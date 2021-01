Die Infektionszahlen in der Wartburgregion sinken

Wartburgregion. Bislang war in der Wartburgregion, also Stadt Eisenach und Wartburgkreis, noch kein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) in Alten- und Pflegeheimen unterwegs. Da steht der Start wohl erst in der nächsten Woche bevor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Dies gilt auch für das Impfzentrum am Eisenacher Klinikum. Am 13. Januar geht es dort mit den ersten Impfungen los. Die Termine für die Startphase, also für den bis dahin vorhandenen Impfstoff, sind aber schon vergeben. Dazu heißt es von der KVT: „Aus Sicherheitsgründen können wir lediglich für gelieferten Impfstoff Impftermine vereinbaren.“ Thüringenweit seien bislang über 20.000 Erst- unf Folgetermine für die nötige zweite Impfung vergeben worden.

Geplant ist eine Öffnung Montag bis Freitag zwischen sechs und zwölf Stunden: Im ersten Monat voraussichtlich nur eine sechs-Stunden-Schicht, um mit dem Impfstoff auch die Folgeimpfung nach drei Wochen abdecken zu können. Bei Vorhandensein von ausreichend Impfstoff, soll für die Dauer von zwei sechs-Stunden-Schichten geöffnet sein, teilt die KVT mit. Ob und wie schnell man auch an den Wochenenden und Feiertagen impfen werden, hänge vom Vorhandensein des Impfstoffes ab.

Die nächste Lieferung mit Impfstoff ist für Freitag, 8. Januar, angekündigt. Ab dann werden neue Termine vergeben, online über www.impfen-thueringen.de. Oder unter Telefon 03643/4950490. Die KVT bittet darum nur diese Nummer für Terminvereinbarung zum Impfen zu wählen, und nicht die übliche Bereitschafts-Hotline 116117.

Unterdessen sinkt die Zahl der Corona-Patienten im Eisenacher Klinikum. Zum Stand (7. Januar) waren es 46 Erkrankte auf den Isolierstationen und fünf Patienten mit schwereren Symptomen auf der Intensivstation. Drei davon werden beatmet.

Die Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) sinken in der Region ebenfalls weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) zum Stand 7. Januar, 0 Uhr, liegt sie in der Stadt Eisenach bei 182,3 und im Wartburgkreis bei 257,2.

Das Gesundheitsamt des Wartburgkreises registrierte zum Stand 7. Januar 16.30 Uhr einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (Gesamt nun: 45/30 Kreis und 15 Stadt) und 701 aktive Corona-Infektionen im Wartburgkreis. Schwerpunkte bleiben im Südkreis Bad Salzungen (153 Fälle), Krayenberggemeinde (118) und Bad Liebenstein (64).

Im Nordkreis sind besonders folgende Kommunen betroffen: Gerstungen (31), Gemeinde Hörselberg-Hainich (30), Stadt Werra-Suhl-Tal (29) und Stadt Treffurt (27)

In der Stadt Eisenach gibt es laut Gesundheitsamt 231 aktive Infektionen. In der Region gab es seit Beginn der Pandemie bislang 3239 Infektionen, 2262 der davon betroffenen Menschen haben die Infektion überstanden und gelten als genesen.