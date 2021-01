Drei weitere Todesfälle im Weimarer Land

Am Donnerstag mit einem Datenstand von 18 Uhr hat das Landratsamt in Apolda drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und 78 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert steigt in dessen Folge und überschreitet die 300er-Marke deutlich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der sogenannten Aktivkranken gab das Landratsamt mit 507 an. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung beläuft sich weiterhin auf 20.

Drei neue Covid-19-Todesfälle im Weimarer Land

Leider teilte das Landratsamt auch drei neue Todesfälle mit. Seit Beginn der Pandemie sind somit 16 Personen im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 im Weimarer Land verstorben.

Da in den letzten sieben Tagen 278 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden sind, beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert für den Kreis nun 339 (Vortag: 276,8). Vor Neujahr hatte er noch knapp unter 200 gelegen.

Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne beträgt aktuell 263 Personen. Zusätzlich befinden sich 72 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.