Erneut Corona-Todesfall im Landkreis Weimarer Land

Einen Todesfall an oder mit Corona musste das Gesundheitsamt in Apolda am Mittwoch vermelden. Die 26 Neuinfektionen der Region verteilten sich sehr unterschiedlich auf Weimar (6) und das Weimarer Land (20). Im Kreis hatten sich damit binnen sieben Tagen 95 Menschen angesteckt. Stationär behandelt wurden drei Patienten aus Weimar und zehn aus dem Weimarer Land. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag in Weimar bei 58,26 (Vortag 67,46) und im Weimarer Land bei 115,6 (115,6).