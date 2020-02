Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus-Verdachtsfälle beschäftigen Thüringer Schulen

Wegen Verdachts auf Infektionen mit dem Coronavirus sind im Ilm-Kreis zwei Schulen geschlossen und im Weimarer Land Schulgebäude desinfiziert worden. Das teilten das Landratsamt des Ilm-Kreises und das zuständige Schulamt Mittelthüringen am Freitag mit.

Ein 15-Jähriger aus Amt Wachsenburg wurde am Donnerstag mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung zur isolierten Behandlung in den Ilm-Kreis-Kliniken aufgenommen. Dem Jungen gehe es den Umständen nach gut, hieß es beim Landratsamt. Der Schüler habe nach einem Aufenthalt in einem Skilager in Italien Symptome gezeigt. Mindestens bis ein Befund vorliegt, fällt der Unterricht an der Regelschule in Ichtershausen, die der Junge besucht, aus. In dem Gebäudekomplex ist zudem eine Grundschule untergebracht. Auch dort werde es vorerst keinen normalen Schulbetrieb geben, hieß es.

Entwarnung gab es am Freitag im Weimarer Land. Der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestätigte sich bei einem Grundschüler nicht. Testergebnisse seien negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin des Landratsamts mit. Nachdem der Verdachtsfall bekannt geworden war, wurden Schule die Turnhalle vorsichtshalber desinfiziert, der Schulbetrieb lief aber weiter. Das Thüringer Bildungsministerium richtete einen Krisenstab ein. Schulen und Kindergärten sollen am Montag in einem Schreiben über mögliche Schutzmaßnahmen informiert werden.

Die Zahl erfasster Corona-Infektionen in Deutschland war bis Freitagvormittag nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 53 gestiegen, hauptsächlich in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Wegen der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus ist auch die Internationale Tourismusmesse ITB in Berlin abgesagt worden. Das hat der Veranstalter Messe Berlin am Freitagabend mitgeteilt.

