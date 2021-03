Ein Jahr Corona in Weimar: Infektion aus dem Ski-Urlaub

Es war ein Montag, als Corona in Weimar Einzug hielt. Am 9. März vor einem Jahr meldete sich eine Frau (50) aus Weimar unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus dem Südtirol-Urlaub beim Gesundheitsamt. Sie wurde sofort auf das neuartige Virus (Sars-Cov-2) getestet. Ergebnis: Corona positiv! Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Weimar und sein Umland haben seitdem nicht nur ein Auf und Ab der Gefühle durchlebt, sondern existenzielle Eingriffe in das private und gesellschaftliche Leben: Geschlossene Kindergärten und Schulen. Besuchsverbote in Pflegeheimen, eingeschränkte Trauungen, Trauerfeiern und Gottesdienste.

Ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall am 9. März sind in Weimar insgesamt 1810 Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus nachgewiesen worden. 1641 Menschen haben ihre akute Infektion überstanden. Über die Zahl jener mit Spätfolgen liegen keine Informationen vor.

Im Marie-Juchacz-Saal werden seit einem Jahr Kontaktpersonen von Infizierten ermittelt. Foto: Michael Baar

Bekannt ist allerdings, dass allein in den vergangenen vier Monaten 92 Frauen und Männer aus Weimar mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Bis zum 15. November 2020 gab es keinen bekannten Corona-Todesfall in Weimar. Dann erlebten Pflege-Einrichtungen, Klinikum und Gesundheitsamt über den Jahreswechsel dramatische Wochen.

Am 9. März 2020 ahnte das in Weimar kaum jemand. Bereits Ende Februar war der Corona-Stab gebildet, die städtische Abstrichstelle und die Corona-Hotline (762 555) eingerichtet worden. Veranstaltungen wurden abgesagt, Kindergärten und Schulen geschlossen. Was zunächst bis 19. April befristet war und galt letztlich doppelt so lange.

Allgemeinverfügungen der Stadt gab es im Drei-Tage-Rhythmus. Zwischen 18. und 20. März schlossen Einzelhandel, Dienstleister, Gastronomie, Hotellerie, Spielplätze, Sport- und Kultureinrichtungen für viele Wochen. Die Friseurstudios öffneten als erste wieder. Museen kehrten schrittweise im Mai und Juni in die Öffentlichkeit zurück.

Auch das gab es: Private Spenden wie diese Pizzen die Stationen des Sophien- und Hufeland-Klinikums Weimar. Foto: Thomas Müller

Für das Deutsche Nationaltheater sollte die Schließung bis zum 31. August dauern. Mit anderen Künstlern und Kulturschaffenden zeigte das Ensemble seine Kreativität: Es gab Konzerte und Aufführungen in kleinem Rahmen unter freiem Himmel, Nachbarschafts- und Konzerte für Helden der Pandemie. Das Sängerpaar Eleonore Marguerre und Uwe Stickert erkämpfte sich ein Konzert im Garten vor 40 Gästen.



Was wieder möglich ist und unter welchen Umständen, das beherrschte im Sommer die Diskussion. Hygienekonzept und Alltagsmasken hießen die Zauberworte für Wirtschaft, Dienstleistung und Kultur. Das Schwanseebad öffnete im Schichtbetrieb, der Stadtrat zog in die Weimarhalle, der City-Skyliner lockte ganztags Gäste.

Nach Weimar kamen sie aus Nah und Fern. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Thüringen erlebte die Kulturstadt einen vergleichsweise lebendigen Sommer. Weil Biergärten und Straßencafés noch verboten waren, erlaubte die Stadt auf ihren Plätzen (als Zwischenschritt) Tische und Stühle ohne eine Zuordnung zu bestimmten Häusern.

Später bespielten Kunstfest oder Yiddish Summer die Innenstadtplätze. Die Alte Feuerwache wurde für diverse Formate entdeckt: als Auto- oder Open-Air-Kino, für Konzerte, Schauspiel oder für die „Silent Disco“ auf Liegestuhl-Abstand unterm Funkkopfhörer. Als Weimar den Sommer aber mit Paartanz auf dem Markt ausklingen lassen wollte, schritt der Wettergott ein.

Der Töpfermarkt und der Zwiebelmarkt in einer Minimalvariante waren dennoch erfolgreich. 70.000 Besucher produzierten über fünf Tage auf Abstand und mit Masken nicht eine nachgewiesene Infektion. Daraus wie aus den schweren Wintermonaten will die Stadt für die Rückkehr ins Leben gute Erfahrungen mitnehmen. Denn die produzierte Weimar immer wieder: mit dem Impfzentrum, beim Masken-Verteilen und ab kommender Woche mit den Schnelltestzentren.