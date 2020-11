Die Corona-Zahlen bleiben in der Region weiter vergleichsweise niedrig, aber der Anstieg ist unverkennbar. Auf über 100 ist die Zahl der aktiven Infektionen nach Angaben des Gesundheitsamtes mit Stand Montag (9. November, 16 Uhr) wieder angewachsen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im Wartburgkreis sind es gegenwärtig 83 Fälle mit dem Schwerpunkt Bad Salzungen (20). In der Stadt Eisenach sind 33 aktive Infektionen zu vermelden. Die Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) erreichen in der Stadt Eisenach nun den Wert von 30,77 und im Kreis den Wert 16,81.

Im Klinikum Eisenach ist die Infektionsstation mit elf Patienten belegt, im Klinikum Bad Salzungen liegen zwei Patienten auf der Intensivstation.