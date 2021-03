Thüringen und der Öffnungstest

Die Gothaer Innenstadt am letzten Einkaufstag vor dem aktuellen Lockdown.

Der Ministerpräsident hat vor allem in diesen Tagen nur ein erkennbares Ziel: Thüringen aus der Falle zu befreien, in der es sich aktuell befindet. Als einziges Land liegt es bei der Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche über 100 -- und dies auch noch deutlich. Am Montag erhöhte sich die Zahl erneut auf 135.

An der 100 hängt seit der jüngsten Bund-Länder-Konferenz die Möglichkeit, den Exit aus dem Lockdown zu wagen. Solange Thüringen darüber liegt, dürfen etwa nicht pauschal die Kontaktbeschränkungen gelockert werden.

Vieles ist noch unklar bei kostenlosen Schnelltests in Thüringen

Das heißt: Nur in Thüringen gilt auch mittelfristig, dass sich ein Haushalt mit maximal einer Person treffen kann, kleine Kinder nicht mitgerechnet.

Der offensichtliche Ausweg aus dieser Falle – die Inzidenz zu senken – erscheint vorerst verstellt. Die ansteckendere Variante des Corona-Virus aus Großbritannien hat sich verbreitet. Hinzu kommt das alte Dilemma: Je mehr geöffnet wird, umso mehr Kontakte gibt es. Am Ende droht wieder, so wie vor Weihnachten, der völlige Lockdown.

Einzelhandel und Gastronomieerhöhen Druck

Aktuell sind die Schulen teilweise in den nicht ganz so stark betroffenen Landkreisen auf. Friseure, Blumenläden und Gartenmärkte sind grundsätzlich geöffnet. Und ab nächstem Montag, so sieht es der Entwurf der neuen Corona-Verordnung vor, sollen Buchläden, Kosmetik- und Fußpflegestudios dazukommen. Und der Verkauf von Kinderschuhen wird erlaubt.

Doch der Einzelhandel und die Gastronomie erhöhen fast täglich den Druck: Viel länger, sagen ihre Verbände und Kammern, würden viele Unternehmen den aktuellen Zustand nicht überleben.

Thüringens Innenminister fordert neue Debatte über Corona-Warn-App

Also muss ein alternativer Ausweg her. Ramelow setzt hier wie die Opposition auf Technik und Testen – und auf regionale Lösungen. Auch Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) schlug vorige Woche vor, die Läden seiner Innenstadt an zwei Tagen für frisch getestete Menschen zu öffnen.

Ramelow ist im Prinzip einverstanden. Aber nur im Prinzip. Zuvor, sagt er, müssten die Gesundheitsämter an das digitale Kontaktverfolgungsmanagement „Sormas“ angeschlossen sein, das Bund und Länder bereits im Januar zum Standard erklärten. Damit müsse die Handy-App „Luca“, die in Jena bereits ausprobiert wird, kombiniert werden. Mit ihr lassen sich freiwillig alle Kontakte speichern.

„Der Einzelhandel kann regional öffnen, wenn die Kommunen ihre Gesundheitsämter umstellen und die Testzentren arbeiten“, sagte Ramelow. Als Pilotprojekt sei neben Erfurt der Landkreis Nordhausen denkbar, wo der Inzidenzwert seit Wochen stabil unter 100 liegt.

Ramelow hat mit Bausewein und Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) telefoniert. Beide sollen nun mit Sozialministerin Heike Werner reden. Die Linke sieht die Initiative Erfurts skeptisch, hat nun aber eine regionale Modell-Klausel in ihrem Verordnungsentwurf verankert.

App-Einsatz nochnicht beschlussreif

Doch wie schnell könnte das gehen? Der Einsatz der Luca-App ist nicht beschlussreif. Zunächst seien noch haushalts-, vertrags- und vergaberechtliche Fragen zu klären, sagte eine Sprecherin Werners. „Wir sind dazu im Gespräch mit dem Finanzministerium.“

Das Kabinett will sich an diesem Dienstag die App vorstellen lassen und den an die Bund-Länder-Vorgaben angepassten Stufenplan beraten. Danach diskutieren die Landtagsausschüsse für Soziales und Bildung den Entwurf der Corona-Verordnung. Dort dürfte Eile angemahnt werden: Neben der AfD, die seit Langem ein Ende des Lockdowns fordert, drängen CDU und FDP immer lauter auf Öffnungen.