Delta in Weimar noch nicht weit verbreitet

Weimar. Keine stationären Corona-Patienten aus Stadt und Kreis.

Auf fünf gestiegen ist die Zahl der in Weimar nachgewiesenen Delta-Varianten. Da Weimar keine Kapazitäten zur Genomsequenzierung in Proben hat, liegen diese allerdings teils Wochen zurück. Am Montag mussten die Gesundheitsämter in Stadt und Kreis keine neuen Corona-Infektionen aufnehmen. So blieb die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in Weimar bei null und im Weimarer Land bei 2,4. In Stadt und Kreis gibt es je zwei Infizierte. Kein Patient wird stationär behandelt.