Erneut 31 Corona-Neuinfektionen im Landkreis

Weiter angespannt ist die Corona-Lage im Landkreis. Mit erneut 31 Neuinfektionen am Donnerstag steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 164, so das Landratsamt. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut RKI bei 88,0. Stationär werden derzeit 16 Menschen behandelt, davon ein Fall mit schwerem Verlauf. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Gesamtzahl der Genesenen erhöht sich um acht Personen auf 309. Bisher haben sich insgesamt 487 Eichsfelder mit dem Virus angesteckt. Besonders betroffen sind momentan die Orte Heiligenstadt mit 33, Uder mit fünf, Heuthen mit neun, Leinefelde mit 12, Küllstedt, Siemerode, Lutter und Großbartloff mit je sechs Infizierten.

Die Infizierten verteilen sich laut Landratsamt wie folgt auf die Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften: Gemeinde Niederorschel eine Person, Landgemeinde Am Ohmberg sechs Personen, Landgemeinde Sonnenstein vier, Stadt Dingelstädt sechs, Heiligenstadt mit allen Ortsteilen 40, Leinefelde-Worbis 23, Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wipperaue acht, VG Ershausen/Geismar zwölf, VG Leinetal 25, VG Lindenberg zehn, VG Uder elf, VG Hanstein-Rusteberg eine Person, VG Westerwald zwölf Personen. Bei fünf Betroffenen konnte durch das Gesundheitsamt bis Donnerstag, 8 Uhr, keine konkrete örtliche Zuordnung in der Statistik erfolgen.

Von nicht unbedingt notwendigen Besuchen ist abzusehen

Aufgrund der weiterhin steigenden Zahlen werden die Eichsfelder vom Landratsamt gebeten, von nicht unbedingt notwendigen persönlichen Besuchen in den Verwaltungsgebäuden des Landkreises abzusehen und Anliegen möglichst per Telefon oder E-Mail zu klären. Sollte dies nicht möglich sein, wird um eine vorherige Terminvereinbarungen gebeten, heißt es.

Die Straßenverkehrsbehörde und Zulassungsstelle sei wie gewohnt zu erreichen. Terminvereinbarungen sollen hier, wenn möglich, online über die Internetseite des Landkreises www.kreiseic.de erfolgen. In allen Häusern des Landratsamtes besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Am 1. Oktober hat die Hausschlachtesaison im Eichsfeld begonnen, die bis zum 31. März kommenden Jahres läuft. Da die Verunsicherungen zur Zulässigkeit aufgrund der Lockdown-Einschränkungen und die Angst vor ordnungsrechtlichen Folgen groß sind, weist das Veterinäramt seinerseits darauf hin, dass Hausschlachtungen in der Regel von Mitgliedern einer Familie sowie einem professionellen Schlachter durchgeführt werden. Hierbei handele es sich um eine Tätigkeit zur Herstellung von Lebensmitteln für den eigenen Haushalt, jedoch nicht um eine Feierlichkeit. Die Hausschlachtung fällt demnach nicht unter ein geltendes Verbot. Gleichwohl ist durch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen sowie die Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen. Der amtliche Beschauer, der zur Fleischuntersuchung hinzugezogen werden muss, soll so eingesetzt werden, dass alle anderen Personen die Örtlichkeit kurzfristig verlassen können. Zusätzlich soll bei dieser Tätigkeit ebenfalls eine Maske getragen. Die mit den Hausschlachtungen verbundenen Feste fallen jedoch unter die Regelungen der Allgemeinverfügungen des Landkreises und sind untersagt.