Erfurt: Suche nach Atemmasken und Desinfektionsmittel

Auch in Deutschland werden mittlerweile immer mehr Fälle von Corona-Infektionen bekannt. In Gotha wurde ein Mann ins Krankenhaus eingeliefert, weil der Verdacht einer Infektion besteht.

Die Reaktion der Erfurter auf die Ausbreitung des Virus ist klar erkennbar: Atemschutzmasken und Handdesinfektionsmittel sind Mangelware. Wir haben uns auf die Suche nach den begehrten Produkten gemacht und auch mit einer Apothekerin gesprochen.

Wieder vorrätig ab 9. März

Erster Anlaufpunkt: eine Drogeriekette am Anger. Desinfektionsmittel – Fehlanzeige. Einsam lag eine einzige Verpackung Desinfektionstücher im sonst leergeräumten Regal. Bei einer anderen Drogerie ergab sich ein ähnlich trauriges Bild. Auf die Nachfrage, wann die nächste Ware eintreffe, antwortete eine Mitarbeiterin: „zwischen 9. und 27. März“. Im schlimmsten Fall also erst in einem Monat.

Im dritten Laden wurden wir fündig. Bereits im Eingangsbereich waren diverse Desinfektionsmittel aufgestapelt, von Tüchern über Handgel bis Seife. Eine Kundin bediente sich fleißig und äußerte glücklich: „Endlich habe ich welches gefunden. Ich bin auf einer richtigen Suchtour. Nirgendwo gibt es mehr was.“ Die Dame hatte Glück, denn bereits eine halbe Stunde später war der gesamte Vorrat weg.

FFM3-Masken für den täglichen Gebrauch nicht geeignet

Letzte Anlaufstelle war die Schwan-Apotheke in der Bahnhofstraße. Diese sei, zumindest in Bezug auf Desinfektionsmittel, gut aufgestellt. Die Atemmasken seien aber auch hier komplett ausverkauft, wie Maria Sieder, stellvertretende Filialleiterin, berichtete. Diese wären ohnehin für den täglichen Gebrauch nicht hilfreich: „Die Masken müssen nach jeder Verunreinigung, also Niesen oder Husten, gewechselt werden. Mindestens täglich – das geht ganz schön ins Geld.“ Im Internethandel zum Beispiel liegt der derzeitige Verkaufspreis zwischen 20 Euro und 50 Euro pro Stück.

„Wir versuchen, in unserer Beratung darauf hinzuweisen, dass die FFB3-Masken nur bedingt helfen. Die Handhygiene ist viel wichtiger“, so Maria Sieder. Die Abfrage der Produkte erfolge in regelmäßigen Abständen. Aber wer zuerst bei den Lieferanten bestelle, bekomme zuerst die Produkte. „Dieses Mal hatten wir Glück und haben gleich eine größere Menge bestellt. Die Masken waren aber bereits gestern ausverkauft“, berichtete die stellvertretende Filialleiterin.

Rentner häufiger Käufer

Auch an diesem Tag seien wir bei Weitem nicht die ersten Kunden gewesen, die nach Desinfektionsmittel und Atemmaske gefragt hätten. Wie Maria Sieder schilderte, sei es besonders seit letzter Woche verstärkt zum Verkauf von Desinfektionsprodukten und Masken gekommen. Gerade Rentner wären häufige Käufer der genannten Produkte. Zu Hamsterkäufen sei es aber bisher nicht gekommen.