Erfurter Corona-Inzidenzwert nur noch knapp unter 100

Die 7-Tage-Inzidenz ist mit 97,7 in Erfurt wieder auf knapp unter 100 geklettert. Möglicherweise gingen Menschen zum Testen, die sich wegen des Wintereibruchs und seiner Folgen in den Tagen davor zurückgehalten hatten.

Erfurt Binnen 24 Stunden ist die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Erfurt um 42 gestiegen. Die 7-Tage-Inzident kletterte auf 97,7.

Der Erfurter Inzidenzwert liegt am Freitagmorgen mit 97,7 nur noch knapp unter 100. Seit Pandemiebeginn wurden in der Landeshauptstadt insgesamt 4972 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl der nachgewiesen Infizierten binnen 24 Stunden um 42 gestiegen, wie das Gesundheitsamt meldet. Zudem wurden drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 37 auf 4333 gestiegen. 167 Personen sind bislang insgesamt an oder mit dem Coronavirus verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 472 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.