Die Zahl der Genesenen in Wartburgregion steigt

Es gibt kaum noch Veränderungen bei den vom Gesundheitsamt gemeldeten aktuelle Corona-Fallzahlen in der Region. Mit Stand Montag, 18. Mai, 15 Uhr, gab es wie am Sonntag 84 nachgewiesen mit dem Virus infizierte Menschen. 54 (drei mehr als am Vortag) davon gelten als bereits genesen. Im Wartburgkreis sind oder waren 55 Menschen nachgewiesen mit Corona infiziert und in der Stadt Eisenach beläuft sich diese Zahl weiterhin auf 29.

