglich seine beliebten Infoabende für werdende Eltern bis Ende April abgesagt. Folgende Termine sind davon betroffen: 11. März, 25. März, 8. April und 29. April 2020, jeweils ab 19.30 Uhr.

12.18 Uhr: Stadt Jena sagt geplanten Wissenschaftskongress ab

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ihren für diese Woche in Jena geplanten Wissenschaftlichen Kongress am Montagvormittag abgesagt. Das kommende Heimspiel vom FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC steht derzeit auf der Kippe.

11.30 Uhr: Rätsel um Ansteckungsweg im Erfurter Corona-Fall

Im Fall einer am Coronavirus erkrankten Frau in Erfurt ist der Ansteckungsweg noch unklar. Die 65-Jährige habe sich weder in einem Coronavirus-Risikogebiet aufgehalten noch Kontakt zu Menschen aus Risikogebieten gehabt, sagte ein Sprecher der Stadt Erfurt am Montag auf Anfrage. Derzeit befragten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Arbeitskollegen der Büroangestellten. Wie es der Frau derzeit geht.

9.45 Uhr: Coronavirus: Im Saale-Orla-Kreis Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten

Zur Vermeidung der Ausbreitung der Infektion mit dem Coronavirus sollen auch für diese Woche größere Veranstaltungen in der Region verboten werden. Konkret betrifft das Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen.

8. März

17.00 Uhr: Corona-Angst wirkt sich auf Messe aus

Mit einem deutlichen Besucherrückgang ist am Sonntag die Thüringen Ausstellung zu Ende gegangen. Geschäftsführerin Constanze Kreuser sieht die Ursache für den Rückgang in der Angst vor dem neuartigen Coronavirus. „Es gibt keinen anderen Grund, schon gar nicht im Jubiläumsjahr“, sagte sie.

19 Uhr: Hauptversammlung der Feuerwehr Kahla fällt aus

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Kahla musste verschoben werden: Nicht alle Kameraden erreichte die Nachricht.

7. März

18.00 Uhr: Fast alle Testergebnisse aus Saale-Orla-Kreis eingetroffen

Am Samstagabend lagen bis auf wenige Ausnahmen alle Befunde der rund 180 getesteten Personen aus dem Raum Pößneck und Schleiz vor. Bislang sind alle Ergebnisse negativ. Einige Proben stehen aber noch aus. Im Landkreis Hof sind auch alle Tests auf den Virus negativ verlaufen.

15.40 Uhr: Stadt Erfurt meldet nächste Coronavirus-Infektion für Thüringen

Aus Erfurt wurde am Samstagnachmittag die nächste Coronavirus-Infektion für Thüringen gemeldet. Demnach hat sich eine 65 Jahre alte Frau infiziert.

12.40 Uhr: Die Stadt Suhl gibt Entwarnung

Am Samstagmittag konnte die Stadt Suhl bei beiden Coronavirus-Verdachtsfällen Entwarnung geben.

6. März

21.10 Uhr: Corona-Virus: Deutlicher Umsatzrückgang bei Thüringer Gaststätten und Hotels

Die Sorge vor dem Coronavirus hat zunehmend Auswirkungen auf die Thüringer Wirtschaft und sorgt etwa bei Hotels und Gaststätten für einen deutlichen Umsatzrückgang.

19.12 Uhr: Sonntagsfahrverbot soll gelockert werden

Der Bund hat wegen Versorgungsengpässen bei bestimmten Waren im Zuge der Corona-Krise die Länder gebeten, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen zu lockern.

18.30: Erfurter buchen verhaltener - Bäcker mit Sahne-Nougat-Virus

Erste Auswirkungen der Sorge vor dem Corona-Virus sind im Erfurter Hotelgewerbe und in der Tourismusbranche spürbar. Eine Gruppe französischer Austauschschüler verschreckte die Lage in Europa bereits vor einigen Tagen so sehr, dass sie unmittelbar nach ihrer Ankunft in Erfurt wieder in ihre Heimatorte zurückkehrten. Erste Auswirkungen, wenn auch nicht dramatische, verzeichnet aber schon das Erfurter Hotelgewerbe und die Tourismusbranche.

Die Erfurter Bäckerei und Konditorei Roth kreiert unterdessen einen zartschmelzenden Sahne-Nougat-Virus und reagiert damit augenzwinkernd auf das Dauerthema Corona.

16.15 Uhr: Ergebnisse für Saale-Orla-Kreis weiter offen: Scharfe Kritik geübt

Im Saale-Orla-Kreis gibt es am Nachmittag erst Entwarnung für 47 Personen. Das Landratsamt kann zu einer weiteren Corona-Verbreitung keine allgemeine Entwarnung geben, da die restlichen Ergebnisse weiter offen sind. Eine Arztpraxis in Pößneck und eine Zahnarztpraxis in Jena bis auf weiteres geschlossen, das Gymnasium in Pößneck kann am Montag wieder öffnen.

Der Chef des Krisenstabes übt daher scharfe Kritik. Das Ministerium räumt auf Nachfrage unserer Zeitung die Vorwürfe ein Das Labor in Bad Langensalza will noch am Freitag die Ergebnis der untersuchten Personen in Pößneck zukommen lassen. Weitere 79 Fälle aus Schleiz sollen dann am Wochenende untersucht werden.

Alle weiteren Infos lesen Sie hier: Erst 47 Personen im Saale-Orla-Kreis negativ getestet

16 Uhr: Gotha baut und feiert trotzdem Gothardusfest

Vom 30. April bis zum 3. Mai wirdmit einer kleineren Variante des Gothardusfestesan den Gothaer Schutzpatron Sankt Gothardus erinnert. Der Grund ist aber weniger der Corona-Virus, sondern die vielen Baustellen

15.53 Uhr: Erlebnisbergwerk Merkers ab Montag geschlossen

Das Erlebnisbergwerk Merkers im Wartburgkreis hat die Marke von zwei Millionen Besuchern geknackt. Der zweimillionste Gast fuhr am Freitag in das ehemalige Kalibergwerk ein. Von Montag an soll es allerdings zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

15.31 Uhr: Zwei begründete Corona-Verdachtsfälle in Erfurt

In Erfurt gibt es seit Freitag zwei begründete Verdachtsfälle einer Corona-Erkrankung. Es handelt sich um eine Mutter und ihren Sohne. Beide seien getestet worden. Mit dem Ergebnis werde in drei bis vier Tagen gerechnet. Der Junge besucht die Gemeinschaftsschule 4 am Großen Herrenberg. Die Schulräume wurden gesäubert, gelüftet und desinfiziert.

14.15 Uhr: Diese Veranstaltungen und Fußballspiele fallen aus

Im Saale-Orla-Kreis und Saale-Holzland fallen unter anderem diese Veranstaltungen aus:

Weltgebetstag in Ranis

Männerballett Ziegenrück

Versammlung Forstbetriebsgemeinschaft Dreba

Kleiderbörse Bodelwitz

Gottesdienste Dreitzsch und Triptis

Weltgebetstag Pößneck

Kinderkleiderbasar in Hainspitz

KSB-Frauensporttag in Kahla

Als Vorsichtsmaßnahme sind an diesem Wochenende zudem alle Fußballspiele im Saale-Orla-Kreis abgesagt worden. Abgesagt wurde auch das Spitzenspiel der Thüringenliga zwischen Ehrenhain und Wismut Gera,allerdings nicht wegen dem Coronavirus.

11.30 Uhr: Testergebnisse laufen ein, Auswertung am Nachmittag

Mit großer Spannung werden im Saale-Orla-Kreis die Ergebnisse der Tests von nunmehr ca. 180 Personen aus dem Umfeld des nachweislich mit dem Coronavirus infizierten 57-Jährigen aus Pößneck erwartet. „Die Ergebnisse laufen jetzt bei uns ein. Die Auswertung läuft“, erklärte der Leiter des Krisenstabes, Dr. Torsten Bossert, Leiter des Fachdienstes Gesundheit.

Das wegen Corona-Verdachts geschlossene Gymnasium in Pößneck nimmt derweil am Montag wieder den Unterricht auf. "Die Situation erlaubt es, dass wir diese Entscheidung verantwortungsbewusst fällen konnten", sagte Bossert.

5. März

21.30 Uhr: Deutschlandweit nun rund 540 Corona-Infizierte

Das Coronavirus breitet sich aus, in Deutschland sind nun fast alle Bundesländer betroffen. In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut 400 Infizierte (Stand 15 Uhr, 5. März), eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben der Gesundheitsministerin haben jedoch ergeben, dass es am Donnerstagabend schon über 540 Fälle sein müssen. Die aktuellen Entwicklungen für Deutschland und die Welt lesen Sie in unserem Newsblog.

19.49 Uhr: Tag der Karnevalisten in der Vereinsbrauerei Apolda findet nicht statt

Der Tag der Karnevalisten in der Vereinsbrauerei Apolda ist die erste Großveranstaltung in Stadt und Kreis, die dem Coronavirus zum Opfer fällt. Am Mittwoch gab die Brauerei als Gastgeber gemeinsam mit dem Faschingsregional-Verein (FRA) die schwere Entscheidung bekannt.

Solche Absagen könnten in nächster Zeit noch weitere Veranstaltungen treffen, gleichwohl es im Weimarer Land bisher noch keinen bestätigten Infektionsfall gibt. "Sobald sich ein Corona-Verdacht im Kreis bestätigt, müssen Veranstalter davon ausgehen, dass wir als Landratsamt im Sinne des Infektionsschutzgesetzes eine Verfügung erlassen werden, nach der größere Veranstaltungen abgesagt werden müssen", erklärt Landrätin Christiane Schmidt-Rose.

18.30 Uhr: Weiter keine Untersuchungsergebnisse im Saale-Orla-Kreis

Im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises liegen bis jetzt keine Untersuchungsergebnisse über weitere Fälle von Infektionen mit dem Covid-19-Virus vor. Das teilt der Leiter des Krisenstabes des Landratsamtes, der Fachdienstleiter Gesundheit, Dr. Torsten Bossert, am Donnerstagmorgen mit. 160 Personen wurden auf den Virus geprüft.

17 Uhr: Antworten auf die häufigsten Fragen zu Corona

Von Schadenersatz, Schulpflicht bis zu Hamsterkäufen: Das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis hat die Antworten auf die häufigsten Fragen der Bürger am Infotelefon hier veröffentlicht.

16.52 Uhr:

Hausärztetagung in Erfurt wegen Corona abgesagt

Der Thüringer Hausärzteverband hat vorsorglich seine Frühjahrstagung in Erfurt abgesagt. Als Grund nannte Verbandschef Ulf Zitterbart die Sorge vor einer möglichen Verbreitung des Virus ausgerechnet während der Tagung. „Es wäre nicht zu verantworten, sollte sich eine Infektionskette auf eine Tagung von Hausärzten zurückführen lassen“, erklärte er. Hausärzte würden jetzt in den Praxen gebraucht - vor allem wegen der alljährlichen Grippewelle. An der Fortbildungstagung am 14. März sollten 200 Mediziner teilnehmen.

„Im schlimmsten Fall könnten 200 Ärzte vorübergehend isoliert werden“, sagte Zitterbart. Bei einer nachgewiesenen Ansteckung müssen die Kontaktpersonen von Infizierten ermittelt, auf das Virus getestet und in dieser Zeit ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden. In Thüringen gibt es bislang eine bestätigte Infektion mit dem neuen Virus (dpa).

16:10 Uhr: Sommergewinn in Eisenach findet doch statt.

Der Eisenacher Sommergewinn wird doch stattfinden. Allerdings sind wegen der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus weitreichende Änderungen geplant. So werden Festumzug und die Kommersch-Abende zum Sommergewinn ausfallen.

Die Stadt Eisenach hat vorsorglich einen Stab gegründet, um eine Ausbreitung des Coronavirus in der Region weitgehend zu verhindern.

15.13 Uhr: Nach Corona-Fall im Saale-Orla-Kreis 330 Anrufe an Infotelefon

Nach der thüringenweit ersten Infektion mit dem Coronavirus im Saale-Orla-Kreis steht das vom Landratsamt geschaltete Bürgertelefon nicht still. Seit Dienstag hätten sich laut dpa mehr als 330 Menschen mit Fragen an die Kreisverwaltung gewandt, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag.

Ein 57-jähriger Pößnecker hatte sich Jähriger im Skiurlaub in den italienischen Dolomiten mit dem Virus angesteckt. Seit Dienstag wurden in der Region mehr als 160 Menschen auf den Erreger getestet. Sie hatten Kontakt mit dem Infizierten. Im Fall eines CDU-Abgeordneten, der ebenfalls zu der Skigruppe gehörte und deswegen getestet wurde, hatte sich der Verdacht nicht bestätigt.

9.49 Uhr: Leiter des Krisenstabes: Corona-Schnelltests sind nicht sicher genug

Eine gründliche Untersuchung kann mit Schnellfiebertests nicht sicher durchgeführt werden, erklärt Amtsarzt Torsten Bossert. Schnellfiebertests wurden z.B. an französischen Flughäfen versucht. Eine Erkrankte hatte bewusst fiebersenkende Mittel genommen und gesagt, sie sei gesund, so durfte sie einreisen.

8 Uhr: Veranstalter in Bad Lobenstein reagieren auf Anordnung des Landratsamtes

Das Landratsamt veröffentlichte am Dienstagvormittag eine Anordnung, wonach bis auf Weiteres alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen im Landkreis wegen des Coronavirus abgesagt sind. Dies betrifft beispielsweise kulturelle Veranstaltungen, Tagungen, Versammlungen von Feuerwehren, Jägerschaften und viele mehr. Hier eine Übersicht über Veranstaltungen in den kommenden Tagen, deren Absagen bereits vorliegen. Im Laufe der Woche könnten noch einige hinzukommen.

Auch in Schkölen im Saale-Holzland fällt eine Hausmesse aus, auf der viele Zuschauer erwartet worden waren.

7 Uhr: Lieferengpass in Jena nicht nur bei Desinfektionsmitteln

Die Ereignisse rund um das Coronavirus überschlagen sich. Leander Knorre, Inhaber der Rats-Apotheke am Markt in Jena, erklärt, dass die Desinfektionsmittel zur Neige gehen - sogar jene Bestände, die sein Team berufshalber zwingend benötigt für das Keimfreihalten der Hände.

5.22 Uhr: Thüringen Ausstellung in Erfurt bleibt geöffnet

Die Furcht vor einer Ausbreitung des Virus hat zum Ausfall vieler öffentlicher Veranstaltungen geführt. Die noch bis zum 8. März dauernde Thüringen Ausstellung in Erfurt dagegen soll weiterhin für Besucher geöffnet bleiben. Derzeit sehe man keinen Grund für eine Absage, stehe aber im ständigen Austausch mit den Behörden, so Constanze Kreuzer, Geschäftsführerin der veranstaltenden RAM Regio.

5.20 Uhr: Uniklinikum Jena rüstet sich für mehr Coronatest-Kapazität

Das Universitätsklinikum Jena richtet sich auf deutlich mehr Tests auf das Coronavirus ein. Das Institut für Medizinische Mikrobiologie plant Abend- und Wochenendarbeit, um die Kapazitäten zu erhöhen. Laut Oberarzt Michael Baier hat das Labor in Jena-Lobeda bislang im Schnitt 20 Proben pro Tag bearbeitet, stellt sich aber auf bis zu 200 bis 300 pro Tag ein - neben den regulären Aufgaben beim Nachweis von anderen Krankheitserregern.

4. März

21.03 Uhr: Eisenacher Sommergewinnszunft will Absage der Stadt rechtlich prüfen

Am Mittwochabend tagten Zunft, Förderverein und Schaustellerverband zur aktuellen Entscheidung der Stadt, den Sommergewinn in Eisenach abzusagen. Die Empörung über das aus ihrer Sicht eigenmächtige Handeln der Stadtverwaltung ist groß. Alle Beteiligten verlangen schon für Donnerstag einen Gesprächstermin bei Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke).

Bisher gibt es keine schriftliche Absage, informierte der Zunftmeister am Abend. Die Beteiligten fordern eine rechtssichere Begründung. Sie beklagen zudem, dass sie in die Entscheidungsfindung nicht einbezogen wurden.

18.09 Uhr: Testergebnisse entscheiden über Wiedereröffnung der Pößnecker Stadtverwaltung

"Nach der Bestätigung des ersten Coronavirus-Infizierten in Pößneck stehen die Testergebnisse der zahlreichen Kontaktpersonen, die nun alle als Verdachtsfall gelten, noch aus. Abhängig von diesen Testergebnissen ist es, ob die Stadtverwaltung Pößneck - das Rathaus und das Verwaltungsgebäude Neustädter Straße 1 - am Donnerstag wieder für den Publikumsverkehr öffnet." Das teilte am Mittwochnachmittag die Stadt Pößneck mit.

17.09 Uhr: Virus lässt Telefone in Saalfeld-Rudolstadt glühen

Die Geschehnisse rund um das Coronavirus lassen im Landratsamt die Telefone glühen. Seit am Dienstagvormittag die zentrale Rufnummer 03671/823823 als Infotelefon eingerichtet wurde, haben sich bis Mittwochnachmittag rund 30 Bürger auf diesem Wege informiert. Eine ähnlich hohe Anzahl von Patienten ließ sich in diesem Zeitraum in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld auf das Virus testen.

16:50 Uhr: Tag der Karnevalisten in Apolda abgesagt

Die Vereinsbrauerei Apolda und der Faschingsregionalverein (FRA) sagen ihre Gala-Veranstaltung mit 1500 Beteiligten als Maßnahme gegen das Coronavirus ab.

16.44 Uhr: 15 Menschen in Jena in häuslicher Quarantäne

Bislang habe es in Jena 10 Verdachtsfälle gegeben, sagte die designierte Amtsärztin Enikö Bán, die in wenigen Wochen die Nachfolge von Antje Weise antreten wird. Allerdings befänden sich aktuell 15 Personen in häuslicher Quarantäne. Nach Báns Worten sei diese nach den Kriterien des Robert-Koch-Institutes verhängt worden: Betroffene waren in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet oder hatten Kontakt zu einem Erkrankten.

13.13 Uhr: Corona-Testergebnisse nehmen Sorge

Gute Nachrichten aus dem Weimarer Gesundheitsamt. Am Vormittag haben elf Coronavirus-Testergebnisse das Fachamt der Stadt Weimar erreicht. Danach hat sich keiner der Getesteten mit dem neuartigen Virus angesteckt.

Besonders freuen dürfte die Nachricht Schüler, Eltern und Lehrer des Schillergymnasiums und der Pestalozzischule in Weimar, weil Schüler beider Schulen unter den Getesteten waren und dort bereits über eine Schließung der Schulen nachgedacht wurde. - Das Gesundheitsamt der Stadt wartet derzeit noch auf rund 20 andere Testergebnisse aus dem Labor.

12 Uhr: Tattoo-Convention in Gera sowie weitere Veranstaltungen wegen Coronavirus abgesagt:

Die Veranstalter der Tattoo-Convention Gera, Eva und Frank Schmidt aus Weida, haben die geplante 11. Auflage ihrer Tattoomesse im Geraer Kultur- und Kongresszentrum abgesagt. „Es geht also um den Schutz von Menschen“, begründen sie diesen Schritt, zu denen sie die Ämtern veranlasst haben.

10.20 Uhr: Eisenacher Frühlingsfest Sommergewinn und Kommersch abgesagt

Das Eisenacher Frühlingsfest Sommergewinn und die Kommersch wurden vor dem Hintergrund des neuartigen Coronavirus abgesagt. Man könne die aktuellen Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Großveranstaltungen nicht umsetzen.

5.15 Uhr: Arztpraxen und Krankenhäuser berichten von Diebstählen

Inzwischen gibt es erste Berichte, wonach es in Arztpraxen und Krankenhäusern zum Diebstahl von Schutzmasken oder Spendern mit Desinfektionsmittel kommt. In einer Klinik im Weimarer Land beispielsweise wurde eine ältere Besucherin dabei ertappt, wie sie aus einem Spender in der Eingangszone Desinfektionsmittel in eine mitgebrachte Flasche abfüllte.

3. März

21.30 Uhr: Weimar wartet bis zu fünf Tage auf Corona-Schnelltest

Vier bis fünf Tage beträgt inzwischen die Wartezeit des Weimarer Gesundheitsamtes auf Ergebnisse von Corona-Schnelltests. Und das, obwohl der Test selbst binnen drei bis fünf Stunden ein Ergebnis ausweist. Damit sind die Laborkapazitäten weiterhin das Nadelöhr im Umgang mit dem neuen Virus.

18.30 Uhr: Saalfelder Klinik melden weitere Verdachtsfälle

Der Zustand des Corona-Patienten In den Saalfelder Thüringen-Kliniken ist nach Angaben eines Sprechers stabil, es bestehe keine Lebensgefahr. Am Dienstag seien weitere Patienten als Verdachtsfälle in den Thüringen-Kliniken eingeliefert worden. Ob diese Patienten auf die Isolierstation aufgenommen werden oder eine häusliche Quarantäne möglich sei, entscheiden die behandelnden Ärzte, sagte der Sprecher weiter.

17.00 Uhr: Schott sagt Grundsteinlegung in Jena ab

Die Firma Schott sagt in Jena die Grundsteinlegung des neuen Hauptgebäudes am Donnerstag ab. "Aufgrund der besonderen Entwicklung im Hinblick auf die immer häufiger auftretenden COVID-19- Erkrankungen sehen wir uns leider gezwungen, die geplante Grundsteinlegung für unser multifunktionales Hauptgebäude in Jena am Donnerstag für alle externen Teilnehmer abzusagen", teilte das Unternehmen mit. Es würden nur noch absolut betriebsnotwendige Termine und Treffen stattfinden. Zur Grundsteinlegung seien nur noch wenige Mitarbeiter eingeladen.

16.50 Uhr: Corona-Hotline in Erfurt ab Mittwoch geschaltet

Bei dem Verdacht auf eine Corona-Infektion soll in Erfurt die neue Nummer der Verwaltung angerufen werden. Unter der Telefonnummer 0361/655267662 hat die Stadtverwaltung ab Mittwoch 7 Uhr ein Expertentelefon freigeschaltet. Bis zu acht Leitungen können geschaltet sein. Personen, die Kontakt mit dem Infizierten aus dem Saale-Orla-Kreis hatten, sollen sich im Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises melden (03663/488171 oder 488612).

16.00 Uhr: Fußballspiele und Fasching abgesagt

Der Kreisfußballausschuss Jena-Saale-Orla hat alle Spiele am kommenden Wochenende im Saale-Orla-Kreis und mit Beteiligung von SOK-Mannschaften abgesagt, ebenso das Pfeifen von Schiedsrichtern aus dem Saale-Orla-Kreis. Die Entscheidung wurde laut Mitteilung "zum Wohle unserer Spieler, Verantwortlichen und Schiedsrichter getroffen. Damit wollen wir unserer Fürsorgepflicht nachkommen und der weiteren Ausbreitung nicht Vorschub leisten."

14.15 Uhr: So reagieren die Behörden im Saale-Orla-Kreis

Um 15 Uhr findet im Schleizer Landratsamt eine Pressekonferenz statt, bei der über die weiteren Maßnahmen und die aktuellen Informationen nach der Erkrankung eines Pößneckers am Corona-Virus informiert wird.

12.40 Uhr - Buchmesse abgesagt

Ein kurzer Blick ins Thüringer Nachbarland: Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden, wie eine Sprecherin der Buchmesse am Dienstag mitteilte.

12.20 Uhr - CDU-Abgeordneter steht unter Corona-Quarantäne

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen steht ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion unter Quarantäne. Der Name des Landtagsmitglieds ist der Redaktion bekannt.

Ein Sprecher der Fraktion bestätigte dieser Zeitung auf Nachfrage „einen Corona-Verdachtsfall in den Reihen der Abgeordneten, der schnellstmöglich geklärt werden“ solle. Falls sich der Verdachtsfall bestätigt, könnte die für Mittwoch vorgesehene Wahl des Ministerpräsidenten gefährdet sein.

12.00 Uhr: Nach Corona-Erkrankung: Der Mann aus Pößneck ist mit einer 35-köpfigen Busreisegruppe zum Ski-Urlaub in den Winterferien nach Südtirol gefahren. Er hatte wohl Kontakt zu über 200 weiteren Personen, unter anderem mit einem Hausarzt.

10.30 Uhr - Krisenstab ordnet Maßnahmen im Saale-Orla-Kreis an

Die Stadtverwaltung Pößneck ist heute und morgen für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises hat ein Bürgertelefon geschaltet. Die Nummer lautet: (03663) 488 888. Der Krisenstab des Landratsamtes hat eine Absage aller öffentlichen Veranstaltungen mit über 50 Personen im Saale-Orla-Kreis angeordnet. Dies betreffe beispielsweise kulturelle Veranstaltungen, Tagungen, geplante Versammlungen von Feuerwehren, Jägerschaften und so weiter. Mehr Informationen lesen Sie hier.

Ausführlich berichtete der Landrat und der Leiter des Pandemie-Stabes über die Maßnahmen in einer Pressekonferenz am Nachmittag [mit Video].

8.00 Uhr - Thüringen-Kliniken verweisen auf Standort Saalfeld

Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall rechnen die Thüringen-Kliniken mit einem weiteren Anstieg der Zahl von Personen, die sich auf den neuartigen Virus testen lassen wollen. Dazu hat das Krankenhaus entsprechende Hinweise auf seiner Internetseite veröffentlicht.

7.30 Uhr - Weitere Corona-Verdachtsfälle im Saale-Orla-Kreis

Nach einer ersten bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Thüringen fällt der Unterricht am Gymnasium in Pößneck bis Freitag aus. Laut Landratsamt seien bei der Ermittlung der Kontaktpersonen des bereits Infizierten zwei Verdachtsfälle am Gymnasium in Pößneck festgestellt.

7.00 Uhr - Erfurt bildet Katastrophenschutzstab

Falls in Erfurt zahlreiche Bürger am Corona-Virus erkranken sollten, wird der Katastrophenschutzstab unter Leitung des Amtsarztes mit dem Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz koordiniert.

Für Erfurter, die befürchten vom Corona-Virus betroffen zu sein, wird derzeit eine Hotline eingerichtet, die zur telefonischen Klärung dient, ob tatsächlich ein Verdachtsfall vorliegt. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.00 Uhr: Tägliche Lagebesprechungen und Infektionsstützpunkte

Thüringen bereitet sich auf eine weitere Ausbreitung des Virus' intensiv vor. In Gera gibt es tägliche Lagebesprechungen im Rathaus. „Aufklärungsarbeit ist jetzt das A und O“, sagt OB-Referentin Charline Köhler. Bei einem Ausbrauch werde ein Krisenstab einberufen.

Zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten richtet die Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH in Erfurt einen separaten Praxisbereich für erkrankte Patienten an fast allen der 16 Thüringer Standorte ein. Zudem ist eine Info-Hotline eingerichtet - Telefonnummer: 0361/6010930.

2. März

19.45 Uhr - Erster Coronavirus-Erkrankter in Thüringen: Am Montagabend gab es den ersten bestätigten Fall von Corona-Virus im Saale-Orla-Kreis. Laut Landratsamt betrifft es einen 57 Jahre alten Mann aus der Orlasenke, der in Südtirol zum Ski fahren war. Er leigt derzeit in einem Krankenhaus der Region zur Behandlung. Welche Maßnahmen nun ergriffen werden, lesen Sie hier.

16.30 Uhr - An manchen Orten in Jena wird der Zucker knapp.

Wegen Corona-bedingten Vorratskäufen müssen Kunden in Jena vorerst auf gewöhnlichen Zucker verzichten. Insgesamt besteht aber kein Mangel.

16 Uhr - RB Leipzig Security weist Japaner aus dem Stadion

Aus Panik vor dem neuartigen Coronavirus hat der Sicherheitsdienst des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig eine Gruppe Japaner des Stadions verwiesen. Später entschuldigte sich der Verein.

9 Uhr - Taskforce und Infotelefon in Erfurt gestartet: Am Montagmorgen, 2. März, hat die Thüringische Landeshauptstadt eine Taskforce und ein Infotelefon in Sachen Corona eingerichtet. Bislang gab es in Erfurt keine Corona-Verdachtsfälle.

6 Uhr - Verdacht auf Coronavirus in Ichtershausen bestätigt sich nicht: Die Kinder und Jugendlichen in Ichtershausen müssen am Montag, 2. März, doch in die Schule gehen. Wie das Landratsamt im Ilm-Kreis unserer Redaktion mitteilte, traf das Ergebnis des Abstriches des 15 Jahre alten Jungen am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr in den Ilm-Kreis-Kliniken ein. Der Befund ist negativ. Der Verdacht einer Coronavirus-Infektion bei dem 15-jährigen Jungen hat sich damit nicht bestätigt.

1. März

19 Uhr – Wegen Überlastung erst sehr spätes Ergebnis für den Ilm-Kreis: Wegen Coronavirus-Verdacht wurde am Freitag eine Grund- und Regelschule in Ichtershausen geschlossen. Die Berliner Charité hatte am Sonntag eingeräumt, dass bei den laufenden Tests auf das Virus nicht alles nach Plan läuft. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

18.25 Uhr – Nur spärlich gefüllte Hallen bei Auftakt von Thüringen Ausstellung: Wegen des Coronavirus ist Thüringens größte Verbrauchermesse mit einem Besucherrückgang in ihr 30. Jahr gestartet. Zum Auftakt kamen 19.000 Gäste, das sind 6000 weniger als im Vorjahr. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

15 Uhr – Ergebnis für Ilm-Kreis wird heute erwartet: Das Ergebnis einer Untersuchung für einen Verdachtsfall aus Ichterhshausen (Ilm-Kreis) wird für Sonntag 18 Uhr erwartet. Danach wird entschieden, ob die Grund- und Regelschule in Ichtershausen am Montag öffnet.

14 Uhr – Entwarnung in Nordhausen: Für fünf Verdachtsfälle in Nordhausen gab es am frühen Nachmittag Entwarnung. Daher bleibt das Herder-Gymnasium in Nordhausen am Montag weiter geöffnet. Am Wochenende war vorsorglich der Tag der offenen Tür abgesagt worden. Weitere acht Verdachtsfälle im Südharz werden noch untersucht. Diese seien nicht medizinisch begründet, sondern wurden durchgeführt, weil die Personen sich in Risikiogebieten aufgehalten hatten.

29. Februar

20 Uhr – Thüringen-Ausstellung mit erhöhten Hygiene-Vorkehrungen: Trotz der Absage der Reisemesse ITB in Berlin wegen des Coronavirus hat die Thüringen Ausstellung ihre Tore für Besucher geöffnet. Welche Hygiene-Maßnahmen erhöht wurden, lesen Sie hier. Im vergangenen Jahr kamen rund 70.000 Gäste.

6 Uhr – Taskforce und Info-Telefon ab Montag in Erfurt: Bisher gibt es in der Stadt Erfurt keine Coronavirus-Verdachtsfälle. Doch da die Situation sich schnell ändern kann, hat sich die Verwaltung darauf vorbereitet. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

5 Uhr – Gesundheitsämter stellen andere Aufgaben zurück: Die notorisch unterbesetzten Thüringer Gesundheitsämter konzentrieren sich gegenwärtig auf die Eindämmung der Corona-Virus-Erkrankungen stellen dafür andere Aufgaben zurück. Dazu zählen Hygienekontrollen in Klinikbereichen mit hohem Infektionsrisiko oder Reihenuntersuchungen bei vierjährigen Kindergartenkindern. Bettina Naumann vom Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises ist überzeugt, dass es bereits zigtausende Corona-Fälle in der Bundesrepublik gibt und die Epidemie hierzulande einen ähnlichen Verlauf nehmen wird wie in China, wo sie schon wieder am Abklingen ist.

28. Februar

23 Uhr – Großauftrag für Atemschutzmasken für Firma aus Weida: Wegen des Corona-Virus’ hat die Weidaer Matratzenfirma Breckle einen Großauftrag über 400.000 Atemschutzmasken erhalten. In den Handel kommen die Masken allerdings nicht. Die Produktion in dem Unternehmen, das eigentlich Matratzen herstellt, wurde dafür umgestellt.

18 Uhr – Atemschutzmasken werden knapp: Obwohl nicht klar ist, wie sehr Atemschutzmasken vor einer Corona-Erkrankung schützen, gibt es Berichte über Engpässe bei Atemschutzmasken etwa aus Nordhausen oder Gera.

13.30 Uhr – Feuerwehr sagt Jahresversammlung in Arnstadt ab: Die Stadt Arnstadt hat die für Freitag geplante Jahreshauptversammlung abgesagt.

13 Uhr – Corona-Verdacht bei Schulkind nicht bestätigt: Der Corona-Verdachtsfall bei einem Schulkind der Grundschule Kromsdorf (Weimarer Land) hat sich nicht bestätigt. Es findet normaler Unterricht wieder ab Montag statt. Das Kind soll mit Eltern auf einer der Kanarischen Inseln Urlaub gemacht haben und habe Symptome gezeigt, für die das Virus ursächlich sein könnte. Mehr als 50 Prozent der Schüler wurden von ihren Eltern vorsorglich zu Hause behalten worden.

11 Uhr – Tanzturnier in Bad Tennstedt abgesagt: Der Tennstedter Karnevalverein hat das Unstrut-Hainich-Tanzturnier abgesagt. Erwartet wurden am Samstag Teilnehmer aus ganz Mitteldeutschland

9.03 Uhr – Schulen und Verwaltungen im Ilm-Kreis geschlossen: Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls bleiben Schulen und Verwaltungen im Ilm-Kreis heute geschlossen. Aus dem Italien-Urlaub brachte ein Kind Coronavirus-Symptome mit. Am Freitag bleiben Gemeindeverwaltung und Schulen deshalb geschlossen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

27. Februar

15.45 Uhr – Städte richten Hotline-Nummern ein: In Weimar wurde ein Komitee für außergewöhnliche Ereignisse einberufen und Bürger-Hotline geschaltet: 03643/762 555. Zudem wurde eine Untersuchungseinrichtung eingerichtet, um Tests zentral durchführen zu können. Aus personellen Gründen sind Schuleingangs-Untersuchungen bis auf Weiteres ausgesetzt worden. Das Landesamt für Verbraucherschutz bietet ein Infotelefon zum Thema: Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13.30 bis 15 Uhr unter der Nummer 0361/57 38 15 099. Auch in Erfurt wird eine Telefonnummern vorbereitet, bei denen sich Bürger i Notfall melden können. In Gera gibt es Lagebesprechungen und eine Rufbereitschaft.

15.39 Uhr – Coronavirus-Verdacht in Gotha bisher nicht bestätigt: Das Gesundheitsamt Gotha hat in dieser Woche drei Personen negativ auf eine Infektion getestet. Jedoch gab es keine Quarantäne für eine Arbeitsagentur-Mitarbeiterin. Vielmehr wurde deren Sohn mit entsprechenden Verdachtssymptomen ins Krankenhaus gekommen. Ein Test verlief negativ.

7 Uhr – Arztpraxen und Kliniken rüsten sich für möglichen Ausbruch: Die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen arbeitet derzeit an einem Konzept für zusätzliche Hausbesuchsdienste, sollte die Zahl an Infizierten weiter steigen. Thüringer Arztpraxen werden ständig mit aktuellen Informationen aus dem Berliner Robert Koch-Instituts über das Virus versorgt. Das Wichtigste ist das Einhalten völlig normaler Hygieneregeln. Auch die Kliniken in Thüringen sehen sich für den Fall der Fälle gerüstet.

26. Februar

19 Uhr – Jenaer Infektiologe zum Coronavirus „Reaktion macht mir die größten Sorgen“: Prof. Mathias Pletz vom Universitätsklinikum Jena erklärt warum er sich sorgt:

"Für mich hat das Virus die Relevanz einer schweren Grippe-Epidemie. Wobei man immer wieder betonen muss, dass Grippe sogar folgenreicher sein kann, vor allem für Kinder. Am Coronavirus ist weltweit noch kein Kind unter neun Jahren verstorben, in den USA sind in der bisherigen aktuellen Saison 105 Kinder an Influenza gestorben."

Es wird seiner Meinung nach eine Pandemie geben : Er sieht wenig Chancen, "dass uns eine Eindämmung gelingen wird. Wobei eine Pandemie zunächst nichts über die Schwere einer Erkrankung aussagt, sondern über ihre Verbreitung."

: Er sieht wenig Chancen, "dass uns eine Eindämmung gelingen wird. Wobei eine Pandemie zunächst nichts über die Schwere einer Erkrankung aussagt, sondern über ihre Verbreitung." Das Problem beim Coronavirus sei die lange Inkubationszeit und der hohe Anteil an Infizierten, die nur sehr leichte Symptome aufweisen und daher „übersehen“ würden. "Das macht eine Nachverfolgung der Infektionswege so schwer." Das ganze Interview lesen Sie hier.

25. Februar

5 Uhr – Thüringen rüstet sich gegen das Virus: Der Thüringer Koordinierungsstab Coronavirus arbeitet seit Januar. Weitere Ansteckungen auch in Deutschland werden befürchtet. Im Stab arbeiten Experten aus Ministerium, Landesverwaltungsamt sowie dem Landesamt für Verbrauchschutz und bei Bedarf auch aus dem Bereich Katastrophenschutz. Zum Schutz vor der Weiterverbreitung einer Erkrankung könnten auch in Deutschland – wie aktuell in Italien – Verkehrsbeschränkungen für Ortschaften verfügt werden. Das würde das Epidemiegesetz im Paragrafen 24 zulassen. Der Freistaat mit seinen 40 Krankenhäusern sei zudem auch für schwierige Situationen vorbereitet. Landesärztekammer und Apothekerverband weisen erneut auf die üblichen Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen, das Niesen in die Armbeuge, kein Händeschütteln und Abstand halten hin.

24. Februar

14 Uhr – Bad Blankenburg statt Gardasee: Unverhoffte Gäste begrüßte die Landessportschule Bad Blankenburg. Das U-15-Fußballteam des FC Deisenhofen, in der Bayernliga derzeit Neunter, startete kurzfristig sein Trainingslager am Eingang des Schwarzatales. Grund war das Auftreten des Coronavirus’ in Norditalien. Denn eigentlich wollte die Truppe von Trainer Jonas Frech jetzt am Gardasee sein und sich auf die Rückrunde vorbereiten. Nachdem an der österreichisch-italienischen Grenze erste Züge gestoppt wurden, ging bei den Verantwortlichen und Eltern die Angst um. Die Organisatoren zogen deshalb kurz vor der Abfahrt in den Süden die Notbremse und sahen sich nach einer Ersatzvariante um.

20. Februar

13.30 Uhr – Wie in Jena der Virus Unternehmen zu schaffen macht: Vor allem international arbeitende Unternehmen in Jena spüren die Auswirkungen schon deutlich und reagieren mit Home-Office. Messen und Projekte werden verschoben, Lieferungen verzögern sich. Manche beklagen bereits Umsatzeinbußen.

3. Februar

12 Uhr – In Nordhausen steht für Erkrankte Flüchtlingsunterkunft bereit: Nachdem zwei Studienbewerber ins Südharz-Klinikum wegen des Verdachts auf Coronavirus eingeliefert wurden, erklärt das Landratsamt, wie es bei einer größeren Zahl an Erkrankungen vorgegangen würde.