Keine Corona-Zahlen: Entscheidung des Landratsamtes Eichsfeld sorgt für Diskussionen

Eichsfeld. So positioniert sich die Behörde zur Nichtveröffentlichung der Corona-Zahlen auf der eigenen Homepage.

Auf breite Kritik in der Bevölkerung ist die Entscheidung des Landkreises gestoßen, nicht mehr tagaktuell durch das Gesundheitsamt die Coronafallzahlen auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen. Mit dem Thema befasste sich auch der Krisenstab am Samstag. „Covid-19 entwickelt sich rasant weiter zum alles beherrschenden Regulativ für das gesamte Gemeinschaftsleben. Fallzahlen sind die neue Maßeinheit zum Öffnen und Schließen – von Kindergärten, Schulen, Gemeinschaftseinrichtungen, Geschäften und Betrieben ebenso bis hin zur Abriegelung ganzer Städte und Dörfer. Sie rauben und geben Freiheit“, heißt es dazu in einem Statement der Kreisverwaltung. Weil die elementare Bedeutung von Zahlen schnell wachse, „wird auch deren Aussagewert immer heftiger umstritten – von der Corona-Leugnung bis zur Flucht vor dem Leben“. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog