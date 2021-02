Covid-Inzidenz sinkt im Kreis auf 106

Unstrut-Hainich-Kreis. Gesundheitsamt: Ein weiterer Patient ist leider am Virus verstorben.

Auf 106 ist im Unstrut-Hainich-Kreis die Inzidenz – die Covid-Infektionen in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – gesunken. Diese Zahl vermeldet am Freitagmorgen das Robert-Koch-Institut. Laut der hiesigen Kreisverwaltung sind aktuell 256 Menschen infiziert, 14 von ihnen aus Pflegeheimen des Kreises. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.