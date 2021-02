Steffi Leibeling von der Gärtnerei Leibeling in Worbis freut sich, am Montag nach zweieinhalb Monaten ihren Blumenladen wieder öffnen zu können.

Im Mobau-Baumarkt in Heiligenstadt werden gerade die letzten Vorbereitungen getroffen. Zwar darf der Baumarkt an sich ab Montag noch nicht öffnen. „Aber unsere Gartenbauabteilung“, sagt Maik Ruzicka. Den Rest des Marktes müssen er und seine Mitarbeiter vorerst abtrennen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog