Drei weitere Corona-Infektionen im Südharz

Bei Reihentests im Zusammenhang mit den zwei Corona-Infektionen in der vorigen Woche sind jetzt drei weitere Infektionsfälle festgestellt worden, teilte das Landratsamt mit. Es wurden gut 80 Personen getestet, da medizinisches Personal mit betroffen war. „Damit haben wir glücklicherweise kein größeres Infektionsgeschehen verzeichnet“, sagte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Dienstag. „Um Sicherheit zu erlangen, wird in dieser Woche ein zweiter Testlauf erfolgen.“ Von den drei Neuinfektionen kommen zwei Personen aus dem Landkreis Nordhausen, eine aus einem Nachbarkreis. Damit liegt die Gesamtzahl im Landkreis Nordhausen nun bei 64 Infektionsfällen.