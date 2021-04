In Thüringen sind von Samstag zu Sonntag 667 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden (Symbolbild).

Derzeit 10.000 aktive Corona-Fälle in Thüringen

Erfurt. Thüringen bleibt weiterhin das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland. Das verdeutlichen die aktuellen Zahlen.

In Thüringen sind von Samstag zu Sonntag 667 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Landesweit gelten nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts vom Sonntag derzeit 10.000 Menschen als aktiv infiziert. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Der sogenannte Inzidenzwert erhöhte sich nach einem leichten Rückgang wieder. Er lag laut Staatskanzlei am Sonntag bei 225 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Thüringen wird seinen Status als am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenes Bundesland somit weiter nicht los. Die Landkreise Sömmerda (4.) und Gotha (6.) rangieren mit Inzidenzwerten von 344 und 321 unter den zehn größten Corona-Hotspots bundesweit.

Von Samstag zu Sonntag wurden in Thüringen fünf weitere Todesfälle von mit dem Coronavirus infizierten Menschen gemeldet. In Krankenhäusern wurden 210 schwer an Covid-19 Erkrankte intensivmedizinisch behandelt, die Zahl ist seit einigen Tagen leicht rückläufig.