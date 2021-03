Das DRK Weimar hat im Auftrag der Stadt in der Marktstraße 6 eine Teststelle eröffnet.

Weimar. Auch an der Humboldtstraße 82 wird inzwischen im Auftrag der Stadt Weimar kostenlos getestet

DRK Weimar öffnet Teststelle in der Marktstraße

Das DRK hat am Donnerstag im Auftrag der Stadtverwaltung eine Schnelltest-Stelle in der Marktstraße 6 in Betrieb genommen. Personell wird sie abwechselnd durch Mitarbeiter des DRK Weimar und seiner Tochtergesellschaften besetzt und ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.