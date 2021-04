Ein Dankeschön an die Helfer im Tarnanzug in Erfurt

Erfurt. Angehörige der Bundeswehr werden in Erfurt für die Unterstützung im Einstatz gegen die Pandemie gelobt.

„Sie machen hier beste Werbung für die Bundeswehr“, lobte Andreas Bausewein (SPD, Mitte) am Donnerstag die Soldaten. Mit seinem Beigeordneten Andreas Horn hat Erfurts Oberbürgermeister das Impfzentrum Mittelthüringen in Messehalle 1 besucht. 30 Soldaten sind dort seit 10. März mit administrativen Aufgaben betraut. So übernehmen sie etwa die Anmeldung der Impflinge. Als süßen Dank hatte Horn eine Ladung Tüten mit Gummibären mitgebracht. Insgesamt sind in Erfurt 49 Soldaten im Corona-Einsatz. Sie helfen in den drei Impfzentren (Messe, KKH, Helios), beim mobilen Impfteam sowie dem Nachverfolgerteam der Stadtverwaltung.