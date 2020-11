Nordhausen: Drei Schulklassen und viele Lehrer in Quarantäne

Nordhausen. Zwei Corona-Infektionen am Nordhäuser Herder-Gymnasium machen einen Präsenzunterricht für alle in den nächsten Wochen unmöglich.

Wegen eines – letztlich unbegründeten – Corona-Verdachtsfalls musste das Herder-Gymnasium am 1. März seinen Tag der offenen Tür absagen. Nun sind es zwei tatsächliche SARS-Cov2-Infektionen, die das größte allgemeinbildende Gymnasium Thüringens erneut in die Schlagzeilen bringen.

Aufgetreten sind diese bei einem Siebt- und einem Neuntklässler. Ihre Klassen müssen in 14-tägige Quarantäne. Dies gilt auch für eine weitere siebte Klasse. „Denn bis Montag hatten wir noch klassengemischten Sprach- und Sportunterricht“, erklärt Schulleiter Andreas Trump. Und just bis zu jenem 2. November schaut das Gesundheitsamt zurück, weil die infizierten Schüler seit Mittwoch Beschwerden hatten. Wer seit Montag also mit einem der beiden Infizierten mindestens 45 Minuten in einem Raum war, gilt als direkte Kontaktperson und muss damit in Quarantäne.

Die Corona-Tests bei den insgesamt 76 Schülern und den betroffenen Lehrern sind für Donnerstag und Freitag nächster Woche geplant.

„Hauptproblem der Quarantäne werden meine Lehrerkollegen sein“, meint Andreas Trump am Freitagvormittag. Schlimmstenfalls werde „wesentlich weniger als die Hälfte“ der Lehrer in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen.

Ein kompletter Präsenzunterricht könne jedenfalls nicht abgedeckt werden. Wie ab nächster Woche tatsächlich verfahren wird, ob also die Corona-Ampel auf Gelb oder gar Rot umschaltet, entscheidet das Thüringer Bildungsministerium. Trump würde es favorisieren, dass ab Klassenstufe 7 ins Homeschooling gewechselt wird, die jüngeren Schüler unterdessen weiter in der Schule lernen, damit deren Eltern nicht zuhause bleiben müssen.

Für den Freitag dieser Woche hatten die Schulleitung und das Schulamt noch am späten Donnerstagabend den vollständigen Unterrichtsausfall der Klassenstufen 5 bis 10 angeordnet. Die Älteren indes hatten Präsenzunterricht: „Denn in der Oberstufe sind viele Lehrer nicht von der Quarantäne betroffen“, erläutert Trump.