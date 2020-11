Mit Stand vom 9. November sind dem Landratsamt 368 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Dem Gesundheitsamt wurden 22 Neuinfektionen gemeldet. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Der Schwerpunkt liegt in zwei Betrieben aus der Lebensmittellogistik (3 Fälle) und der Landwirtschaft (8). „Um welche Betriebe es sich bei den Infektionsgeschehen handelt, werden wir nicht kommunizieren“, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung. Die derzeit 70 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. 291 der bestätigten Fälle gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden vier Verdachtsfälle isoliert behandelt, einer von ihnen intensivmedizinisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ilm-Kreis liegt bei 49,9.

Das Gesundheitsamt hat seit Freitag 130 Abstriche gemacht. Im Lauf des Freitags wurden neun Neuinfektionen gemeldet, darunter aus den beiden Betrieben. In beiden wurden Abstriche veranlasst und Quarantänen ausgesprochen. Am Samstag ergaben sich neun weitere Neuinfektionen. Vier von ihnen traten unter den Abstrichen in dem Landwirtschaftsbetrieb auf. Die fünf weiteren gehen auf Einzelfälle im privaten Bereich zurück. Am Sonntag wurden vier Neuinfektionen gemeldet, darunter drei weitere in dem Landwirtschaftsbetrieb und einer aus der Lebensmittellogistik.