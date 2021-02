Drei weitere Corona-Tote im Weimarer Land

Weimarer Land. Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten im Weimarer Land sinkt. Der Inzidenzwert stieg hingegen leicht an.

21 Corona-Neuinfektionen verkündet das Gesundheitsamt mit Stand Montag, 10 Uhr. Zudem werden 3 weitere Verstorbene gemeldet. Nicht auszuschließen ist, dass die betreffenden Personen bereits vor ein, zwei Tagen verstarben und erst mit Verzögerung gemeldet wurden, heißt es seitens des Amtes. Bereits am Wochenende war eine weitere verstorbene Person gemeldet worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Aktuell sinkend ist die Zahl der Aktivkranken, es sind 319 Personen, darunter 188 weibliche. Innerhalb von sieben Tage wurden 134 Neuerkrankungen registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 163,1 und steigt im Vergleich zur letzten Meldung wieder leicht. In stationärer Behandlung sind zwei Personen. Insgesamt starben bisher 34 Bürger. In Quarantäne sind 449 Personen, 52 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 1987 Krankheitsfälle registriert, 1634 Personen gelten als genesen. Zudem sagte Apolda Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Vertrag bezüglich des Impfzentrums in der Stadthalle von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) inzwischen unterschrieben zurück sei. Am Mittwoch soll das Impfzentrum offiziell seine Arbeit aufnehmen.